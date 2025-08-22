5 nữ diễn viên cười đẹp nhất Việt Nam: Thanh Hằng xếp cuối lại được khen nức nở, hạng 1 là cái tên không ai ngờ

Mới đây một bảng xếp hạng top 5 nữ diễn viên Việt có nụ cười đẹp nhất bất ngờ xuất hiện trên nền tảng TikTok và được nhiều người quan tâm. 5 cái tên được nhắc tới trong danh sách đều là những mỹ nhân thường xuyên lọt top các BXH nhan sắc Việt và được biết đến với tư cách diễn viên hoặc diễn viên tay ngang. Cụ thể 5 cái tên đó bao gồm: Hoa hậu Thùy Tiên - Minh Hằng - Ninh Dương Lan Ngọc - Nhã Phương - Thanh Hằng.

Bên dưới phần bình luận của danh sách này, vô số ý kiến tranh cãi. Rất nhiều người cho rằng Hoa hậu Thùy Tiên không xứng đáng đứng vị trí top 1. Không phủ nhận việc cô có nụ cười rạng rỡ, hàm răng đều đẹp nhưng để đứng ở số 1 thì có lẽ chưa thích hợp. Trong khi đó, Lan Ngọc và Thanh Hằng lại là những cái tên được khen nhiều nhất. Vô số bình luận cho rằng hai người này xứng đáng ở vị trí đầu bảng hơn.

Thùy Tiên vốn có xuất phát điểm từ một cuộc thi nhan sắc. Không ai có thể phủ nhận việc cô sở hữu sắc vóc nổi bật, nụ cười tỏa sáng khung hình, rất dễ tạo thiện cảm cho người đối diện. Trên màn ảnh, cô từng đóng thứ chính trong bộ phim Linh Miêu, đáng tiếc khi đây là một bộ phim kinh dị, u ám, Thùy Tiên không được lên đồ xinh đẹp, đa phần các phân cảnh cũng chỉ toàn sợ hãi, giằng xé tâm lý, không được khoe nhan sắc hay nụ cười của mình. Ở dự án phim thứ 2 là Chốt Đơn có màu sắc tươi sáng hơn ít nhiều thì nàng hậu lại dính lùm xùm nên bị xóa sạch hình ảnh trên phim. Nụ cười hiếm hoi của Thùy Tiên ở Chốt Đơn mà khán giả được thấy chỉ thông qua một bức ảnh tĩnh.

Thùy Tiên trong phim Chốt Đơn

Vị trí thứ 2 Minh Hằng cũng cũng là một ngôi sao đa zi năng, thử sức ở nhiều lĩnh vực, trong đó có diễn xuất. Trên màn ảnh, Minh Hằng thử sức qua nhiều dạng vai, từ đáng yêu, hài hước đến tâm lý nặng đô. Mỗi khi cô cười, đặc biệt là ở những bộ phim xưa, khi Minh Hằng còn chuộng kiểu vai trong sáng, nhẹ nhàng, khán giả lại "lụi tim" vì sự đáng yêu của nữ diễn viên.

Ninh Dương Lan Ngọc vốn được tung hô là ngọc nữ của màn ảnh Việt, từ vai bi đến hài đều thể hiện xuấ t sắc. Với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, nữ diễn viên dễ dàng hạ gục khán giả mỗi khi mỉm cười, kể cả trên màn ảnh lẫn đời thường. Không thể phủ nhận, nụ cười chính là thứ "vũ khí sắc bén" giúp thăng hạng nhan sắc của ngọc nữ Vbiz.

Nhã Phương cũng gây ít nhiều tranh cãi khi xuất hiện trong danh sách này. Có lẽ một phần bởi trong sự nghiệp của mình, Nhã Phương thường xuất hiện với những vai bi, phải khóc lóc, gào thét nhiều hơn là cười. Khán giả đã quá quen với hình ảnh Nhã Phương mếu máo trên phim. Chưa kể, khi nữ diễn viên cười quá tươi thì dễ lộ nếp nhăn ở đuôi mắt. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận nhan sắc, sức hút của Nhã Phương cả trên phim lẫn ngoài đời thật.

Thanh Hằng dù đứng vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng nhưng lại nhận cơn mưa lời khen từ khán giả. Vô số người cho rằng chị đại quyền lực của showbiz sở hữu nụ cười thương hiệu, đặc trưng, vô cùng rạng rỡ. Mỗi khi nữ diễn viên cười, khán giả lại cảm nhận được bầu năng lượng tích cực tỏa ra từ chị đại. Tiếc là trên màn ảnh, Thanh Hằng lại không thường xuyên đảm nhận những vai diễn có nhiều tiếng cười. Những bộ phim gần đây nhất như Mẹ Chồng, Chị Chị Em Em,... đều thuộc thể loại tâm lý nặng đô, toàn những cảnh đấu đá kịch tính khiến khán giả hiếm lắm mới được thấy một phân cảnh chị đại mỉm cười.