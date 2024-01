Châu Âu lên kế hoạch kiểm soát robot AI

Do nhu cầu sử dụng robot tại địa phương ở châu Âu ngày càng tăng, các ứng dụng chính của robot AI là chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp. Tuy nhiên, chúng cũng được sử dụng trong ngành hậu cần và sản xuất. Vì lý do này, châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức về khả năng thích ứng của lực lượng lao động và sự an toàn của robot AI.

Liên minh châu Âu (EU) đang nghiên cứu tiêu chuẩn chiến lược dành cho robot AI. (Ảnh: Phonlamaiphoto/Adobe Stock)

Vì thế, theo tờ Euronews, Ủy ban Châu Âu có kế hoạch xuất bản một tài liệu chiến lược áp dụng cho toàn bộ khối EU vào năm 2025. Tài liệu này sẽ đảm bảo tiêu chuẩn trong việc quảng bá robot tích hợp công nghệ AI trên khắp lục địa Châu Âu. Bởi EU muốn có sức mạnh tổng hợp trong việc phát triển robot AI, nên đây là lý do tại sao họ cần một tiêu chuẩn cụ thể.

Tờ Euronews cũng tiết lộ một phần biên bản trong cuộc họp nội bộ EU, điều này cũng xác nhận một số kế hoạch của Liên minh châu Âu. Biên bản tiết lộ rằng, các cơ quan điều hành EU sẽ hợp tác chặt chẽ với 27 quốc gia thành viên. Trong hai quý năm 2024, họ sẽ hợp tác chặt chẽ để phát triển chiến lược chế tạo robot được hỗ trợ bởi AI.

Theo báo cáo, chiến lược này sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh của ứng dụng và phát triển robot AI. Chiến lược này cũng sẽ liên kết với các kế hoạch có liên quan khác của Ủy ban châu Âu (như Sáng kiến ​​AI tại nơi làm việc và Đạo luật AI).

Theo biên bản cuộc họp từ nhóm chuyên gia nội bộ, chiến lược này sẽ đảm bảo rằng, robot AI được triển khai và sử dụng một cách có trách nhiệm và có đạo đức. Chiến lược cũng sẽ chú ý đến các rủi ro như quyền riêng tư, an ninh mạng, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hạng mục robot AI. Không chỉ có vậy, tiêu chuẩn còn có thể đưa ra hành động giải quyết cụ thể tương xứng phù hợp.

Cuối cùng, các chính phủ thành viên thuộc khối cũng sẽ được yêu cầu xây dựng các đề xuất đầu tư của riêng mình, và làm việc với các cơ quan liên quan về các tiêu chuẩn robot AI. Ủy ban châu Âu cũng đang có kế hoạch thành lập cái gọi là đài quan sát robot, và sẽ xem xét các rào cản hiện tại đối với sự phát triển và tiếp thu robot AI.