5 loại chất liệu "đại kỵ" với nồi chiên không dầu: Dùng cố hại đơn hại kép

Khi sử dụng nồi chiên không dầu, việc lựa chọn đúng loại vật dụng để đặt vào bên trong là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng của món ăn mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và độ bền của thiết bị.

Để hiểu rõ hơn về lý do tại sao những vật dụng này lại được khuyến nghị hoặc không khuyến nghị, chúng ta cần phải biết đến nguyên tắc hoạt động của nồi chiên không dầu và những tác động nhiệt độ mà nó áp dụng lên thực phẩm và vật dụng bên trong.

Nồi chiên không dầu là một thiết bị nhà bếp hiện đại, sử dụng luồng khí nóng cường độ cao để chế biến thức ăn, giúp thức ăn chín mà không cần đến lượng dầu mỡ dư thừa như các phương pháp chiên truyền thống. Điểm độc đáo này tạo nên một môi trường nấu ở nhiệt độ rất cao, đôi khi lên đến 200 độ C hoặc cao hơn. Do đó, việc lựa chọn vật liệu chịu nhiệt là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi nấu nướng.

Vật dụng không thích hợp để cho vào nồi chiên không dầu

1. Nhựa và nilon

Nhựa và nilon không chịu được nhiệt độ cao và sẽ chảy hoặc biến dạng trong nồi chiên không dầu, không những gây ra mùi khó chịu mà còn phát sinh các chất độc hại có thể thôi nhiễm vào thức ăn. Vì lý do này, bạn không bao giờ nên sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần hoặc các bộ phận nhựa không chịu nhiệt bên trong nồi chiên.

2. Gỗ và giấy thường

Gỗ là vật liệu dễ cháy và giấy thường không chịu được nhiệt. Khi đặt trong nồi chiên không dầu, chúng có thể bốc cháy hoặc chảy ra, gây nguy hiểm cho thiết bị và người dùng. Tránh sử dụng muỗng gỗ, thớt gỗ hoặc bất kỳ vật dụng nào từ giấy không phải giấy bạc hoặc giấy nến.

3. Bát đĩa sứ có hoa văn

Mặc dù sứ là vật liệu chịu nhiệt, nhưng những bát đĩa có trang trí bằng hoa văn hoặc phủ kim loại có thể không an toàn. Hoa văn trên bề mặt có thể chứa các hợp chất không chịu được nhiệt và có nguy cơ bị tan ra trong quá trình nấu ăn, đặc biệt là khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trong nồi chiên.

4. Gang

Dù gang là một loại vật liệu chịu nhiệt tốt, nhưng nó có thể dễ dàng bị sốc nhiệt khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Điều này có thể dẫn đến việc vật dụng bằng gang bị nứt hoặc vỡ khi sử dụng trong nồi chiên không dầu.

5. Thủy tinh kém chất lượng

Các loại thủy tinh không chịu nhiệt hoặc kém chất lượng không phù hợp để sử dụng trong nồi chiên không dầu. Chúng có thể bị nứt hoặc vỡ khi đặt trong môi trường nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây hỏng thiết bị.

Vật dụng thích hợp để cho vào nồi chiên không dầu

1. Đồ gốm sứ không hoa văn

Các sản phẩm như chén, tô, đĩa làm từ gốm sứ có khả năng chịu nhiệt rất tốt. Chúng không bị nứt vỡ hay biến dạng dưới tác động của nhiệt độ cao trong nồi chiên, đồng thời không phản ứng hóa học, không phát sinh chất độc hại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, nên ưu tiên sử dụng gốm sứ không có họa tiết trang trí bởi vì một số loại mực in hoặc sơn trang trí có thể không chịu nhiệt và gây hại khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

2. Thủy tinh chịu nhiệt

Thủy tinh chịu nhiệt được thiết kế để có thể chịu đựng được sự thay đổi nhiệt độ mà không bị nứt vỡ. Loại thủy tinh này thường được sử dụng trong các dụng cụ nhà bếp như khay nướng, chén, hoặc thậm chí cả bình chứa. Hãy chắc chắn rằng thủy tinh bạn sử dụng là loại chịu nhiệt và có thể an toàn khi sử dụng trong nồi chiên.



3. Giấy nến và giấy bạc

Cả giấy nến và giấy bạc đều có khả năng chịu đựng nhiệt độ cao. Giấy nến thường được sử dụng để lót thức ăn, giúp ngăn thực phẩm dính vào giỏ chiên và làm cho việc vệ sinh sau khi nấu trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, giấy bạc còn giúp tăng khả năng dẫn nhiệt đến thực phẩm, hỗ trợ quá trình chín đều. Tuy nhiên, hãy cẩn thận không sử dụng giấy bạc quá mức để tránh việc cản trở luồng khí nóng lưu thông trong nồi chiên.

4. Inox

Vật liệu inox là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất cho nồi chiên không dầu, với khả năng chịu nhiệt cao, không bị ăn mòn và không phản ứng với thực phẩm. Thêm vào đó, bề mặt inox dễ dàng làm sạch, giúp việc vệ sinh sau khi nấu nướng trở nên đơn giản và thuận tiện.

Kết luận, việc lựa chọn vật dụng phù hợp đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về tính năng chịu nhiệt của chúng để đảm bảo an toàn và hiệu quả nấu nướng. Luôn chọn những vật dụng bằng vật liệu chịu nhiệt tốt, không phản ứng hóa học với thức ăn và dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

