5 ngày may mắn nhất tháng 3: Chọn đúng thời điểm, tình yêu và vận may có thể đổi chiều bất ngờ

Khi tháng Hai dần khép lại, bạn có thể cảm nhận một sự thay đổi nhẹ nhàng trong không khí. Sự sôi động của Lễ Tình nhân đã qua, và cảm giác mùa đông sắp kết thúc trở nên rõ rệt hơn, khiến tâm trí bạn hướng về những khởi đầu mới.

Theo nhà chiêm tinh Joanne Jones từ dịch vụ Trusted Psychics (Anh), tháng Ba là thời điểm lý tưởng để làm mới năng lượng. Cô nói với báo Anh Express: “Tháng Ba mang nguồn năng lượng chuyển giao. Nó là cầu nối giữa sự chiêm nghiệm cảm xúc và động lực tiến về phía trước. Chọn đúng ngày để hành động có thể tạo ra khác biệt giữa việc mọi thứ trở nên gượng ép và việc mọi thứ diễn ra đúng nhịp.”

Những ngày may mắn nhất trong tháng Ba

Ngày 6/3

Ngày 6/3 mang đến sự gia tăng tự tin cho các kết nối mới. Joanne chia sẻ đây là thời điểm lý tưởng cho những bước đi đầu tiên và các cuộc trò chuyện dũng cảm.

“Ngày này mang năng lượng biểu đạt và tiến về phía trước,” cô giải thích. “Nó hỗ trợ sự trung thực mà không gây hấn và sự thu hút mà không tạo áp lực. Nếu ai đó đang do dự về việc rủ người khác đi chơi hoặc làm rõ vị trí của mình trong một mối quan hệ, thì đây là lúc sự tự tin đến một cách dễ dàng hơn.”

Ngày 12/3

Hãy chờ đợi một bước ngoặt nhẹ nhàng trong chuyện tình cảm vào ngày 12/3. Đây là ngày hoàn hảo để trò chuyện về sự cam kết hoặc định hướng tương lai, đặc biệt với các cặp đôi đã âm thầm đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình. Với người độc thân, ngày này thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ ý nghĩa hơn là những rung động thoáng qua.

Ngày 18/3

Trăng non rơi vào ngày 18, khiến đây trở thành một trong những ngày quan trọng nhất của tháng – và kỳ trăng non này mang sắc thái trực giác và lãng mạn, theo Joanne.

Cô nói: “Nó khuyến khích mọi người lắng nghe trái tim thay vì nỗi sợ hãi. Đây là thời điểm tuyệt vời để đặt ra những dự định liên quan đến tình yêu. Điều đó không có nghĩa là cầu hôn ngay lập tức, mà là xác định rõ bạn thực sự mong muốn điều gì.”

Ngày 24/3

Joanne nhấn mạnh ngày 24 là thời điểm thuận lợi cho hành động. Cô cho rằng đến lúc này trong tháng, sự rõ ràng có thể đã được củng cố.

Đây là ngày ủng hộ những cử chỉ táo bạo và những khởi đầu mới, rất thích hợp để cùng nhau đặt kế hoạch, công khai mối quan hệ, hoặc tiến thêm một bước theo cách rõ ràng và công khai hơn.

Ngày 29/3

“Ngày này nói về sự buông bỏ,” Joanne cho biết. “Đôi khi những khởi đầu mới đòi hỏi bạn phải từ bỏ điều gì đó khác. Nếu điều gì đó đang trì trệ, đây là lúc sự rõ ràng xuất hiện.”

Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết mang nghĩa tiêu cực, bởi cô giải thích: “Buông bỏ cũng là một khởi đầu mới. Tháng Ba ủng hộ sự trung thực về mặt cảm xúc.”



