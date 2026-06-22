Trứng là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng biết cách bảo quản đúng.Một số thói quen tưởng vô hại như để trứng ở cánh cửa tủ lạnh hay chuyển sang khay đựng riêng có thể ảnh hưởng đến độ tươi và an toàn của thực phẩm.

Để trứng ở cánh cửa tủ lạnh

Nhiều người có thói quen đặt trứng ở khay đựng phía cánh cửa vì tiện lấy ra sử dụng. Tuy nhiên, đây lại là vị trí có nhiệt độ thay đổi nhiều nhất trong tủ lạnh.

Mỗi lần đóng mở cửa, hơi nóng từ bên ngoài sẽ tràn vào khiến khu vực này ấm lên nhanh hơn các ngăn bên trong. Nhiệt độ dao động liên tục có thể làm giảm độ tươi của trứng theo thời gian.

Ngoài ra, việc thường xuyên đóng mở cửa cũng khiến trứng dễ va chạm, làm xuất hiện những vết nứt nhỏ khó nhận biết bằng mắt thường.

Hầu hết gia đình đều để trứng ở cánh tủ lạnh. (Ảnh minh họa)

Đặt đầu to của trứng hướng xuống dưới

Nhiều người có thói quen đặt đầu to của quả trứng xuống dưới, đầu nhỏ hướng lên trên khi cất trong tủ lạnh. Tuy nhiên, cách làm này có thể ảnh hưởng đến chất lượng của trứng nếu bảo quản trong thời gian dài.

Khi trứng còn tươi, phần lòng trắng có độ đặc nhất định nên có thể giữ lòng đỏ ở vị trí trung tâm. Theo thời gian, cấu trúc này dần lỏng hơn, khiến lòng đỏ dễ dịch chuyển.

Nếu đặt đầu to xuống dưới, lòng đỏ có thể trôi dần về phía đầu nhỏ và tiếp xúc gần hơn với vỏ trứng. Ngược lại, khi đặt đầu to hướng lên trên, phần túi khí ở đầu lớn của quả trứng sẽ giúp hạn chế tình trạng này, góp phần giữ chất lượng trứng tốt hơn.

Ngoài ra, việc đặt trứng nằm ngang trong thời gian dài cũng không được khuyến khích vì có thể khiến lòng đỏ lệch vị trí. Khi luộc hoặc chế biến, lòng đỏ sẽ không còn nằm cân đối ở giữa như những quả trứng được bảo quản đúng cách.

Rửa trứng trước khi cho vào tủ lạnh

Không ít người cho rằng rửa sạch trứng trước khi bảo quản sẽ giúp thực phẩm sạch và an toàn hơn.

Tuy nhiên, việc rửa trứng có thể làm ảnh hưởng đến lớp bảo vệ tự nhiên trên bề mặt vỏ. Khi lớp bảo vệ này bị suy giảm, độ ẩm và vi khuẩn từ môi trường bên ngoài có thể xâm nhập dễ dàng hơn qua các lỗ nhỏ trên vỏ trứng.

Nếu vỏ trứng chỉ bám bụi hoặc hơi bẩn, có thể dùng khăn giấy khô lau nhẹ thay vì rửa bằng nước.

Chỉ nên lau trứng nhẹ nhàng trước khi bỏ vào tủ lạnh. (Ảnh: Internet)

Nhiều người chỉ quan tâm tủ lạnh có còn lạnh hay không mà ít chú ý đến nhiệt độ thực tế bên trong.

Theo khuyến nghị của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), trứng nên được bảo quản ở nhiệt độ khoảng 4 độ C hoặc thấp hơn. Nếu nhiệt độ ngăn mát cao hơn mức này, vi khuẩn có thể phát triển nhanh hơn, làm giảm thời gian bảo quản.

Những dấu hiệu như thực phẩm nhanh hỏng hơn bình thường, tủ lạnh nhồi quá đầy hoặc cửa tủ thường xuyên mở lâu đều có thể ảnh hưởng đến khả năng làm lạnh.

Để trứng gần các thực phẩm nặng mùi có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng. (Ảnh: Internet)

Vỏ trứng có cấu trúc xốp với nhiều lỗ nhỏ li ti nên dễ hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh.

Khi đặt cạnh hành, tỏi, cá, mắm hoặc các loại thực phẩm có mùi mạnh, trứng có thể bị ảnh hưởng về hương vị sau một thời gian bảo quản.

Để hạn chế tình trạng này, nên giữ trứng trong hộp riêng hoặc bảo quản ở khu vực tách biệt với các thực phẩm nặng mùi.

Cách bảo quản trứng đúng

Để giữ trứng tươi lâu hơn, nên đặt trứng ở ngăn giữa hoặc phía trong cùng của ngăn mát tủ lạnh, nơi có nhiệt độ ổn định nhất. Đồng thời, nên giữ trứng trong hộp ban đầu hoặc hộp có nắp đậy để hạn chế hấp thụ mùi và tránh va đập.

Ngoài ra, nếu muốn kiểm tra độ tươi của trứng, có thể thả trứng vào một bát nước. Trứng còn tươi thường chìm xuống đáy và nằm ngang. Nếu trứng nổi lên mặt nước, nên loại bỏ để đảm bảo an toàn khi sử dụng.