5 nguyên tắc phụ huynh phải khắc cốt ghi tâm khi cho trẻ xuống nước

Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ trẻ đuối nước thương tâm.

Trưa 4/6, 7 bạn nhỏ gồm 4 bé trai và 3 bé gái rủ nhau ra sông Sài Gòn tắm tại khu vực bến đò Bò Cạp, thuộc khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, TP Bến Cát (Bình Dương). Do nước chảy xiết, 3 bé gái đã bị đuối nước và mất tích. 4 bé trai còn lại may mắn được người dân địa phương hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Đến chiều 4/6, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể 1 bé gái trong số 3 bé gái (14 tuổi) mất tích.

Trước đó, chiều 3/6, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tiếp nhận trường hợp 2 bệnh nhi là chị em ruột không may bị đuối nước được người nhà đưa vào cấp cứu. Trong đó, bé sinh năm 2020 bị suy đa tạng, phải lọc máu còn bé sinh năm 2017 được xác nhận đã tử vong khi nhập viện.