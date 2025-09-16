5 phim cổ trang Hoa ngữ gây thất vọng năm nay: Số 1 tốn 1000 tỷ vẫn thành thảm họa

Năm nay, làng phim cổ trang Hoa ngữ tiếp tục chứng kiến nhiều dự án đầu tư khủng nhưng khiến khán giả thất vọng ê chề. Từ kỹ xảo rẻ tiền, cốt truyện sáo rỗng cho đến diễn xuất yếu kém, các bộ phim dưới đây đều từng được kỳ vọng rất cao nhưng cuối cùng chỉ nhận về vô số lời chê và tranh cãi.

1. Phó Sơn Hải (Thành Nghị, Cổ Lực Na Trát)

Phó Sơn Hải được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp Thần Châu Kỳ Hiệp, xoay quanh Tiêu Minh Minh (Thành Nghị), một chàng trai từng yêu thích võ hiệp nhưng vô tình bước vào thế giới võ thuật qua hệ thống viết tiểu thuyết ảo. Nguyên tác của Phó Sơn Hải nổi bật với các nhân vật sâu sắc, nhiều plot twist ấn tượng và những trận chiến võ thuật gay cấn.

Tuy nhiên trên màn ảnh, mọi thứ đều trở nên sáo rỗng khi cốt truyện bị thay đổi với nhiều chi tiết vô nghĩa. Thành Nghị bị chê diễn dở, đọc thoại kém, không có khí chất của một nam chính võ hiệp còn Cổ Lực Na Trát vẫn chỉ là một "bình hoa di động". Kỹ xảo "3 xu" và trang phục quê mùa khiến khán giả hoài nghi 300 triệu tệ (khoảng 1000 tỷ đồng) đã tiêu vào đâu mà khiến bộ phim trông chẳng khác gì được quay vào đầu thập niên 2000.

2. Cẩm Tú Phương Hoa (Dương Tử, Lý Hiện)

Là phần tiếp nối của Quốc Sắc Phương Hoa được kỳ vọng sẽ mở ra bối cảnh thương trường gay cấn nhưng Cẩm Tú Phương Hoa lại gây thất vọng khi nữ chính Hà Duy Phương (Dương Tử) đã mất đi hình tượng mạnh mẽ và trở nên yếu đuối, IQ và EQ đều lao dốc. Các tình tiết không mới mẻ, yếu tố lập nghiệp và tranh đấu trong phim bị đánh giá nhạt nhẽo, thiếu kịch tính và quá dài dòng.

Phim còn cố gắng thêm các âm mưu và tranh đoạt quyền lực nhưng xử lý lộn xộn, khiến các mạch chính rời rạc và khó theo dõi. Khán giả nhận xét rằng những cảnh đấu trí hay kinh doanh không được thiết kế phù hợp khiến bộ phim trở nên lê thê và nhàm chán. Bên cạnh đó, sự kết hợp của Dương Tử và Lý Hiện không còn chemistry như phần 1, diễn xuất bị chê kém là kém đi trông thấy.

3. Lâm Giang Tiên (Bạch Lộc, Tăng Thuấn Hy)

Lâm Giang Tiên mang đến câu chuyện về tình yêu, hận thù và âm mưu nhưng lại đi theo lối mòn, sao chép nhiều tình tiết quen thuộc từ các bộ phim tiên hiệp khác. Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy thiếu sự ăn ý, diễn xuất chưa thuyết phục, tạo cảm giác cứng nhắc trên màn ảnh.

Phim cũng được đầu tư 300 triệu tệ (khoảng 1000 tỷ đồng) nhưng kỹ xảo và tạo hình kém ngang Phó Sơn Hải khiến những cảnh thần tiên vốn cần lung linh lại trở nên tẻ nhạt. Kịch bản không có sáng tạo mới, tình cảm bị xử lý nặng về bi kịch nhưng thiếu chiều sâu khiến người xem cảm thấy nhàm chán chỉ sau vài tập đầu. Bộ phim như một phiên bản "copy - paste" của nhiều phim tiên hiệp khác, không để lại dấu ấn riêng.

4. Dữ Tấn Trường An (Tống Dật, Thừa Lỗi)

Được phát sóng dịp hè - thời điểm lý tưởng để phim cổ trang hút khán giả nhưng Dữ Tấn Trường An vẫn thất bại. Kịch bản phim như "nồi thập cẩm", thiếu logic, các tình tiết tranh đấu và âm mưu chỉ để làm nền cho câu chuyện tình cảm của cặp đôi chính do Tống Dật và Thừa Lỗi đảm nhận.

Tống Dật không thể hiện được hình ảnh một nữ tướng mạnh mẽ, cô vừa yểu điệu thướt tha vừa diễn xuất kém, thiếu sự kết nối với bạn diễn; Thừa Lỗi diễn ổn hơn nhưng cũng không đủ sức cứu bộ phim. Các cảnh chiến đấu và âm mưu bị cắt ghép thiếu hợp lý khiến người xem cảm thấy lộn xộn và không thể nhập tâm vào câu chuyện. Cuối cùng, Dữ Tấn Trường An chỉ được chấm 4.8 điểm trên Douban và trở thành thảm họa cổ trang năm nay.

5. Hiến Ngư (Trần Phi Vũ, Vương Ảnh Lộ)

Hiến Ngư là dự án được kỳ vọng lớn do chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ. Bộ phim xoay quanh một cô gái hiện đại bị xuyên không vào thế giới tu tiên, trở thành đệ tử được chọn phục vụ sư tổ. Tuy nhiên, kịch bản không đủ ấn tượng, còn "nâng phụ dìm chính" gây nhiều tranh cãi.

Trần Phi Vũ diễn cứng đơ, mắt đờ đẫn và không truyền tải được cảm xúc trong khi Vương Ảnh Lộ diễn quá lố, biểu cảm khoa trương khiến khán giả khó chịu. Cặp đôi chính không có chemistry, các cảnh tình cảm bị xử lý hời hợt, tạo cảm giác rời rạc và khó chịu. Kịch bản thiếu sáng tạo và không thuyết phục khiến dự án đầy hứa hẹn trở thành "cú trượt" lớn và bị nhiều khán giả "quay lưng" chỉ sau vài tập đầu lên sóng.