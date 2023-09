5 kiểu giày bệt tôn dáng cao ráo và dễ phối đồ

Bên cạnh giày cao gót, tủ đồ của chị em không nên thiếu đi vài đôi giày bệt. Ưu điểm của giày bệt là sự thoải mái, năng động khi diện. Bên cạnh đó, các mẫu giày bệt cũng giúp phong cách trở nên trẻ trung, đa dạng hơn. Giày bệt có nhiều biến tấu mà chị em dễ bắt gặp khi đi mua sắm. Và để biết đâu là mẫu giày bệt sang xịn mịn, đồng thời tôn dáng tối ưu, chị em hãy tham khảo 5 gợi ý sau đây:

Giày màu be

Vì gần với màu da nên giày màu be sẽ tạo cảm giác liền mạch, giúp đôi chân trông dài hơn. Giày màu be cũng rất dễ phối đồ. Mẫu giày này có thể "ăn nhập" với mọi kiểu trang phục, từ set đồ dạo phố năng động hay trang phục đi làm. Giày màu be ghi điểm ở sự trang nhã, giúp tổng thể trang phục thêm phần tinh tế, thanh lịch nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Các thiết kế giày màu be chuẩn mốt mà bạn nên bổ sung cho tủ đồ bao gồm giày búp bê gắn nơ, giày Mary Jane, loafer hoặc một đôi boots đúng chất thời trang mùa lạnh.

Giày slingback

Giày slingback được thiết kế hở gót nhưng vẫn có quai hậu nên mang đến sự chỉn chu cho tổng thể trang phục. Bên cạnh đó, mẫu giày này còn tạo cảm giác thoáng chân, giúp vóc dáng thêm phần cao ráo. Giày slingback cũng thuộc top những mẫu giày không bao giờ lỗi mốt, xứng đáng để chị em bổ sung cho tủ đồ. Các nàng có thể diện giày slingback, đế bệt khi đến những nơi cần vẻ ngoài lịch sự như công sở, tiệc cưới hay sự kiện… Không chỉ phù hợp để diện cùng váy, giày slingback còn có thể phối với quần jeans bụi bặm, quần ống suông đứng dáng hay quần short phóng khoáng.

Giày mule

Giày mule cũng là một trong những mẫu giày hợp xu hướng. Với thiết kế hở gót, giày mule giúp "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Mẫu giày này còn rất phóng khoáng và trẻ trung, phù hợp với các set trang phục dạo phố. Lưu ý rằng khi đi giày mule, bạn nên diện các kiểu trang phục như quần dài, chân váy hoặc váy liền dài trên mắt cá chân. Như vậy, hiệu quả "hack" dáng sẽ được phát huy tối ưu. Các thiết kế giày mule mang tông màu trung tính như nâu, đen và trắng là những lựa chọn lý tưởng nhất vì dễ phối đồ, đồng thời đảm bảo vẻ tinh tế cho outfit.

Sandal quai mảnh

Sandal là món thời trang có nhiều mẫu mã đa dạng. Và muốn tôn dáng ngay cả khi đi sandal đế bệt, bạn nên chọn thiết kế quai mảnh. Phiên bản này sẽ giúp đôi chân trông thanh thoát và dáng cao hơn. Sandal quai mảnh không chỉ có sự phóng khoáng, trẻ trung mà còn giúp bộ đồ thêm tinh tế. Sự xuất hiện của đôi sandal quai mảnh sẽ giúp bộ trang phục của bạn thêm nổi bật, sành điệu, do đó đừng bỏ qua mẫu giày này khi hoàn thiện phong cách mùa thu.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn có thiết kế gọn gàng, tạo hiệu ứng chân thon dài. Kiểu giày này còn có sự sang trọng, thanh lịch. Do đó, muốn hoàn thiện phong cách chỉn chu nhưng không thích đi giày cao gót, bạn có thể thay thế bằng một đôi giày mũi nhọn, đế bệt. Kiểu giày này luôn chuẩn mốt với thời gian. Nếu bổ sung giày mũi nhọn, đế bệt cho tủ đồ, bạn có thể diện qua nhiều năm nữa cũng không sợ "lỗi thời".