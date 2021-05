5 mẫu quần nhẹ mát đang được diện nhiều nhất lúc này: Bạn sắm hết là vô cùng sáng suốt!

Vào mùa hè nóng nực, việc diện lên mình những mẫu quần dày dặn của mùa lạnh quả là quá sức chịu đựng của chị em.

Và như một lẽ tất yếu, những chiếc quần nhẹ mát sẽ lên ngôi, giúp chị em vượt qua mùa nóng một cách nhẹ nhàng.

Thế nhưng chọn được những chiếc quần dài mát mẻ thôi cũng chưa đủ, chị em còn phải tính đến sự thời thượng, chuẩn mốt của item này nữa.

Và để chị em không phải băn khoăn thêm, luôn đưa ra được những quyết định mua sắm đúng đắn, hãy tham khảo 5 mẫu quần dài vừa mát vừa sành điệu, lại hot nhất ở thời điểm hiện tại nhé!

Quần vải thô đũi

Dù bao nhiêu mùa hè trôi qua, quần vải thô đũi vẫn hot rần rần. Lý do đơn giản là bởi mẫu quần này diện lên nhẹ tênh, siêu mát. Quan trọng không kém, quần vải thô đũi luôn toát lên vẻ phóng khoáng, nữ tính và tao nhã, chỉ cần mix với áo sơ mi, crop top và áo thun đơn giản là đã cho bạn outfit sành điệu không chê được điểm nào. Quần vải thô đũi thì có nhiều màu, từ be, nâu cho đến màu trắng, và cả họa tiết nữa, chị em có thể tha hồ lựa chọn.

Quần trắng

Gam màu trắng là tông màu nhìn thôi đã thấy mát mẻ, dễ chịu và hầu hết các kiểu quần trắng đều hợp để diện vào mùa hè. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thoải mái nhất thì bạn có thể học hỏi các quý cô sành điệu, chọn diện những mẫu quần trắng mát mẻ như là quần âu, quần vải thô hay quần jeans trắng ống suông… Sự xuất hiện của quần trắng còn nâng vẻ xịn mịn cho tổng thể trang phục nên vô cùng xứng đáng để bạn bổ sung vào tủ đồ.

Quần màu be

Quần màu be cũng là màu sắc rất mát mắt, thường được ưa chuộng trong mùa hè. Bên cạnh đó, quần màu be ghi điểm ở vẻ "tây tây", thanh lịch, giúp bạn dễ dàng nâng tầm phong cách. Để đảm bảo một set đồ xịn đẹp level max khi diện quần màu be, bạn nên kết hợp item này với những món đồ sáng màu nhưng nhã nhặn, tổng thể trang phục sẽ vô cùng tinh tế, đẹp mắt.

Quần màu pastel

Ở thời điểm hiện tại, gần như tất cả các quý cô sành điệu đều mặc quần màu pastel. Kiểu quần này siêu trẻ trung, ngọt ngào mà vẫn giữ được độ trang nhã, thanh lịch. Bên cạnh đó, quần pastel cũng đem đến cảm giác nhẹ nhõm, mát mẻ về cả cảm giác lẫn phần nhìn, trở thành item lý tưởng để chị em diện trong mùa nóng.

Quần kaki

Quần kaki cũng là một gợi ý rất đáng lưu tâm. Mẫu quần này chưa bao giờ hết mốt, luôn có một vị trí nhất định trong tủ đồ của các chị em. Quần kaki không hề nóng nực, chống nắng tốt và thú vị nhất là luôn toát lên vẻ cá tính, phóng khoáng, do đó dễ dàng cho bạn outfit sành điệu, ngay cả khi mix&match đơn giản nhất.