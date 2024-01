Dưới đây là một số dự đoán về những gì sẽ xảy ra với AI vào năm 2024.



OpenAI trở thành công ty cung cấp sản phẩm

OpenAI là công ty chủ quản đã sáng chế và vận hành ChatGPT - Một công cụ AI nổi tiếng, ra mắt vào năm 2022. Sau cuộc “thay máu” nhân sự hồi tháng 11, Open AI đã có những đổi mới lớn về cách vận hành và hoạt động. Phong cách lãnh đạo của Sam Altman - CEO Open AI cùng tư duy “ship it” hứa hẹn mang đến thay đổi trong mọi mặt cho công ty này trong năm nay.

OpenAI hiện có những bước đầu tiên cho hành trình thương mại hóa các sản phẩm của họ. Nhiều dự đoán rằng, trong tương lai, “App Store for AI” sẽ ra đời, cung cấp cho khách hàng sản phẩm, ứng dụng dựa trên AI thật sự thú vị.

Bên cạnh công ty chủ quản của ChatGPT, nhiều ông lớn khác trong lĩnh vực AIcũng có xu hướng cung cấp sản phẩm của họ cho thị trường, chẳng hạn như Gemini hay Bard.

Các phần mềm, video và âm nhạc tạo ra từ A.I

Trong năm 2023, thế giới đã chứng kiến một số sản phẩm sáng tạo do AI làm ra, được sự chú ý mạnh mẽ từ công chúng. Ví dụ điển hình là phim ngắn "The Safe Zone", do 28 Squared Studios và Moon Ventures sản xuất, phát hành vào tháng 12-2022. Đây là tác phẩm mà ChatGPT viết kịch bản, cung cấp cảnh quay, hướng dẫn quay phim.

Không chỉ mang lại hiệu quả đáng mong đợi, việc tạo ra sản phẩm sáng tạo từ AI còn đem đến nhiều lợi ích về mặt nhân sự, kinh phí, thời gian sản xuất.

Nhưng năm 2024, sẽ còn nhiều tiềm năng hơn từ các mô hình AI Cũng như việc đưa trí tuệ nhân tạo vào sáng tạo video và âm thanh. AI sẽ phát hiện những lỗi nhỏ để cải thiện hoặc điều chỉnh ánh sáng phù hợp cho người sáng tạo nội dung. Ngoài ra, nhiều mô hình âm nhạc sẽ biến đổi thành phiên bản thú vị hơn và từ đó AI sẽ trở thành công cụ cho các nhạc sĩ nổi tiếng.



Nhân sự biết sử dụng AI sẽ chiếm ưu thế

Cũng trong năm nay, nhiều dự đoán AI sẽ thay thế con người được đưa ra. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn chưa chính xác. Thay vào đó, những nhân sự biết sử dụng AI sẽ chiếm ưu thế hơn so với người khác, hoặc thậm chí là người có thâm niên trong nghề.

Điều này dễ hiểu, bởi suy cho cùng, AI cũng chỉ là một công cụ phục vụ cho con người với mục đích tối ưu hóa hiệu quả làm việc của họ. Việc nắm bắt nguyên lý hoạt động cũng như cách sử dụng các công cụ hỗ trợ từ AI, khiến hiệu suất làm việc của người lao động tăng lên và dần chiếm ưu thế trong mắt các nhà tuyển dụng. Nhất là trong thị trường hiện nay, khi kinh tế đang đi xuống, việc sử dụng triệt để nguồn nhân lực luôn là vấn đề ưu tiên cho các doanh nghiệp.



Từ cuộc cách mạng công nghệ đã diễn ra ở thập kỷ trước, có thể dễ dàng thấy được, người lớn tuổi thường rất khó để làm quen với những đổi mới, vì vậy, sự phát triển của AI ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân sự truyền thống.

Marketing phóng đại về AI sẽ bị tẩy chay

Năm 2023 là năm mà AI phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là những chiêu trò phóng đại về sức mạnh của công cụ này nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá tiếp thị. Dù trí tuệ nhân tạo đang làm được nhiều thứ, nhưng thực tế, không thể nhận định AI sẽ thay thế hoàn toàn vai trò của con người trong tương lai.

Bước sang năm 2024, các doanh nghiệp sẽ nhìn thấu vấn đề, nhận thức rõ về sự thật và khả năng của các công nghệ AI lỗi thời. Kéo theo đó là việc họ sẽ rút lui khỏi nhiều hợp tác trong thị trường AI vì chi phí và rủi ro quá lớn.



Trong môi trường đào thải mạnh mẽ như hiện nay, có lẽ những sản phẩm AI ra mắt vào năm 2023 sẽ không thể tồn tại và phát triển trong tương lai nếu không nhận được sự thay đổi nào.

Apple tiến sâu vào thị trường AI

Sau khi có nhiều động thái gia nhập đường đua AI vào năm nay, rất có khả năng 2024 là thời điểm hoàn hảo để Apple tập trung nhân lực thị trường này. Chắc chắn nếu “ông lớn” này chờ đợi quá lâu, đối thủ cạnh tranh có thể chiếm hết thị phần của họ. Bên cạnh đó, các công nghệ tiên tiến về AI đang nổi lên. Có thể kỳ vọng rằng, AI do Apple phát triển sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái sẵn có trên các thiết bị như iPhone, iPad, MacBook hay Apple Watch.

Apple từng mang những cảnh báo nguy hiểm bằng AI vào các sản phẩm của họ, chẳng hạn như phát hiện té ngã, cảnh báo sức khỏe dựa trên nhịp tim và nồng độ oxy trong máu có trên Apple Watch thế hệ mới. Trong tương lai, trợ lý ảo Siri sẽ được phát nâng cấp để kiêm nhiệm những việc như đặt bàn ăn, xe công nghệ chỉ thông qua một câu lệnh.



Trí tuệ nhân tạo đang giúp cho cuộc sống con người trở nên ý nghĩa hơn với nhiều tiện ích công cụ này mang lại. Đồng thời cũng đang định hình cách họ nhìn nhận hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. Trong năm 2024, các hệ thống AI này sẽ đóng một vai trò to lớn trong công việc, giáo dục và đời sống xã hội. Chúng ta nên có những thay đổi mạnh mẽ để thích ứng nhanh chóng với sự tiến bộ này.

Tổng hợp bởi nhóm tác giả DTSVN - Giải pháp chuyển đổi số ngành Tài chính - Ngân hàng.