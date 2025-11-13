5 nữ diễn viên có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam: Tăng Thanh Hà xếp sau Kaity Nguyễn, hạng 1 khen cả đời vẫn không đủ

Mới đây, trên nền tảng Tiktok, một bảng xếp hạng “Top những đôi mắt đẹp nhất màn ảnh Việt” đang thu hút được đông đảo người quan tâm. Dưới video bình chọn, dân mạng liên tục bình luận sôi nổi về những ánh nhìn khiến mình yêu thích, những đôi mắt vừa biết kể chuyện, vừa chạm đến cảm xúc.

Và đây là 5 gương mặt được bình chọn nhiều nhất, đại diện cho từng thế hệ nhan sắc Việt: Từ “ngọc nữ” thế hệ mới Kaity Nguyễn đến huyền thoại Trà Giang.

Dù ai đứng đầu, thì 5 cái tên này đều chứng minh một điều: Đôi mắt chính là linh hồn của người phụ nữ nơi mà mọi vẻ đẹp đều bắt đầu.

Hạng 5: Tăng Thanh Hà - Đôi mắt thanh khiết, trong veo như sương sớm

Không cần trang điểm cầu kỳ hay tạo dáng phức tạp, Tăng Thanh Hà vẫn khiến netizen xuýt xoa chỉ với một ánh nhìn.

Đôi mắt của cô không sâu thẳm kiểu u buồn mà mang nét trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng cực kỳ có hồn đúng chất “ngọc nữ” từng làm say lòng cả một thế hệ khán giả qua Bỗng Dưng Muốn Khóc, Hương Phù Sa hay Đẹp Từng Centimet.

Dù chỉ xếp ở vị trí thứ 5, nhưng không thể phủ nhận: Đôi mắt ấy chính là “thương hiệu” của vẻ đẹp thanh tao, tự nhiên và thuần khiết.

Đến nay, dù không còn đóng nhiều phim nhưng nhan sắc của Tăng Thanh Hà vẫn là tường thành trong lòng người hâm mộ.

Hạng 4: Kaity Nguyễn - Sắc sảo, hiện đại và đầy sức hút

Ở thế hệ diễn viên trẻ, Kaity Nguyễn là gương mặt hiếm hoi sở hữu đôi mắt vừa to tròn, vừa có chiều sâu. Cô có khả năng chuyển trạng thái cảm xúc cực nhanh chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt có thể chuyển từ tinh nghịch sang đượm buồn, khiến khán giả “rơi” vào từng cung bậc.

Từ Em Chưa 18, Hồn Papa Da Con Gái cho đến Người Vợ Cuối Cùng, đôi mắt của Kaity luôn là tâm điểm mỗi khung hình. Lợi thế này cũng giúp Kaity Nguyễn có thể hoá thân đa dạng các vai diễn khác nhau.

Hạng 3: Trúc Anh - “Đôi mắt biếc” sinh ra để dành cho điện ảnh

Chỉ cần nhắc đến Trúc Anh, công chúng lập tức nhớ đến hình ảnh nàng Hà Lan trong Mắt Biếc. Cụm từ “đôi mắt biếc” dường như sinh ra để miêu tả chính cô trong veo, man mác buồn, vừa hồn nhiên vừa xa vắng. Không phải ngẫu nhiên hay may mắn mà Trúc Anh lọt qua 1.400 ứng viên để đảm nhận vai chính trong bộ phim Mắt Biếc.

Ánh mắt ấy khiến người ta thương mà không rõ vì sao, buồn mà chẳng thể trách.

Trên TikTok, hashtag #MatBiec vẫn có hàng trăm triệu lượt xem, và mỗi đoạn video zoom cận ánh mắt Trúc Anh đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Hạng 2: Việt Trinh - Nỗi buồn nằm trong ánh nhìn

Đối với thế hệ 8x–9x, Việt Trinh chính là biểu tượng nhan sắc một thời, đẹp mặn mà, sang trọng và đặc biệt là đôi mắt buồn như nước mùa thu. Trong Người Đẹp Tây Đô hay Ngọc Trong Đá, ánh nhìn của cô luôn khiến khán giả day dứt vừa kiêu hãnh, vừa mong manh, vừa chan chứa một nỗi niềm khó gọi tên.

Có lẽ chính vì thế mà dù đã qua hơn hai thập kỷ, ánh mắt ấy vẫn được nhắc lại như minh chứng cho thời hoàng kim của điện ảnh Việt.

Hạng 1: Trà Giang - Huyền thoại của đôi mắt biết nói

Đứng đầu bảng xếp hạng lần này chính là NSND Trà Giang, người phụ nữ mà chỉ cần nhắc đến, ai cũng nhớ đến ánh mắt. Đôi mắt của bà không chỉ đẹp mà còn chứa cả một thế giới nội tâm: Sâu, ấm, đượm buồn nhưng kiên cường.

Trong Chị Tư Hậu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm hay Dòng sông hoa trắng, ánh nhìn ấy đã trở thành ngôn ngữ điện ảnh, làm nên cảm xúc cho cả một thế hệ khán giả.

Người hâm mộ bình luận: “Đôi mắt của NSND Trà Giang khen cả đời cũng không đủ.” Ở tuổi xế chiều, khi ngắm lại những thước phim cũ, đôi mắt ấy vẫn khiến người ta thấy xúc động không chỉ vì vẻ đẹp, mà vì trong đó có cả lịch sử, ký ức và tinh thần của một thời.