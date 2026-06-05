Những ngành này có thể là "lá chắn bảo hiểm" cho sự nghiệp của bạn đấy.

Trong kỷ nguyên số, việc chỉ sở hữu một chuyên môn duy nhất đang dần trở thành điểm bất lợi lớn khi các thuật toán thông minh có khả năng xử lý các công việc rập khuôn với tốc độ chóng mặt. Để tự tạo ra một "lá chắn bảo hiểm" vững chắc cho sự nghiệp và mở rộng tối đa tư duy, việc tận dụng thời gian rảnh để học thêm một lĩnh vực bổ trợ là chiến lược vô cùng khôn ngoan.

Dưới đây là 5 ngành học mà các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) đánh giá cao nhất, khuyên bạn nên tiếp cận để gia tăng giá trị độc bản cho bản thân.

1. Tâm lý học hành vi

Bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực marketing, kinh doanh, nhân sự hay công nghệ, Tâm lý học hành vi luôn là thứ công cụ mạnh mẽ giúp bạn đi trước thị trường một bước. AI có thể quét và phân tích dữ liệu hành vi của hàng triệu người dùng cùng lúc, nhưng nó hoàn toàn bất lực trong việc thấu hiểu những tầng sâu cảm xúc, những tổn thương ẩn kín hay sự bất hợp lý đầy cảm tính trong quyết định của một con người cụ thể.

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Khi chủ động trang bị kiến thức về tâm lý học hành vi, bạn sẽ hiểu rõ cơ chế kích thích động lực, cách bộ não phản ứng với các phần thưởng và những yếu tố thao túng quyết định mua sắm. Kỹ năng này giúp bạn biết cách giao tiếp hiệu quả, thấu hiểu đối tác sâu sắc và xây dựng các chiến lược chạm đúng vào nhu cầu cốt lõi của khách hàng - điều mà máy móc chỉ có thể mô phỏng một cách hời hợt trên bề nổi của các bảng số liệu.

2. Phân tích dữ liệu

Chúng ta đang sống và làm việc trong một thế giới hoàn toàn bị bao phủ bởi dữ liệu, từ số lượng lượt tương tác trên mạng xã hội cho đến các biểu đồ báo cáo tài chính phức tạp của doanh nghiệp. Học phân tích dữ liệu không bắt buộc bạn phải trở thành một lập trình viên xuất sắc hay một chuyên gia toán học vĩ đại, mà bản chất là học cách lắng nghe câu chuyện logic đằng sau những con số vô tri.

Khi biết cách thu thập, phân loại, đọc hiểu và biến các số liệu thô thành những dự báo có giá trị kinh tế thực tế, bạn sẽ tự mài dũa cho mình một tư duy phản biện vô cùng nhạy bén. Đây là kỹ năng nền tảng giúp bạn đưa ra mọi quyết định trong công việc dựa trên cơ sở khoa học vững chắc, có tính thuyết phục cao đối với cấp trên và đối tác, thay vì chỉ đặt cược vào cảm tính hay sự may rủi.

3. Quản trị dự án

Thực tế cho thấy, rất nhiều người sở hữu những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời nhưng vẫn thất bại thảm hại khi đưa vào triển khai thực tế chỉ vì thiếu kỹ năng quản trị. Lĩnh vực này sẽ dạy cho bạn tư duy hệ thống để lập kế hoạch dài hạn, phân bổ quỹ thời gian hợp lý, quản lý ngân sách nghiêm ngặt và kiểm soát tốt mọi rủi ro phát sinh khi làm việc nhóm.

Trong bối cảnh các mô hình làm việc từ xa, làm việc tự do và các dự án đa nhiệm ngày càng phổ biến, một nhân sự có tư duy quản trị dự án tốt luôn biết cách kết nối các bộ phận xung đột, tối ưu hóa quy trình làm việc để đạt mục tiêu nhanh nhất với chi phí thấp nhất. AI có thể tự động lên lịch trình hay gửi thông báo nhắc nhở, nhưng việc thúc đẩy động lực làm việc, thấu hiểu tâm tư và giải quyết xung đột nội bộ giữa các thành viên bằng xương bằng thịt vẫn bắt buộc phải cần đến vai trò điều phối khéo léo của con người.

4. Sáng tạo nội dung và Biên kịch

Nhiều người đang lầm tưởng rằng kể từ khi các công cụ AI tạo văn bản ra đời thì con người không cần phải học viết nữa. Thực tế đang chứng minh điều ngược lại: Khi những nội dung rác, rập khuôn do máy móc tạo ra tràn ngập khắp các nền tảng internet, những bài viết có bản sắc riêng, có chiều sâu văn hóa và mang đậm trải nghiệm cá nhân lại càng trở nên khan hiếm và đắt giá hơn bao giờ hết.

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Học cách lên ý tưởng cấu trúc, tư duy hình ảnh chuyển động và nghệ thuật kể chuyện (storytelling) một cách hấp dẫn sẽ giúp bạn sở hữu năng lực định hình thương hiệu cá nhân hoặc doanh nghiệp một cách độc bản. Đó là kỹ năng cốt lõi giúp bạn chạm đến trái tim người đọc, giữ chân họ ở lại giữa một đại dương thông tin đang dần bị bão hòa và loãng vị.

5. Triết học ứng dụng

Nghe có vẻ xa vời và mang tính hàn lâm, nhưng Triết học chính là gốc rễ của mọi ngành khoa học trên thế giới và là bộ môn rèn luyện tư duy phản biện mạnh mẽ nhất của nhân loại. Học triết học ứng dụng giúp bạn xây dựng một màng lọc tư duy vững chắc, không dễ dàng bị thao túng bởi các tin tức giả mạo hay các trào lưu độc hại trên mạng xã hội, đồng thời biết cách đặt câu hỏi ngược lại bản chất của mọi vấn đề.

Giữa một thời đại mà công nghệ thay đổi xoành xoạch theo từng ngày và các giá trị cũ liên tục bị thách thức, một hệ giá trị vững vàng cùng năng lực tư duy hệ thống được mài dũa từ triết học sẽ là chiếc neo giữ cho bạn luôn tỉnh táo. Nó giúp bạn tự định vị bản thân, nhìn thấu các quy luật vận động của xã hội và không bị lạc lối trước những biến động khốc liệt của thị trường lao động.

Kết

Việc chọn học thêm một ngành học mới hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra thêm 4 năm thanh xuân trên ghế đại học để lấy một tấm bằng thứ hai. Trong kỷ nguyên Internet phát triển như hiện nay, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình của mình từ những khóa học ngắn hạn uy tín, những cuốn sách chuyên ngành kinh điển hoặc các cộng đồng chia sẻ kiến thức chất lượng trong thời gian rảnh rỗi.

Giá trị lớn nhất của việc học đa ngành không chỉ đơn thuần là việc bạn có thêm một vài kỹ năng lẻ mẻ để ghi vào sơ yếu lý lịch, mà là cách bạn kết nối các lĩnh vực tưởng chừng như không liên quan lại với nhau để tạo ra một hệ sinh thái năng lực hoàn toàn khác biệt. Sự nỗ lực, kỷ luật và lòng tò mò không ngừng nghỉ chính là khoản đầu tư thông minh nhất để giữ cho bộ não của bạn luôn linh hoạt, trẻ trung, sẵn sàng bứt phá và kiên cường đứng vững trước mọi làn sóng đào thải vũ bão của công nghệ.