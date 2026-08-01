5 phim nằm kho đắt giá nhất màn ảnh Hoa ngữ: Số 1 cả nam nữ chính đều bị phong sát

Đằng sau những dự án đình đám được đầu tư hàng nghìn tỷ này là loạt sự cố khiến ngày lên sóng cứ xa dần.

Có những bộ phim Hoa ngữ chưa cần lên sóng đã khiến khán giả phải trầm trồ vì mức đầu tư khủng, dàn diễn viên đình đám và tham vọng trở thành bom tấn. Đáng tiếc, vì đủ loại sự cố từ tranh cãi lịch sử đến bê bối của diễn viên, những dự án này cuối cùng lại không thể gặp mặt khán giả.

5. Hạo Y Hành: 300 triệu tệ

Hạo Y Hành từng là một trong những dự án được mong chờ nhất của dòng phim tiên hiệp, với kinh phí đầu tư lên tới 300 triệu tệ (khoảng 1170 tỷ đồng). Để tạo nên thế giới tu tiên hoành tráng, đoàn phim đầu tư mạnh vào kỹ xảo, bối cảnh và tạo hình nhân vật. Thời điểm công bố dự án, Hạo Y Hành từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim đam mỹ đình đám tiếp theo.

Nhưng rồi mọi thứ dừng lại khi Trung Quốc bất ngờ siết chặt việc chuyển thể và phát sóng nội dung đam mỹ từ năm 2021 khiến Hạo Y Hành không thể chiếu như dự kiến. Một dự án kinh phí khủng cuối cùng đành nằm kho, trở thành một trong những "bom tấn chưa kịp nổ" đáng tiếc nhất màn ảnh Hoa ngữ.

4. Triều Ca: 300 triệu tệ

Triều Ca tái hiện câu chuyện về thời nhà Thương với quy mô lớn, xoay quanh những nhân vật lịch sử như Đế Tân, Cơ Phát, Đát Kỷ và Khương Tử Nha. Ngay từ đầu, dự án đã gặp vấn đề vì nội dung có nhiều tình tiết bị cho là khác biệt đáng kể so với lịch sử. Đây vốn đã là bài toán khó đối với một bộ phim lấy các nhân vật lịch sử làm trung tâm.

Chưa kịp giải quyết xong tranh cãi về nội dung, nam chính Trương Triết Hạn lại vướng bê bối và bị phong sát. Bộ phim từ đó rơi vào tình thế cực kỳ khó xử: một bên là vấn đề nội dung, một bên là nam chính không còn khả năng xuất hiện trên màn ảnh. Hàng loạt vấn đề chồng lên nhau khiến Triều Ca được đầu tư đến 300 triệu tệ (khoảng 1170 tỷ đồng) vẫn không thể tìm được đường lên sóng.

3. Hoắc Khứ Bệnh: 400 triệu tệ

Đúng như tên gọi, Hoắc Khứ Bệnh kể về cuộc đời của vị danh tướng nhà Hán, từ một người có xuất thân đặc biệt trở thành vị tướng trẻ lập nhiều chiến công. Bộ phim được đầu tư tới 400 triệu tệ (khoảng 1560 tỷ đồng), tái hiện những trận chiến quy mô lớn cùng hành trình trưởng thành của Hoắc Khứ Bệnh. Với đề tài lịch sử, kinh phí khủng và nhân vật trung tâm vốn đã quá nổi tiếng, đây từng là dự án được kỳ vọng rất cao.

Nhưng phim lịch sử càng hoành tráng thì càng khó "lách" những chi tiết gây tranh cãi. Hoắc Khứ Bệnh từng bị đặt vấn đề về những yếu tố chưa phù hợp với lịch sử, khiến thời điểm phát sóng liên tục bị trì hoãn. Đáng chú ý, bộ phim đã vượt qua khâu kiểm duyệt vào đầu năm ngoái nhưng đến giờ vẫn chưa thể chiếu.

2. Thanh Trâm Hành: 400 triệu tệ

Thanh Trâm Hành từng là dự án cổ trang được săn đón bậc nhất năm 2020 khi sở hữu nguyên tác nổi tiếng và cặp sao đình đám Dương Tử, Ngô Diệc Phàm. Với kinh phí lên tới 400 triệu tệ (khoảng 1560 tỷ đồng), Thanh Trâm Hành từng được hy vọng trở thành bom tấn cổ trang. Nhưng rồi Ngô Diệc Phàm vướng vòng lao lý, khiến bộ phim cũng mất luôn nam chính.

Đoàn phim đã tìm Bành Quán Anh để quay lại các phân cảnh của Ngô Diệc Phàm với mong muốn có thể lên sóng sau 6 năm. Nhưng sau tất cả những nỗ lực ấy, Thanh Trâm Hành vẫn "bặt vô âm tín" trong một thời gian dài. Một dự án từng được đánh giá cao cuối cùng lại trở thành cái tên khiến khán giả nhắc đến nhiều nhất khi nói về những bộ phim "số nhọ" của màn ảnh Hoa ngữ.

1. Ba Thanh Truyện: 560 triệu tệ

Nếu xét về độ "đau", Ba Thanh Truyện có lẽ khó tìm được đối thủ.

Bộ phim được đầu tư tới 500 triệu tệ (khoảng 1950 tỷ đồng), do Phạm Băng Băng đóng chính và tham gia sản xuất, được tin rằng sẽ thành công không kém gì Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Chỉ là sát ngày lên sóng, Ba Thanh Truyện đã gặp tranh cãi vì những yếu tố sai lệch lịch sử. Tuy nhiên, đây mới chỉ là màn mở đầu.

Nam chính Cao Vân Tường sau đó bị bắt tại Úc, buộc đoàn phim phải tìm người thay thế. Lý Thần - bạn trai của Phạm Băng Băng khi đó được mời quay lại phần diễn của nam chính, khiến việc quay lại đã tiêu tốn thêm 60 triệu tệ (khoảng 234 tỷ đồng). Tưởng rằng thay nam chính xong là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng đời không như phim. Không lâu sau, Phạm Băng Băng cũng vướng bê bối trốn thuế và bị phong sát. Kết quả, một bộ phim với tổng vốn đầu tư 560 triệu tệ (khoảng 2184 tỷ đồng) đã "nằm kho" và không còn khả năng lên sóng.