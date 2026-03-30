5 lý do để “xuống tiền” Galaxy S25 ngay thời điểm này

Giá tốt hơn rõ rệt nhưng trải nghiệm vẫn chuẩn Flagship

Ở mức 17,09 triệu, Samsung S25 (12GB/256GB) mang đến một "điểm rơi" giá trị lý tưởng. Bạn tiết kiệm được ngay 5,6 triệu đồng so với việc mua S26 – một con số đủ để trang bị thêm cả hệ sinh thái gồm Galaxy Watch và Buds Pro đời mới.

Dù chi phí thấp hơn đáng kể, trải nghiệm mà S25 mang lại hoàn toàn không "lép vế". Từ độ hoàn thiện khung nhôm Armor Aluminum cao cấp đến màn hình LTPO rực rỡ, S25 vẫn là một chiếc flagship đúng nghĩa, mang lại sự sang trọng và bền bỉ mà người dùng kỳ vọng ở dòng S series.

Galaxy S25 đang có mức giá tối ưu, đáng để cân nhắc trong năm 2026. Ảnh: Samsung.

Galaxy S26 nâng cấp nhỏ giọt: Có đáng để đánh đổi?

Dựa trên thực tế, Galaxy S26 5G (12GB/256GB) có giá 22,69 triệu chỉ tập trung vào những tinh chỉnh nhỏ: màn hình nhỉnh hơn 0,1 inch và pin tăng thêm khoảng 300 mAh.

Với người dùng phổ thông, việc chi thêm hơn 5 triệu đồng chỉ để đổi lấy một không gian hiển thị hay dung lượng pin chênh lệch không quá rõ rệt là một sự lãng phí. Galaxy S25 vốn dĩ đã sở hữu ngôn ngữ thiết kế vuông vức thời thượng, cụm camera tách rời hiện đại và ngoại hình gần như tương đồng với thế hệ mới. Điều này khiến việc phân biệt hai đời máy bằng mắt thường là cực kỳ khó khăn, giúp S25 vẫn giữ nguyên giá trị về mặt thẩm mỹ.

Hiệu năng "quái vật" và Galaxy AI "dư xài" trong nhiều năm

Galaxy S25 được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy 8 nhân cùng 12GB RAM. Đây là cấu hình thuộc hàng mạnh mẽ nhất thị trường, đủ sức cân mượt mọi tác vụ từ 3-5 năm tới.

Gaming: Chiến tốt các tựa game nặng nhất như Genshin Impact ở thiết lập đồ họa cao nhất mà không lo giật lag.

Galaxy AI: Mọi tính năng thông minh như Khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search), Trình trợ lý ghi chú hay Phiên dịch trực tiếp đều hoạt động hoàn hảo và mượt mà trên S25.

Thực tế, sức mạnh của chip Snapdragon 8 Elite đã vượt xa nhu cầu của đại đa số người dùng, khiến việc chạy theo chip đời mới hơn trên S26 trở nên không thực sự cần thiết.

Camera và Màn hình: Khoảng cách mong manh

Cụm camera trên Galaxy S25 (12GB/256GB) vẫn là tiêu chuẩn vàng của nhiếp ảnh di động. Thuật toán xử lý hình ảnh tối ưu từ Samsung giúp ảnh chụp có độ chi tiết cực cao, màu sắc tươi tắn, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu quay vlog hay chụp ảnh du lịch chuyên nghiệp.

Việc Galaxy S26 chủ yếu cải thiện ở ống kính góc siêu rộng và thuật toán AI thế hệ 2 là những nâng cấp mang tính chuyên sâu. Với nhu cầu chụp ảnh hằng ngày và đăng tải mạng xã hội, chất lượng từ S25 vẫn đạt mức tuyệt vời, không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào trong tầm giá.

Camera trên Galaxy S25 vẫn dư sức để đem đến trải nghiệm nhiếp ảnh flagship. Ảnh: Thế Giới Di Động.

Thời điểm "vàng" để sở hữu Galaxy S25 tại Thế Giới Di Động

Sự ra đời của S26 chính là "cú hích" để các đại lý điều chỉnh giá Galaxy S25 về mức cực tốt. Đây là lúc người dùng nhận được nhiều đặc quyền nhất khi mua sắm tại hệ thống Thế Giới Di Động: Trợ giá Thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất, giúp việc sở hữu flagship trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tổng kết: Lựa chọn nào dành cho bạn?

Galaxy S25 không chỉ là một chiếc điện thoại, đó là một lựa chọn thông thái. Tại sao phải chi trả nhiều hơn cho những nâng cấp ít giá trị thực tế, khi S25 đang có mức giá "không thể chối từ"?

Chọn Galaxy S25 (17,09 triệu): Nếu bạn là người dùng thực dụng, dân văn phòng hoặc sinh viên đang dùng các đời máy cũ (S21, S22...) muốn lên đời flagship mạnh mẽ, toàn diện với chi phí tối ưu nhất.

Chọn Galaxy S26 (22,69 triệu): Nếu bạn là "tín đồ" công nghệ luôn muốn dẫn đầu xu hướng, cần những tính năng AI và camera mới nhất để phục vụ công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.