“5 năm nữa, trái tim chuyển đổi số toàn cầu sẽ dịch chuyển về Việt Nam”

"5 năm tới, Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành điểm đến của các doanh nghiệp lớn có nhu cầu về trung tâm dữ liệu” .

Đó là khẳng định của ông XingJian Pang, Tổng Giám đốc Schneider Electric khu vực Đông Á, tại sự kiện Innovation Day Hà Nội 2025 với chủ đề “Phát triển hạ tầng số sẵn sàng cho AI – Động lực tăng trưởng mới của Việt Nam”.

Schneider Electric – tập đoàn đa quốc gia của Pháp, dẫn đầu thế giới về quản lý năng lượng và tự động hóa – đã chọn Hà Nội làm nơi bàn thảo cách AI đang tái định hình việc thiết kế, vận hành, tối ưu hạ tầng và cơ hội tận dụng làn sóng AI để kiến tạo một tương lai linh hoạt, thông minh và bền vững hơn.

“Việt Nam sẽ trở thành ngôi nhà của những dữ liệu toàn cầu”

Ông Pang đặt kỳ vọng như vậy vì khi nhìn vào bản đồ công nghệ, các trung tâm xử lý dữ liệu đang dịch chuyển mạnh mẽ về các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

“Khi tôi so sánh Việt Nam với các nước khác trong khu vực châu Á như Singapore, Indonesia, Ấn Độ… thì Việt Nam đang có vị thế rất hay để có thể vươn lên dẫn đầu".

Phiên tọa đàm cấp cao diễn ra tại sự kiện với chủ đề: Hạ tầng số - chìa khóa mở lối cạnh tranh toàn cầu

Rất nhiều doanh nghiệp đã rời Singapore - một trong những trung tâm dữ liệu hàng đầu khu vực và toàn cầu - để đến các vùng đất mới - nơi có điện giá rẻ hơn.

Với sức sản xuất điện mạnh mẽ như hiện nay, cùng sự đổi mới đồng bộ về cơ chế, chính sách, cũng như hoạch định, tầm nhìn của Chính phủ trong việc tới năm 20230 - Việt Nam sẽ là quốc gia số thịnh vượng, tiên phong trong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới… thì chúng ta đang có nhiều cơ hội.

Thực tế, nhiều công ty đã chọn Việt Nam để đầu tư, xây dựng các data center xanh – trung tâm dữ liệu sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Đây không phải một trào lưu ngắn hạn mà là xu hướng bền vững. Điều này góp phần khẳng định, Việt Nam hoàn toàn thể trở thành nơi thu hút các nhà đầu tư, hướng tới vị thế một trung tâm kinh doanh cơ sở dữ liệu.

“Cách đây vài tháng, ông Jensen Huang – Chủ tịch Nvidia – cũng nhấn mạnh việc xây trung tâm dữ liệu AI ở Việt Nam. AI đang là động lực mới cho kinh tế. Nếu Việt Nam nắm bắt cơ hội này, chúng ta sẽ có bước nhảy vọt”, ông Pang nói.

Theo Deloitte, thị trường AI tại Việt Nam có thể đạt 65 tỷ USD vào năm 2035, phân bổ trên ba phân khúc ứng dụng (30 tỷ USD), nền tảng (10 tỷ USD) và cơ sở hạ tầng (25 tỷ USD).

Dù cả ba phân khúc đều có vai trò quan trọng, nhưng trọng tâm hiện đang nhanh chóng dịch chuyển sang phân khúc hạ tầng, với tâm điểm tập trung vào trung tâm dữ liệu (Data Center), tạo nền tảng quyết định khả năng sẵn sàng về AI của mỗi quốc gia, khu vực.

Ông XingJian Pang, Tổng Giám đốc Schneider Electric khu vực Đông Á, tại sự kiện Innovation Day Hà Nội 2025.

Thách thức lớn của Việt Nam trong vấn đề phát triển hạ tầng AI

AI phát triển kéo theo nhu cầu năng lượng khổng lồ. Một truy vấn AI cơ bản đã tiêu thụ gấp 10 lần điện năng so với một lượt tìm kiếm Google.

Hiện nhu cầu điện tại châu Á – Thái Bình Dương đã cao hơn 72% so với Mỹ và châu Âu cộng lại (chưa tính Trung Quốc). Ở ASEAN, dự báo từ 2023 đến 2030, mức tiêu thụ điện sẽ tăng gấp 3 lần.

Riêng Việt Nam, tỷ trọng điện năng AI trong các trung tâm dữ liệu dự kiến tăng từ 8% (2023) lên 15–20% vào năm 2028. Dù giá điện còn thấp so với Singapore hay Thái Lan, việc đảm bảo nguồn cung ổn định, tránh thiếu điện mùa cao điểm vẫn là thách thức.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam & Campuchia.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam & Campuchia, cho rằng: “AI đem lại giá trị rất lớn. Ngay trong 2025, kinh tế số đã đóng góp 20% GDP và có thể đạt 30% vào 2030. Trụ cột của kinh tế số là AI, và đó là lý do xứng đáng để chúng ta đầu tư hạ tầng”.

Ông cũng nhấn mạnh những nền tảng quan trọng mà Việt Nam đã có: Quy hoạch điện VIII , Nghị định 18/2025/NĐ-CP về mua bán và đảm bảo cung cấp điện, Nghị định 57/2025/NĐ-CP cho phép giao dịch điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện tái tạo và khách hàng lớn… Bên cạnh đó, Việt Nam đang phát triển điện hạt nhân, chú trọng năng lượng sạch – nền tảng vững chắc để đi xa.

Chung tay cùng đất nước phát triển hạ tầng AI, Schneider Electric đưa ra nhiều giải pháp mới trong việc xây dựng lưới điện thông minh - một hệ thống linh hoạt, bền vững, được tích hợp AI để tối ưu hóa phân phối và sử dụng năng lượng. Chính sự kết hợp này sẽ giúp Việt Nam vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa tạo động lực cho chuyển đổi số và phát triển kinh tế AI.

Lưới điện thông minh của Schneider Electric cho phép các công ty có thể: Giám sát các mô hình tiêu thụ năng lượng và hiệu suất lưới điện theo thời gian thực, giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng; Dự báo biến động về nhu cầu và nguồn cung năng lượng; Đề xuất các quyết định tự động dựa trên dữ liệu nhằm tối ưu hóa quản lý năng lượng và giảm lãng phí.

Mô hình này bao phủ toàn bộ các cấp độ điện - từ phát điện, truyền tải, phân phối đến trạm khách hàng - giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn toàn bộ vòng đời hệ thống.

Schneider Electric gới thiệu các giải pháp, thiết bị mới.

Ngoài ra, Schneider Electric cũng giới thiệu các giải pháp phát triển tòa nhà thông minh, các thiết bị giúp cung cấp điện công suất lớn, liên tục; thiết bị đóng ngắt đảm bảo an toàn cho mạch điện; các thiết bị làm mát tới từng server, giúp trung tâm dữ liệu vận hành an toàn, tiết kiệm điện…

“Schneider Electric đồng hành cùng doanh nghiệp và quốc gia trong việc hiện thực hóa mục tiêu kép: vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số, vừa bảo đảm phát triển xanh, hiệu quả và có trách nhiệm. Việc phát triển hạ tầng số hiện đại, xanh và linh hoạt, tạo nền tảng vững chắc để AI thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hộ i”, ông Đồng Mai Lâm nhấn mạnh.























