5 loài cây sống lâu hơn cả người, càng già càng lộ ra sự quý giá, bảo vệ gia đình, giữ lộc 3 đời con cháu

Người xưa có câu “người nuôi cây, cây nuôi lại người”, không chỉ bởi giá trị thẩm mỹ mà còn vì nhiều loại cây thực sự có thể đồng hành cùng gia đình qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Những loại cây này càng trồng lâu càng đẹp, càng có giá trị, thậm chí được xem như “của để dành” truyền lại cho con cháu.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, nhiều cây còn tượng trưng cho sự bền vững, thịnh vượng và may mắn lâu dài. Dưới đây là 5 loại cây được xem như “cây truyền đời”, càng nuôi càng vượng nhà.

1. Cây xương rồng giáng sinh

Xương rồng giáng sinh là một trong những loại cây cảnh sống dai đúng nghĩa, có thể gắn bó với gia đình hàng chục năm, thậm chí càng lâu năm càng ra hoa đẹp và ổn định hơn. Khác với hình dung về xương rồng gai góc, loại cây này có thân dẹt, mềm, rủ xuống tự nhiên và đặc biệt nở hoa rực rỡ vào dịp cuối năm. Hoa có nhiều màu như đỏ, hồng, trắng, tím… tạo cảm giác rất nổi bật và ấm áp.

Điểm đáng giá nhất của xương rồng giáng sinh là khả năng “càng nuôi càng đẹp”. Cây càng lâu năm thì tán càng dày, hoa càng sai và form dáng càng mềm mại, nhìn rất có giá trị.

Trong quan niệm phong thủy, cây tượng trưng cho sự bền bỉ, may mắn và sức sống lâu dài. Nhiều gia đình trồng một chậu rồi giữ qua nhiều năm như một “của để dành” mang ý nghĩa gắn bó và tích lộc.

2. Cây lộc vừng

Lộc vừng là một trong những loại cây cảnh lâu năm rất được ưa chuộng, đặc biệt trong sân vườn hoặc trước nhà. Cây có tuổi thọ cao, có thể sống hàng chục đến hàng trăm năm nếu được chăm sóc tốt. Điểm đặc biệt của lộc vừng nằm ở những chùm hoa đỏ rủ xuống mềm mại, nở thành từng đợt rất đẹp, tạo cảm giác vừa cổ kính vừa sinh động.

Về ý nghĩa, đúng như tên gọi, lộc vừng tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự hưng thịnh. Cây càng lâu năm, dáng càng đẹp, giá trị càng cao, nhiều gia đình coi như “báu vật” trong nhà.

3. Cây bạch quả

Bạch quả là một trong những loài cây cổ xưa nhất còn tồn tại trên Trái Đất, có lịch sử hàng trăm triệu năm và có thể sống tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Chính vì tuổi thọ đặc biệt này mà nó thường được gọi là “hóa thạch sống”, tượng trưng cho sự bền bỉ và trường tồn hiếm có trong tự nhiên.

Cây có dáng cao lớn, thân thẳng, tán rộng, lá hình quạt đặc trưng rất dễ nhận biết. Vào mùa thu, toàn bộ lá chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa nổi bật, được nhiều người yêu thích không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì giá trị biểu tượng mà nó mang lại. Không chỉ là cây cảnh, bạch quả còn được xem như một “tài sản sống” theo thời gian. Cây càng lâu năm, thân càng vững, dáng càng đẹp và giá trị càng cao, thường gắn bó với nhiều thế hệ trong một gia đình.

Trong quan niệm phong thủy, bạch quả đại diện cho sự trường thọ, bền vững và phúc khí lâu dài. Việc trồng một cây bạch quả trước nhà không chỉ để làm đẹp không gian mà còn mang ý nghĩa “giữ phúc”, tích lũy may mắn và bình an cho con cháu về sau.

4. Cây lựu

Lựu là loại cây vừa cho quả vừa mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc, thường được trồng trước nhà như một biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng. Cây có tuổi thọ cao, càng lâu năm càng sai quả, tán lá sum suê, dáng thế cũng vì thế mà trở nên vững vàng, đẹp mắt hơn theo thời gian.

Điểm đặc trưng của lựu nằm ở những quả chín đỏ rực, nổi bật giữa nền lá xanh, bên trong chứa vô số hạt mọng nước. Hình ảnh này từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, đông con nhiều cháu và cuộc sống đủ đầy, viên mãn. Không chỉ đơn thuần là cây ăn quả, lựu còn mang ý nghĩa tích lũy phúc khí. Cây càng được chăm sóc lâu năm càng như “giữ lộc” cho gia đình, trở thành một phần gắn bó bền chặt với nhiều thế hệ trong nhà.

5. Cây phát tài núi

Cây phát tài núi, còn được biết đến với những tên gọi như huyết rồng hay phất dụ rồng, là loại cây cảnh phong thủy rất được ưa chuộng trong những không gian sang trọng. Cây thuộc họ Dracaena, có thân gỗ chắc khỏe, tán lá tập trung ở đỉnh tạo dáng vươn cao mạnh mẽ, càng lâu năm càng toát lên vẻ uy nghi và giá trị riêng.

Điểm đặc biệt của cây nằm ở sức sống bền bỉ, có thể thích nghi với nhiều điều kiện môi trường, kể cả khô hạn. Chính vì xuất phát từ vùng núi cao nên cây mang năng lượng cứng cáp, tượng trưng cho sự ổn định, bền vững và tích lũy lâu dài. Trong phong thủy, phát tài núi được xem là biểu tượng của tài lộc và sinh khí dồi dào. Cây càng lâu năm, thân càng lớn, dáng càng đẹp thì giá trị càng cao, không chỉ là cây cảnh mà còn được xem như "bảo vật" gắn bó và truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình.