5 minh tinh giàu nhất Trung Quốc

Đường Yên âm thầm làm giàu, Triệu Lệ Dĩnh và Tôn Lệ thành tỷ phú nhờ đóng phim thành công. Trong khi đó, Dương Mịch, Lưu Đào rất giỏi kinh doanh.

Trang QQ mới đây đã công bố một bảng xếp hạng tài sản của các diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Thông tin dựa trên các tài sản công khai và thành tích trong ngành giải trí, bao gồm 5 khía cạnh: tài sản ròng cá nhân, các công ty nắm giữ, định giá cổ phiếu, thu nhập từ quảng cáo phim và truyền hình và bất động sản cốt lõi.

Triệu Lệ Dĩnh đi lên từ tầng lớp bình dân tới khối tài sản 3,5 tỷ NDT

Triệu Lệ Dĩnh là hình mẫu tiêu biểu cho các ngôi sao đi lên từ tầng lớp bình dân, hiện tại giá trị tài sản ròng của cô ước tính hơn 3,5 tỷ NDT. Triệu Lệ Dĩnh nắm trong tay 6 công ty với giá trị cổ phần vượt 73 triệu NDT. Riêng giá trị bất động sản mà nữ diễn viên sở hữu tại các vị trí đắc địa ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Hoành Điếm đã lên tới hơn 500 triệu NDT.

Triệu Lệ Dĩnh đi lên từ gia đình bình dân, nhờ thiên phú đóng phim trở thành tỷ phú.

Công thức làm giàu của Triệu Lệ Dĩnh khá đơn giản, cô tham gia nhiều tác phẩm phim ảnh, chương trình giải trí với thu nhập khủng.

Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao hạng A hơn 10 năm, có thời điểm, thù lao đóng phim của cô là 65-70 triệu NDT mỗi dự án, thu nhập một năm lên tới hơn 200 triệu NDT. Triệu Lệ Dĩnh không đầu tư nhiều nhưng tài sản vẫn tăng lên do giá trị thương mại của cô ngày càng cao hơn.

Lưu Đào - nữ doanh nhân tài ba tài sản 4,5 tỷ NDT

Lưu Đào là ví dụ điển hình về khả năng vượt qua khó khăn xoay chuyển tình thế trong ngành giải trí Trung Quốc.

Chồng của Lưu Đào từng đầu tư thua lỗ hàng trăm triệu USD, nữ diễn viên Thiên long bát bộ nhiều lần giúp đỡ chồng trả nợ bằng cách liên tục đóng phim, tham gia thị trường thương mại điện tử.

Theo QQ, Lưu Đào hiện tại đang kiểm soát 7 công ty, nắm trong tay số cổ phần giá trị hơn 1,2 tỷ NDT. Thu nhập từ phim ảnh, livestream và quảng cáo vượt mức 4 tỷ NDT. Cô sở hữu chuỗi bất động sản tại các thành phố hạng một Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến có giá lên tới 800 triệu NDT.

Lưu Đào liên tục tạo tài sản nhờ livestream bán hàng thành công.

Lưu Đào là nghệ sĩ sớm tham gia thị trường thương mại điện tử nhất trong giới giải trí Hoa ngữ. Bất chấp việc bị chê là hạ thấp giá trị diễn viên, cô thu về hàng tỷ NDT nhờ xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình với kỹ năng bán hàng đỉnh cao.

Nữ diễn viên tạo uy tín với công chúng bằng cuộc sống không scandal, sự thanh lịch duyên dáng, giữ sạch hình ảnh trong nhiều năm.

Dương Mịch trở thành bà chủ tài sản ròng lên tới 5 tỷ NDT

Theo QQ, Dương Mịch là người tiên phong trong việc sử dụng danh tiếng của bản thân như một thương hiệu, từ đó xây dựng nên đế chế kinh doanh xung quanh giá trị tên tuổi của mình.

Ví dụ, chỉ một đôi chân Dương Mịch đã ký hợp đồng quảng cáo với ít nhất 5 thương hiệu khác nhau từ quần tất, Crocs, giày cao gót, đồ mùa đông, trang phục thời trang cao cấp... Dương Mịch nổi tiếng hơn 20 năm, thường xuyên đứng top đầu nghệ sĩ nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo nhất giới giải trí.

Trước đó, cô sử dụng chính danh tiếng của bản thân để trở thành cổ đông của công ty Gia Hành Thiên Hạ. Không chỉ giúp tài sản của bản thân tăng theo cấp số nhân, Dương Mịch còn hỗ trợ nhiều đàn em trong công ty nổi tiếng.

Dương Mịch rất giỏi kinh doanh hình tượng cá nhân.

Khi quyết định lập công ty riêng, Dương Mịch bán cổ phần công ty Gia Hành thu về số tài sản trị giá 1,2 tỷ NDT. Hiện tại, Dương Mịch sở hữu 9 công ty, lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ phim ảnh đến quản lý nghệ sĩ, đầu tư vào các hạng mục sinh lời. Trang QQ cho biết khối tài sản ròng của Dương Mịch lên tới 5 tỷ NDT.

Tôn Lệ sở hữu 13 công ty, tài sản hơn 5,5 tỷ NDT

Tôn Lệ là ngôi sao hàng đầu của ngành công nghiệp phim truyền hình Trung Quốc, tuy số lượng phim ít nhưng thu nhập cao. Cát-xê của Tôn Lệ từng đạt mức hơn 80 triệu NDT mỗi dự án, phim nào cũng thành công vang dội, nhờ vậy giá trị thương mại của Tôn Lệ vẫn luôn nằm trong top đầu Cbiz.

Không chỉ có thu nhập từ nghệ thuật, Tôn Lệ sở hữu 3 công ty và nắm giữ cổ phần của 10 công ty khác, đem lại khối tài sản 2,5 tỷ NDT. Đồng thời, cũng như các mỹ nhân nói trên, Tôn Lệ sở hữu những bất động sản đắt đỏ, xa hoa tại Thượng Hải, Bắc Kinh (Trung Quốc) có giá lên tới 1,5 tỷ NDT. Theo QQ, tổng tài sản của Tôn Lệ lên tới 5,5 tỷ NDT.

Tôn Lệ sở hữu khối tài sản khủng nhờ đóng phim thành công.

Đường Yên - đại gia ngầm của Cbiz với khối tài sản 9 tỷ NDT

Theo QQ, dù sống kín tiếng, không khoe khoang về cuộc sống thượng lưu, nhưng Đường Yên lại là minh tinh giàu nhất giới giải trí Hoa ngữ với khối tài sản lên tới 9 tỷ NDT.

Trước khi kết hôn, Đường Yên từng rất chăm chỉ đóng phim, thu nhập từ nghiệp diễn lên tới 3,5 tỷ NDT. Đồng thời, cô còn mở nhiều công ty, tham gia đầu tư trong ngành giải trí thu về hơn 5,5 tỷ NDT. Nữ diễn viên Cẩm tú vị ương tích lũy tài sản bằng cách mua bất động sản tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, các phim trường nổi tiếng, giá trị ước tính lên tới 2 tỷ NDT.

Đường Yên "mát tay" đầu tư, mua bất động sản tích lũy tài sản.

Đường Yên luôn sống kín đáo, không quảng bá rầm rộ cho đế chế kinh doanh của mình. Cô là ví dụ điển hình về người âm thầm làm giàu, mát tay đầu tư, xứng đáng là sao nữ giàu nhất Cbiz trong thế kỷ 21.