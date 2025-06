1. Túi đựng mỹ phẩm full-size

Lý do tôi từng mang: “Mang theo lọ to dùng cho thoải mái, khỏi phải chiết.” Thực tế sau 3 chuyến: To, nặng, dễ đổ, và cuối cùng vẫn dùng không hết.

Tôi từng gói cả bộ: nước tẩy trang, toner, serum, kem dưỡng... Ai ngờ trong suốt chuyến đi, thời gian chăm sóc da giảm phân nửa, đồ mang theo chỉ dùng đúng một lần buổi tối.

Giải pháp thay thế:

- Dùng bộ chiết mini 20–30ml

- Ưu tiên dạng thỏi, túi zip, hoặc chọn khách sạn có đồ dùng cơ bản → Gọn nhẹ hơn, tiết kiệm đến 300–500g hành lý.

2. 2 đôi giày khác nhau "để phối đồ"

Tôi từng nghĩ: “Mặc váy phải đi sandal, mặc quần phải có sneaker.” Nhưng rồi, tôi chỉ đi đúng 1 đôi suốt chuyến – đôi còn lại nằm im trong vali, chiếm chỗ, cấn đồ, và... không mặc kịp lần nào.

Cách chọn thông minh:

- Chỉ cần 1 đôi vừa đi được nhiều giờ, vừa đủ lịch sự để đi ăn – đi chơi – đi bộ

- Nếu cần thêm, chọn dép gọn có thể xếp phẳng, nhẹ dưới 150g → Tối giản chỗ trống, không mất thời gian phối đồ.

3. Bộ quần áo “lỡ có dịp trang trọng”

Câu nói kinh điển của tôi: “Mang theo phòng khi có dịp đặc biệt”. Kết quả? 3 lần đi, chưa bao giờ mặc đến. Vẫn là lịch đi bộ, ăn sáng, cafe, đi biển, hoặc tham quan.

Một chiếc váy dài – hoặc sơ mi cầu kỳ – chỉ khiến tôi thêm một món phải là, gấp, và... tránh nhăn.

Từ đó, tôi thay đổi:

- Chọn đồ đa năng: vừa mặc chơi, vừa đủ lịch sự nếu cần

- Mặc sẵn món “đẹp nhất” ngay ngày đầu tiên → Không phải lăn tăn chọn đồ và tiết kiệm không gian vali.

4. Sách giấy hoặc sổ dày

Tôi thích đọc – nên luôn mang theo một cuốn sách hoặc sổ tay dày cộp. Nhưng chuyến đi thường không có thời gian đọc đúng nghĩa. Kết quả: sách chỉ làm nặng thêm, sổ không viết được 3 dòng.

Giải pháp mới:

- Dùng e-book trong điện thoại hoặc máy đọc sách

- Nếu cần ghi chú: dùng Google Keep hoặc mang theo 1 quyển sổ A6 → Nhẹ hơn hẳn, tiện tra cứu & chia sẻ.

5. Dụng cụ cá nhân quá nhiều (dao cạo, tăm nước, lược to...)

Tôi từng nhét cả bộ đồ vệ sinh cá nhân riêng – vì nghĩ dùng của khách sạn “không quen”. Nhưng thực tế:

- Có món không được mang lên máy bay cabin

- Có món... dùng chưa đến

- Có món không phù hợp với ổ điện ở nơi đến

Tôi bị tịch thu dao cạo tay ở sân bay nội địa và đã từng phải mua lại bàn chải ở tiệm tạp hóa vì quên cắm sạc máy tăm nước.

Giờ tôi chỉ mang:

- Bàn chải gập

- Lược gọn

- 1 bộ mini gồm khăn mặt – đồ dùng thiết yếu

→ Không cần mang cả bộ “spa di động”.

Mang ít chưa chắc thiếu – nhưng mang thừa là chắc chắn… mệt

Qua 3 chuyến đi, tôi đã học được điều này:

Nếu món đồ không dùng ít nhất 2 lần trong 3 ngày – hãy bỏ nó khỏi vali. Nếu bạn phải nghĩ “lỡ cần thì sao” – 80% là… bạn không cần.

Việc gạch khỏi danh sách 5 món kể trên giúp tôi:

- Giảm hơn 1,2kg hành lý

- Đỡ rối khi tìm đồ trong vali

- Tập trung vào trải nghiệm – thay vì chăm sóc đồ đạc