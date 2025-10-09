5 phụ nữ độc thân U60 góp 6,7 tỷ đồng ra ngoại ô xây nhà dưỡng già: “Chúng tôi đã làm bạn 20 năm, sẽ bên nhau hết quãng đời còn lại”

Năm 2020, sau khi nghỉ hưu, 5 người phụ nữ ngoài 50 tuổi đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc đã quyết định cùng nhau góp tiền mua một căn nhà ở Lệ Giang (Vân Nam) để sống những năm tháng tuổi già. Điều khiến mọi người đặc biệt quan tâm không chỉ là ngôi nhà xinh đẹp như mơ, mà còn là tình bạn gắn bó suốt hơn 2 thập kỷ cùng sự độc lập, tự chủ hiếm có của những người phụ nữ trung niên này.

Năm người phụ nữ ấy là Tống Đan Mai (54 tuổi), Hồ Lâm (54 tuổi), Kỷ Dung (54 tuổi), Khôi Khôi (55 tuổi) và Diễm Nhi (57 tuổi), tất cả đều độc thân. Họ quen biết nhau từ năm 1996, khi Hồ Lâm và Khôi Khôi gặp gỡ rồi kết thân, sau đó kết nối thêm với Kỷ Dung. Khi tình bạn dần trở nên khăng khít, cả 3 thường xuyên tụ tập, đi lại qua lại nhà nhau, thậm chí sống chung một thời gian.

Họ đặc biệt thích chơi mạt chược, song lúc nào cũng trong tình trạng “ba thiếu một” khi ai đó bận rộn. Sau đó, Khôi Khôi rủ thêm bạn học là Lý Diễm, còn Hồ Lâm gọi Tống Đan Mai nhập hội. Từ đó, nhóm bạn 5 người chính thức hình thành và duy trì tình bạn bền chặt hơn 20 năm qua.

Nhóm 5 người bạn trung niên (từ trái qua): Tống Đan Mai, Hồ Lâm, Kỷ Dung, Khôi Khôi, Diễm Nhi

Khi bước vào tuổi ngũ tuần, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện dưỡng già. Năm 2017, nhóm 5 chị em rủ nhau rong ruổi khắp các thị trấn lớn nhỏ ở Tứ Xuyên để tìm một nơi ở lý tưởng. Sau nhiều chuyến đi, cuối cùng họ lại quyết định dừng chân tại Lệ Giang, tỉnh Vân Nam. Cảnh quan nơi đây sơn thủy hữu tình, không khí trong lành quanh năm không khói bụi, cuộc sống vừa nhộn nhịp vừa tiện nghi, y tế và dịch vụ đầy đủ.

Tất cả nhưng ưu điểm tuyệt vời trên khiến họ tin rằng đây chính là chốn về cho tuổi già. Nghĩ đến viễn cảnh được cùng bạn bè thân thiết trải qua những năm tháng cuối đời ở một thành phố đẹp như tranh, ai nấy đều thấy thoải mái và hạnh phúc. 5 người thống nhất góp tiền mua một căn nhà cũ trong phố, quyết tâm biến nơi ấy thành tổ ấm mơ ước.

Thực tế, căn nhà khi mới mua xuống cấp trầm trọng, không gian rộng nhưng thô sơ, khiến họ không khỏi nản lòng. Ban đầu, họ tự cải tạo, song kết quả không mấy khả quan. Sau nhiều lần cân nhắc, họ đã tìm đến chương trình truyền hình “Ngôi nhà mơ ước” (Đài truyền hình Đông Phương) để được hỗ trợ. Dưới bàn tay của các kiến trúc sư, ngôi nhà lột xác thành một biệt thự nhỏ hai tầng, thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng, có sân vườn rộng rãi xanh mát.

5 người phụ nữ mua lại 1 căn nhà cũ ở Lệ Giang (Vân Nam, Trung Quốc) và cải tạo

Hội bạn thân trung niên cho hay, tổng chi phí xây dựng và trang trí nội thất cho căn nhà là 1,83 triệu NDT (hơn 6,7 tỷ đồng), do cả 5 người cùng đóng góp. Từ cửa sổ căn nhà, họ có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh cổ trấn Lệ Giang. Trong sân, các chị em có thể cùng nhau khiêu vũ, thậm chí đốt lửa trại, nhảy múa dưới bầu trời sao. Đây là một cuộc sống tuổi già đầy niềm vui và tình thân mà ai cũng ao ước.

Căn nhà “dưỡng già” với từng góc đẹp như mơ sau khi cải tạo

Sau khi chương trình cải tạo nhà phát sóng, câu chuyện về tình bạn đẹp của 5 người phụ nữ trung niên nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Ngôi nhà quá đẹp, tình bạn của họ thật đáng quý. Nếu về già được sống như vậy thì còn gì bằng”.

Điều đặc biệt ở căn nhà dưỡng già của 5 người phụ nữ Tứ Xuyên này không chỉ đơn thuần ở thiết kế đẹp hay vị trí lý tưởng, mà là minh chứng cho một lối sống độc lập: họ có khả năng tài chính để mua và cải tạo nhà, có tinh thần trẻ trung dám nghĩ dám làm, và có một tình bạn bền lâu thay thế nỗi cô đơn. Tất cả những điều đó trở thành nền tảng giúp họ lựa chọn cách sống đúng với mong muốn của bản thân, thay vì phụ thuộc vào bất cứ ai.

Câu chuyện về tổ ấm nhỏ này đã truyền cảm hứng không chỉ cho phụ nữ trung niên, mà cả thế hệ trẻ với thông điệp: Hãy tích lũy cho mình vốn liếng cả về vật chất lẫn tinh thần, hiểu rõ bản thân, và dám lựa chọn con đường sống mà mình mong muốn.