Hiện 2 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, 3 em còn lại bị bỏng nặng hơn và đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều 28/11, người dân tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân) nghe tiếng nổ lớn tại khu vực bên dưới nhà Gươl. Khi nhiều người có mặt thì phát hiện 5 nạn nhân là trẻ em bị bỏng.

Thông tin trên báo Nhân Dân, vụ việc khiến 5 học sinh, gồm 3 em tiểu học và 2 em trung học cơ sở cùng sinh sống tại tổ dân phố. Các em học sinh gồm H.A.H (sinh năm 2008), B.T.Q (sinh năm 2016), B.V.T.Đ (sinh năm 2017), Đ.C.T (sinh năm 2013) và H.T.M.H (sinh năm 2017).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Hiện 2 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, 3 em còn lại bị bỏng nặng hơn, được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Một học sinh được điều trị sau vụ nổ. (Nguồn báo: Nhân Dân)

Tối 28/11, theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thúc Dũng - Chủ tịch UBND phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) cho biết, qua xác minh ban đầu, nguyên nhân có thể do các học sinh này mua các loại vật liệu, hóa chất gây cháy nổ trên mạng, sau đó tụ tập để tự chế pháo nổ rồi không may gây phát nổ.

Hiện cơ quan chức năng đã kiểm tra tại nhà Gươl và ghi nhận một số vật dụng liên quan. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.