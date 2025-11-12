5 loại cây lọc sạch không khí NASA khuyên trồng, Việt Nam rất sẵn: Cực dễ sống

Trong các nghiên cứu nổi tiếng của NASA, đã chỉ ra rằng một số loại cây cảnh trong nhà có khả năng hấp thụ các hợp chất độc hại, bao gồm formaldehyde, benzene, xylene và trichloroethylene – những chất thường xuất hiện từ đồ gỗ công nghiệp, sơn, nhựa hoặc khói thuốc. Dưới đây là 5 loại cây được NASA chứng minh là hiệu quả trong việc lọc không khí, kèm hướng dẫn trồng và chăm sóc.

Thường xuân

Thường xuân được NASA xác định là một trong những cây hấp thụ formaldehyde hiệu quả nhất. Đây cũng là loại cây có khả năng loại bỏ các hạt bụi trong không khí, làm giảm nguy cơ dị ứng và bệnh hô hấp.

Cách trồng: Thích hợp trồng trong chậu treo hoặc đặt trên kệ cao. Sử dụng đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng.

Chăm sóc: Cây ưa bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp. Tưới nước khi thấy đất mặt khô, nhưng không để cây ngập úng. Thỉnh thoảng lau lá để loại bỏ bụi bám. Lưu ý: lá cây có độc tính nếu nuốt phải, nên đặt ngoài tầm với trẻ nhỏ.

Ảnh minh họa.

Lưỡi hổ

Lưỡi hổ là cây lọc không khí nổi tiếng với khả năng hấp thụ formaldehyde, trichloroethylene và benzene. Điểm đặc biệt của cây là thải oxy vào ban đêm, rất thích hợp đặt trong phòng ngủ.

Cách trồng: Trồng trong đất pha cát hoặc đất tơi xốp, đảm bảo thoát nước tốt. Có thể trồng trong chậu đất hoặc chậu sỏi.

Chăm sóc: Cây chịu bóng, không cần nhiều nước. Chỉ tưới khi đất khô hẳn. Tránh ánh sáng trực tiếp quá gắt, đặc biệt vào mùa hè.

Cây dây nhện

Cây dây nhện là một trong những cây cảnh dễ trồng và sinh trưởng nhanh, có khả năng hấp thụ carbon monoxide, formaldehyde và xylene. Ngoài ra, cây còn giúp cân bằng độ ẩm trong phòng.

Cách trồng: Trồng trong chậu đất giàu mùn hoặc treo để cây rủ xuống. Cây dây nhện dễ nhân giống từ các cây con mọc ra từ cây mẹ.

Chăm sóc: Cây ưa ánh sáng gián tiếp, tránh nắng gắt. Tưới đều, giữ đất ẩm nhưng không úng nước. Thường xuyên cắt tỉa lá già hoặc lá bị hư để cây luôn xanh mướt.

Cây dây nhện.

Cây trầu bà

Trầu bà là cây leo phổ biến trong nhà, có khả năng lọc benzene, formaldehyde, toluene và xylene. Loại cây này thích hợp đặt trong phòng khách, phòng làm việc hoặc treo trên kệ cao để dây leo tự rủ xuống.

Cách trồng: Trồng trong chậu đất tơi xốp, có thể trồng thủy canh. Dùng giá đỡ hoặc dây để cây leo nếu muốn tạo điểm nhấn trang trí.

Chăm sóc: Cây ưa bóng râm và ánh sáng gián tiếp. Tưới nước khi đất khô bề mặt, không để rễ ngập nước lâu. Lá cây cũng có độc tính khi nuốt phải, nên tránh để gần trẻ em và thú cưng.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan có khả năng loại bỏ formaldehyde, benzene, trichloroethylene và xylene. Đây là cây ưa bóng, dễ thích nghi với môi trường trong nhà và đặc biệt phù hợp với những không gian văn phòng hay căn hộ ít ánh sáng.

Cách trồng: Chọn đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, trồng trong chậu có lỗ thoát nước.

Chăm sóc: Đặt cây nơi có ánh sáng gián tiếp. Tưới nước vừa phải, giữ đất hơi ẩm. Thường xuyên lau lá để cây hấp thụ khí độc hiệu quả hơn.

Để cây lọc không khí phát huy tối đa hiệu quả, nên đặt cây ở các vị trí có sinh hoạt thường xuyên, tránh nơi quá tối hoặc kín gió. Lau sạch bụi bám trên lá, tưới nước hợp lý và cắt tỉa lá già sẽ giúp cây khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, kết hợp nhiều loại cây sẽ tạo hiệu ứng lọc khí đa dạng, đồng thời làm không gian sống thêm xanh mát và dễ chịu.

Như vậy, việc trồng cây trong nhà không chỉ tạo điểm nhấn trang trí mà còn là biện pháp khoa học để cải thiện chất lượng không khí, giúp giảm nguy cơ bệnh hô hấp, dị ứng và nâng cao tinh thần. Những cây như: thường xuân, lưỡi hổ, cây nhện, trầu bà và thiết mộc lan là lựa chọn dễ chăm, hiệu quả và đã được chứng minh qua nghiên cứu.

*Theo NASA