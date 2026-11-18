Sở hữu màn hình phụ mặt lưng cùng loạt nâng cấp tiệm cận dòng Ultra, Xiaomi 18 Pro Max mang đến trải nghiệm khác biệt. Dưới đây là 5 lý do nên mua mẫu máy cao cấp này.

Màn hình chính siêu sáng 1.791 nits tích hợp chống nhìn trộm

Tấm nền chính của Xiaomi 18 Pro Max đạt độ sáng tối đa 1.791 nits, mang lại khả năng hiển thị hài hòa, cân bằng và dễ quan sát ngay cả khi sử dụng ngoài trời nắng gắt.



Điểm sáng giá nhất nằm ở công nghệ màn hình chống nhìn trộm chủ động được tích hợp trực tiếp vào phần cứng. Thay vì tắt bớt điểm ảnh vốn dễ làm giảm độ nét hoặc gây nhiễu màu khi xem video, giải pháp của Xiaomi giữ nguyên độ chi tiết và màu sắc chuẩn xác. Người dùng có thể thiết lập chế độ bảo mật toàn màn hình, chọn lọc theo từng ứng dụng riêng tư hoặc chỉ che chắn cho các thông báo nhỏ xuất hiện trên màn hình.

Thiết kế đầm chắc cùng màn hình phụ mặt lưng sáng tạo

Cảm giác cầm nắm trên phiên bản đặc biệt mặt lưng kính của Xiaomi 18 Pro Max khá đầm tay, vừa vặn và không gây cảm giác nặng nề khi sử dụng liên tục. Bên cạnh tùy chọn mặt lưng kính cao cấp, hãng còn mang đến bản mặt lưng sợi thủy tinh cho trọng lượng nhẹ nhàng hơn.

Phía sau máy là cụm màn hình phụ sử dụng tấm nền chất lượng cao từ TCL, đảm bảo sự đồng nhất về khả năng hiển thị ngoài trời so với màn hình chính. Khi đặt úp điện thoại trên bàn làm việc hoặc lúc ngồi cà phê, bạn dễ dàng theo dõi nhanh giờ giấc, kiểm tra thông báo hay tùy biến hình ảnh cá nhân bằng trí tuệ nhân tạo để tạo điểm nhấn không đụng hàng.

Xiaomi 18 Pro Max đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hệ thống 3 loa ngoài mang lại không gian âm thanh sống động



Hiếm có mẫu điện thoại nào trên thị trường được trang bị tới 3 loa ngoài như Xiaomi 18 Pro Max. Hệ thống âm thanh này tái tạo đầy đủ các dải âm với dải trầm chắc khỏe, âm lượng lớn nhưng vẫn giữ được độ chi tiết rõ ràng mà không bị rè.



Sự kết hợp giữa khả năng tái tạo giọng thoại trong trẻo và âm trường cân bằng giúp thiết bị đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí đa phương tiện. Dù bạn chơi game hành động hay xem phim trong phòng kín lẫn ngoài trời, trải nghiệm nghe nhìn trên máy đều rất cuốn hút.

Camera Leica được nâng cấp mạnh, chụp chân dung tự nhiên

Thay vì tạo khoảng cách quá lớn với dòng Ultra như thế hệ trước, hệ thống nhiếp ảnh trên Xiaomi 18 Pro Max năm nay được đầu tư mạnh mẽ hơn hẳn. Máy sở hữu ống kính zoom chất lượng cao từ Samsung kết hợp cùng cảm biến chính tích hợp công nghệ Leica.

Qua trải nghiệm thực tế, khả năng chụp người của thiết bị cho ra màu da hài hòa, chân thực và có chiều sâu tự nhiên thay vì bị làm đẹp quá ảo. Người dùng hoàn toàn có thể tự tin bắt trọn những khoảnh khắc đời thường sắc nét mà không cần phải chi thêm ngân sách để nâng cấp lên các phiên bản cao hơn.

Xiaomi 18 Pro Max đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hiệu năng mượt mà cùng viên pin bền bỉ lên đến 11 tiếng



Sức mạnh của Xiaomi 18 Pro và bản Pro Max đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Con chip này tối ưu tốt khả năng xử lý đồ họa giúp chiến mượt các tựa game nặng ở mức 60 FPS, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát nhiệt độ mát mẻ hơn so với thế hệ tiền nhiệm.

Đi kèm với hiệu năng mạnh mẽ là viên pin dung lượng lớn giúp thiết bị đạt thời lượng hoạt động liên tục lên tới 11 tiếng qua các bài kiểm tra tiêu chuẩn. Nhờ vậy, máy dễ dàng đồng hành cùng người dùng xuyên suốt một ngày dài làm việc và giải trí cường độ cao.

Giá bán và ưu đãi mở bán tại Thế Giới Di Động

Hiện tại, sản phẩm đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động với mức giá chính thức từ 39.990.000đ đến 47.990.000đ cho phiên bản 12GB/256GB tùy theo tùy chọn màu sắc.

Khách hàng chọn mua trong giai đoạn này sẽ nhận được tổng gói ưu đãi lên đến 18 triệu đồng. Chương trình bao gồm ưu đãi giảm trực tiếp đến 6 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu đồng cùng chính sách trả chậm 0% lãi suất với kỳ hạn đến 18 tháng và trả trước 0đ. Bên cạnh đó, người dùng còn được hưởng gói bảo hành toàn diện 24 tháng kèm 1 lần bảo hành rơi vỡ màn hình hoặc mặt sau trong 24 tháng.