5 loại mứt handmade bao ngon, bao đẹp bày tiếp khách ngày Tết đảm bảo an toàn

Cùng với mứt thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, thì phong trào tự làm mứt bán Tết cũng đã trở thành một xu hướng khá hot trong những năm trở lại đây.

Mứt tự làm đa phần có mức giá khá cao nhưng lại đáp ứng được điều kiện an toàn vệ sinh và đảm bảo chất lượng.

Một phần do được làm với số lượng ít, chỉ nhận làm khi có đơn đặt hàng. Phần còn lại vì người mua cũng thường lựa chọn những địa chỉ quen biết và uy tín nên có thể yên tâm tuyệt đối.

Trên thị trường hiện nay có một số loại mứt tự làm phổ biến như mứt dừa, mứt từ các loại củ và hoa, mứt trái cây, mứt từ các loại vỏ trái cây, mứt rau câu.

Đây đều là những loại mứt được làm từ nguyên liệu tự nhiên, tốt cho sức khỏe nên được rất nhiều người tiêu dùng yêu thích, lựa chọn.

1. Mứt dừa

Trên thị trường đang có hai loại mứt dừa ngũ sắc là mứt dừa ngũ sắc dạng sợi và mứt dừa ngũ sắc dạng viên.

Mứt dừa ngũ sắc mỗi độ Tết đến xuân về là mặt hàng không thể thiếu trên bàn tiếp khách của mỗi gia đình. Đây cũng là sản phẩm handmade dễ làm, nên được nhiều địa chỉ lựa chọn.

Không chỉ là mứt trắng đơn thuần, các địa chỉ bán hàng bằng sự sáng tạo của mình còn làm ra nhiều màu sắc từ những hương vị tự nhiên khác nhau thu hút sự quan tâm và yêu thích của người tiêu dùng.

Với ý nghĩa là mang tới không khí Tết vui tươi, may mắn cho cả năm.

Tuy nhiên, do đã qua mùa hè, sản phẩm dừa khá ít, cùi non cũng khan hiếm. Nên giá bán hiện tại đã cao hơn nhiều so với thời điểm năm ngoái.

Giá bán lẻ là 280 - 300.000 đồng/kg mứt dừa.

2. Mứt từ các loại củ và hoa

Cùng với mứt dừa thì mứt từ các loại củ và hoa cũng là một trong những loại mứt khá phổ biến trên thị trường handmade.

Cách làm mứt từ các loại củ và hoa cũng khá đơn giản, nguyên liệu sẵn có nên được nhiều chị em lựa chọn kinh doanh cho dịp Tết Nguyên đán.

Hương vị của loại mứt từ các loại củ và hoa có vị ngọt tự nhiên. Cụ thể như mát lạnh khi ăn mứt bí đao, vị hơi ngái khi ăn mứt cà rốt, vị thanh của mứt su hào hay bùi bùi của mứt khoai lang. Hay các loại mứt được làm từ củ sen, khế dẻo.

Mỗi loại mứt lại có một hương vị và màu sắc khác nhau, riêng biệt.

Giá bán trên thị trường của các loại mứt được làm từ củ và hoa này dao động từ 80 - 220.000 đồng/kg.

3. Mứt trái cây

Ngoài hai loại mứt trên, người tiêu dùng cũng có thể lựa chọn loại mứt khác là mứt trái cây đang được bán nhiều trên thị trường.

Nếu như trái cây bình thường không thể để được lâu, thì sản phẩm mứt trái cây lại hoàn toàn khác.

Mứt trái cây có thể bảo quản được nhiều ngày, thậm chí là cả tháng nếu để trong ngăn mát tủ lạnh.

Hương vị mứt có sự đậm đà của trái cây, lại thêm vị ngọt hấp dẫn từ đường khiến ngày Tết của bạn thêm phần thú vị.

Một số loại mứt trái cây đang được bán trên thị trường hiện nay là mứt xoài, táo, quất, đu đủ, dâu, nho….

Giá bán trên thị trường là 320 - 550.000 đồng/kg.

4. Mứt từ vỏ trái cây

Bạn có biết rằng, các loại vỏ trái cây cũng có thể làm thành mứt handmade cực ngon miệng. Một vài địa chỉ online hay các chị em đảm đang đã tận dụng những thứ tưởng chừng như sẽ bỏ đi để làm thành một món mứt siêu ngon.

Các loại mứt được làm từ vỏ trái cây trên thị trường hiện nay có thể kể tới như mứt vỏ cam, quýt, bưởi hoặc cùi bưởi, cùi xanh của dưa hấu.

Những loại mứt này có hương vị rất riêng, hấp dẫn lại tốt cho sức khỏe nên được rất nhiều chị em tin tưởng chọn mua.

Giá của các loại mứt từ vỏ trái cây này dao động từ 103 - 210.000 đồng/kg.

5. Mứt rau câu

Một loại mứt dành riêng cho các bé và cũng được rất nhiều người lớn yêu thích đó là mứt rau câu handmade.

Là một phiên bản từ kẹo dẻo, mứt rau câu có thể là món nhâm nhi trong ngày Tết cực vui miệng.

Hương vị của mứt rau câu không quá ngọt lịm như đường, lại nhiều màu sắc, khi ăn có vị mềm dẻo, dai dai.

Đặc biệt, sản phẩm tự làm nên đảm bảo chất lượng và phù hợp với cả việc đãi khách.

Giá bán trên thị trường là 120 - 200.000 đồng/kg.

Với tâm lý lo ngại chất lượng các loại mứt trôi nổi trên thị trường nên đồ nhà làm lại càng được ưa chuộng. Mứt handmade trở thành lựa chọn thay thế của rất nhiều người.

Với ưu điểm là không chất bảo quản và được làm thủ công 100%.

Tuy nhiên, tùy điều kiện thời tiết và cách bảo quản nên mứt handmade chỉ có hạn sử dụng được khoảng 7 - 10 ngày.

Nếu muốn bảo quản lâu, bạn nên để trong ngăn mát tủ lạnh sẽ được khoảng 1 tháng.