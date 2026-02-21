5 nàng hậu GenZ tuổi Ngọ: Người đăng quang quốc tế, người làm dâu tỷ phú

Đều là những mỹ nhân sinh năm 2002, 5 nàng hậu tuổi Ngọ dưới đây cùng sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng lại có những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp.

Hoa hậu Thanh Thủy đăng quang Miss International

Sinh năm 2002, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 khi vừa tròn 20 tuổi. Cô gây chú ý nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo.

Tháng 7/2024, Thanh Thuỷ được công bố trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô trở thành cái tên gây chú ý kể cả với khán giả quốc tế vì là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên chinh chiến tại Miss International.

Thanh Thủy nổi đình đám sau khi đăng quang quốc tế.

Tại đêm chung kết, Thanh Thủy từng bước chinh phục giám khảo và khán giả qua các phần thi. Cô vượt qua gần 80 thí sinh để chạm tay tới vương miện cao quý. Với tư cách Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy thực hiện nhiều kế hoạch tại Việt Nam. Nàng hậu cố gắng để kết nối, giao lưu văn hoá Nhật Bản - Việt Nam.

Thời gian qua, nàng hậu cũng trở thành mỹ nhân được săn đón hàng đầu tại showbiz Việt khi liên tục tham gia những sự kiện đình đám.

Á hậu Phương Nhi trở thành con dâu tỷ phú

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Năm 2022, cô giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss World Vietnam. Thời điểm đó, người đẹp gây ấn tượng bởi nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo "không tì vết" và được nhiều người gọi là "thần tiên tỷ tỷ".

Năm 2023, Phương Nhi đại diện Việt Nam tham gia Miss International và dừng chân ở Top 15 chung cuộc. Sau đó, cô còn lọt vào Top 20 đề cử giải thưởng “Vẻ đẹp vượt thời gian” của chuyên trang sắc đẹp Missosology. Sau khi trở về, cô trở lại học tập và khá kín tiếng trước truyền thông.

Á hậu Phương Nhi trở thành con dâu hào môn.

Đầu năm 2025, Phương Nhi tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn trai ở Thanh Hóa. Ông xã Phương Nhi là doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hai người đã gắn bó một thời gian khá dài trước khi công khai quan hệ.

Sau đám cưới vào cuối tháng 1/2026, Phương Nhi chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Hoa hậu Ý Nhi đi du học

Huỳnh Trần Ý Nhi sinh năm 2002 tại Bình Định, sở hữu chiều cao 1m75. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi từng đoạt giải Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sinh viên Bình Định 2022 . Người đẹp vào thẳng Top 20 Miss World Vietnam 2023 sau chiến thắng "Người đẹp thời trang".

Thời điểm mới đăng quang, Ý Nhi từng nhận phải làn sóng chỉ trích từ khán giả vì loạt phát ngôn gây tranh cãi.

Cuối năm 2023, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi bất ngờ thông báo sang Australia du học. Trong thời gian sinh sống và học tập tại Australia, Ý Nhi hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Người đẹp cũng liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Australia để bảo đảm lịch học, đồng thời tham gia nhiều hoạt động, sự kiện tại quê nhà.

Hoa hậu Ý Nhi đi du học.

Tháng 5/2025, Ý Nhi tạm hoãn việc học về nước để đại diện Việt Nam tham dự Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Kết quả, người đẹp dừng chân ở Top 40.

Sau cuộc thi, Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục việc học. Những hình ảnh đời thường giản dị của nàng hậu nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Á hậu Bùi Khánh Linh vướng tranh cãi đời tư

Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. Vào tháng 12/2024, Bùi Khánh Linh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental diễn ra tại Ai Cập và đoạt danh hiệu Á hậu 3.

Thành công từ các cuộc thi giúp Khánh Linh nhận được sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên, Bùi Khánh Linh lại vướng vào một loạt ồn ào đời tư, bắt nguồn từ chuyện tình cảm với Cheon Minuk - người từng tham gia cùng cô trong chương trình hẹn hò Đảo Thiên Đường. Thời điểm đó, cả hai được yêu mến bởi tương tác ngọt ngào, nhưng không lâu sau, Linh lên tiếng xác nhận cả hai không còn tìm hiểu nhau nữa vì "một hành động rất sai từ nam chính".

Bùi Khánh Linh vấp phải làn sóng chỉ trích vì chuyện đời tư.

Một số khán giả cho rằng cô đang "tận dụng tình cảm để PR", thậm chí có nhãn hàng từng hợp tác cũng bị kéo vào vòng xoáy khi đăng ảnh cô và nhận về loạt bình luận tiêu cực. Trước phản ứng dữ dội, Khánh Linh lên tiếng xin lỗi nếu vô tình làm khán giả hiểu lầm, khẳng định không dùng chuyện tình cảm để đánh bóng tên tuổi và mong muốn được tập trung cho hành trình sắp tới.

Kể từ đó đến nay, Bùi Khánh Linh cũng hạn chế xuất hiện tại các sự kiện cũng như hoạt động mạng xã hội,

Á hậu Trịnh Thùy Linh theo đuổi học vấn

Trịnh Thùy Linh là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm khi giành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022. Sau cuộc thi, Á hậu Thùy Linh lại bị nhận xét là khá nhạt nhoà. Người đẹp sinh năm 2002 hầu như không có hoạt động nào nổi bật để gây chú ý trong suốt 2 năm đương nhiệm. Cô chỉ tham gia một số hoạt động thiện nguyện và các sự kiện do công ty chủ quản tổ chức.

Tháng 8/2024, người đẹp thông báo đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Kinh doanh và Marketing, Đại học Coventry, Viện Đào tạo quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây là chương trình học liên kết quốc tế giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Coventry (Anh).

Á hậu Thuỳ Linh tập trung theo đuổi con đường học vấn.

Nói về kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học, người đẹp cho biết cô sẽ học lên thạc sĩ. Trịnh Thùy Linh dự định phát triển bản thân nhiều hơn ở lĩnh vực diễn giả, truyền cảm hứng cũng như tìm hiểu nhiều hơn về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, đồng hành với các cô gái trẻ.

Ngoài ra, người đẹp còn mong muốn góp mặt trong nhiều dự án cộng đồng, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.