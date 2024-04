5 mẫu iPhone cũ giá chạm đáy, chưa đến 3,5 triệu đồng đã có máy tốt

Sau quý 1, thị trường công nghệ tại Việt Nam được đánh giá có phần sôi động hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, từ đầu tháng 4, khi iPhone series 15 đã dần hạ nhiệt thì các model iPhone cũ lại bất ngờ được quan tâm trở lại.

Di Động Việt cho biết, tệp khách hàng mua sắm iPhone cũ tại hệ thống này tăng nhẹ so với những tháng trước, đặc biệt là trong những đợt sale lớn.

Trong đó, có những model dù đã thuộc hàng khan hiếm trên thị trường nhưng nhờ nguồn hàng ổn định, nhu cầu của khách hàng vẫn được đảm bảo.

iPhone 11 cũ chỉ còn 6,09 triệu đồng

Sau 5 năm ra mắt, iPhone 11 vẫn nằm trong top 5 mẫu máy iPhone cũ được ưa chuộng. Tuy nhiên, nguồn hàng đang dần khan hiếm khiến cho 1 số đại lý dự đoán giá bán mẫu điện thoại Apple có thể tăng trở lại khi không còn đủ nguồn cung.

Về mức giá, so với giá tháng 3, iPhone 11 cũ hiện tại đã được giảm thêm 200.000 đồng, giá chỉ còn 6,59 triệu đồng. Khách hàng khi tham gia chương trình thu cũ sẽ được tặng thêm đến 500.000 đồng, sản phẩm có giá cuối chỉ còn 6,09 triệu đồng.



iPhone 11 cũ vẫn được săn đón sau nhiều năm có mặt trên thị trường.

iPhone 12 Pro Max cũ chỉ còn 11,39 triệu đồng

So với thời điểm mới ra mắt cách đây 4 năm, iPhone 12 Pro Max cũ sau nhiều lần điều chỉnh giá đã trở thành chiếc iPhone giá hời.

Với người dùng ưa chuộng iPhone có kích thước màn hình lớn thì mẫu 12 Pro Max cũ là sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Mức giá hiện tại của iPhone 12 Pro Max cũ tại Di Động Việt hiện là 12,39 triệu đồng.

iPhone 13 Pro Max cũ chỉ còn 13,79 triệu đồng

Với rất nhiều nâng cấp ấn tượng so với đời tiền nhiệm, iPhone 13 Pro Max được đánh giá vẫn là chiếc iPhone đáng mua trong năm 2024. Thậm chí, với những người dùng không chú ý quá nhiều đến việc phải lên đời điện thoại thường xuyên thì 13 Pro Max cũ vẫn là ứng cử viên sáng giá vì vẫn đáp ứng đầy đủ mọi tính năng với cấu hình - hiệu năng đều mạnh mẽ.

Hiện tại mẫu điện thoại của "nhà Táo" đang ở mức 15,79 triệu đồng, khi tham gia thu cũ - đổi mới sẽ được giảm đến 2 triệu đồng, giá cuối chỉ còn 13,79 triệu đồng.

Với tất cả các sản phẩm Like New, khách hàng sẽ có đến 7 ngày dùng thử miễn phí, được đổi sản phẩm khác hoặc hoàn trả tiền 100% nếu sản phẩm lỗi hoặc thậm chí với lý do người dùng cảm thấy không phù hợp với nhu cầu sử dụng.

iPhone Xs cũ về giá 4,49 triệu đồng

Chiếc iPhone Xs cũ ở thời điểm này vẫn được đánh giá là sự lựa chọn an toàn so với các dòng điện thoại cùng phân khúc giá. Với ngoại hình nhỏ gọn, cho cảm giác cầm nắm nhẹ, chắc tay; hiệu năng vừa đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản… là những điểm làm cho iPhone Xs vẫn được quan tâm sau nhiều năm ra mắt.

Giá bán iPhone Xs cũ hiện chỉ còn 4,99 triệu đồng, tham gia thu cũ người dùng còn được giảm chồng giảm, giá cuối chỉ còn 4,49 triệu đồng.



Ngoại hình nhỏ gọn, hiệu năng vẫn đáp ứng tốt cho các tác vụ cơ bản… là lý do người dùng vẫn chọn iPhone Xs ở thời điểm này.

iPhone 8 Plus cũ giá cuối chỉ còn 3,49 triệu đồng



iPhone 8 Plus - chiếc điện thoại đã ra mắt lâu năm của Apple đang có giá siêu rẻ, với 3,99 triệu đồng, thu cũ lên đời chỉ còn 3,49 triệu đồng, đáp ứng tốt những chức năng cơ bản.

Dẫu mức giá tốt, nhưng các đại lý vẫn khuyên khách hàng nên lựa chọn nơi mua hàng uy tín để có sản phẩm đảm bảo về chất lượng cũng như bảo hành, hậu mãi.