5 loại cây hút formaldehyde mạnh nhất, NASA khuyên trồng

Formaldehyde không phải thứ gì xa lạ. Nó có trong gỗ ép, keo dán, sơn tường, nệm, rèm cửa, thậm chí cả tủ quần áo mới mua. Mùi hắc nhẹ nhưng dai dẳng, ở lâu dễ gây cay mắt, đau đầu, khó ngủ. Chính vì vậy, NASA từng tiến hành nghiên cứu Clean Air Study để xem liệu cây xanh có giúp cải thiện không khí trong không gian kín hay không. Kết quả cho thấy, một số loại cây quen thuộc có khả năng hấp thụ formaldehyde ở mức đáng kể, nếu được trồng và đặt đúng cách.

Lưỡi hổ: Loại cây chịu đựng giỏi nhất trong nhóm lọc khí

Nếu phải chọn một loại cây “dễ sống nhưng làm việc chăm chỉ”, lưỡi hổ là cái tên đầu tiên. Lá dày, dựng thẳng, bề mặt cứng giúp cây hấp thụ khí độc ổn định trong môi trường ít ánh sáng. Không giống nhiều loại cây khác, lưỡi hổ vẫn duy trì trao đổi khí ngay cả ban đêm, vì vậy thường được đặt trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc kín. Điểm đáng nói là lưỡi hổ phù hợp với nhà hiện đại, nơi dùng nhiều đồ gỗ công nghiệp. Tuy nhiên, cây không thích bị tưới nhiều nước. Chăm quá tay lại phản tác dụng, rễ úng thì khả năng lọc khí gần như mất hẳn.

Trầu bà: Hút khí độc mạnh nhưng phải đặt đúng chỗ

Trầu bà không nổi bật vì hình dáng sang trọng, nhưng lại được NASA ghi nhận nhờ khả năng xử lý formaldehyde sinh ra từ đồ nội thất mới. Lá trầu bà mỏng, diện tích tiếp xúc lớn, tốc độ sinh trưởng nhanh nên khả năng hấp thụ diễn ra liên tục. Loại cây này đặc biệt hợp đặt gần kệ gỗ, bàn làm việc, tủ quần áo. Tuy nhiên, nhiều người mắc sai lầm khi treo trầu bà ở nơi nắng gắt, khiến lá cháy, hiệu quả lọc khí giảm rõ rệt. Trầu bà thích ánh sáng gián tiếp, càng xanh tốt thì khả năng làm sạch không khí càng ổn định.

Lan ý: Cây lọc khí đi kèm khả năng “báo hiệu” môi trường

Lan ý không chỉ được nhắc đến vì khả năng hút formaldehyde mà còn vì phản ứng rất rõ với môi trường xung quanh. Không khí quá khô, thiếu nước hay ô nhiễm nặng, cây sẽ rũ lá ngay, như một dạng cảnh báo. NASA đánh giá lan ý có thể xử lý nhiều hợp chất bay hơi cùng lúc, trong đó có formaldehyde. Tuy nhiên, đây không phải loại cây dành cho người lười chăm. Lan ý cần độ ẩm tương đối, thích không gian yên tĩnh, ít nắng gắt. Đặt cây trong phòng khách hoặc phòng làm việc sẽ phù hợp hơn phòng ngủ.

Dương xỉ: “Máy hút” formaldehyde trong không gian điều hòa

Dương xỉ Boston là cái tên xuất hiện khá sớm trong nghiên cứu của NASA. Tán lá rậm, nhiều nhánh nhỏ giúp cây có diện tích tiếp xúc không khí lớn, từ đó hấp thụ formaldehyde hiệu quả, đặc biệt trong phòng dùng điều hòa thường xuyên. Ngoài lọc khí, dương xỉ còn giúp tăng độ ẩm tự nhiên, giảm cảm giác khô mũi, khô da. Tuy nhiên, cây khá “khó tính”. Nếu để đất khô quá lâu, cây yếu rất nhanh, khả năng lọc khí gần như không còn. Đây là loại cây chỉ phù hợp khi người trồng có thời gian để ý thường xuyên.

Cau cảnh: Lọc khí tốt cho không gian lớn, không hợp nhà chật

Khác với các loại cây nhỏ, cau cảnh được NASA đánh giá cao khi sử dụng trong không gian rộng. Thân cao, lá dài giúp cây vừa hấp thụ formaldehyde, vừa cải thiện độ ẩm và cảm giác thoáng mát cho phòng. Cau cảnh phù hợp với phòng khách lớn, sảnh, văn phòng hoặc nhà có trần cao. Tuy nhiên, nếu đặt trong không gian chật hẹp, cây dễ thiếu sáng, phát triển kém và hiệu quả lọc khí không như mong muốn. Đây là loại cây cần chọn đúng vị trí ngay từ đầu.

Điều NASA từng nhấn mạnh nhưng nhiều người bỏ qua

NASA không khẳng định cây xanh có thể thay thế hoàn toàn thông gió. Cây chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với việc mở cửa, giảm nguồn phát thải khí độc và bố trí hợp lý. Trồng quá nhiều cây trong nhà kín không những không tốt mà còn làm không khí nặng nề hơn.

Vì vậy, thay vì chạy theo số lượng, hãy chọn đúng loại cây, đặt đúng chỗ và chăm sóc vừa đủ. Khi đó, cây xanh mới thực sự trở thành trợ thủ cải thiện không khí, chứ không chỉ là vật trang trí mang tính trào lưu.