5 doanh nghiệp biến năng lực sản xuất thành niềm “Kiêu hãnh Việt Nam”

Từ thép, ô tô, sữa, trang sức đến hàng gia dụng, những thương hiệu Việt đang cho thấy năng lực sản xuất, công nghệ và khả năng xây dựng thương hiệu có thể trở thành nền tảng để giá trị Việt vươn xa.

Hòa Phát: Từ công nghiệp nền tảng đến chuỗi giá trị

Với Hòa Phát, niềm tự hào thương hiệu gắn liền với năng lực sản xuất công nghiệp. Từ thép xây dựng, HRC đến các dòng thép chất lượng cao phục vụ cơ khí chế tạo, ô tô, đóng tàu và năng lượng, doanh nghiệp từng bước mở rộng năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Câu chuyện của Hòa Phát cho thấy một thương hiệu Việt không chỉ hiện diện ở sản phẩm cuối cùng, mà còn có thể tạo ra những vật liệu và nền tảng phục vụ nhiều ngành công nghiệp khác.

THACO: Xây dựng năng lực công nghiệp đa ngành

THACO lựa chọn hướng phát triển hệ sinh thái đa ngành, với các lĩnh vực như ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, xây dựng và logistics.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của THACO là việc đầu tư vào năng lực sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Từ đó, thương hiệu không chỉ tạo ra sản phẩm cho người tiêu dùng mà còn hướng tới xây dựng những mắt xích phía sau chuỗi giá trị.

Vinamilk: Đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Là thương hiệu gắn bó với nhiều thế hệ người Việt, Vinamilk đã xây dựng hệ thống sản xuất và phân phối quy mô lớn, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế.

Từ những sản phẩm quen thuộc trong mỗi gia đình, thương hiệu từng bước đưa sản phẩm sữa Việt tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hành trình này cho thấy một sản phẩm tiêu dùng có thể trở thành đại diện cho năng lực sản xuất và chất lượng của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

PNJ: Khi năng lực chế tác trở thành giá trị thương hiệu

Với PNJ, câu chuyện thương hiệu bắt đầu từ năng lực chế tác và được mở rộng bằng công nghệ, thiết kế, chất lượng sản phẩm cùng hệ thống bán lẻ.

Qua nhiều năm, doanh nghiệp phát triển từ một thương hiệu kim hoàn thành hệ thống với nhiều dòng sản phẩm và trải nghiệm khác nhau. Năng lực sản xuất phía sau kết hợp với khả năng xây dựng thương hiệu giúp những sản phẩm được tạo ra tại Việt Nam tiếp cận ngày càng nhiều khách hàng.

SUNHOUSE: Từ căn bếp Việt đến thị trường toàn cầu

Trong nhóm này, SUNHOUSE mang một câu chuyện đặc biệt gần gũi với đời sống: xây dựng thương hiệu gia dụng Việt từ chính nhu cầu của các gia đình Việt.

Gần 30 năm phát triển, SUNHOUSE liên tục đầu tư vào nghiên cứu, công nghệ và năng lực sản xuất, từng bước hình thành hệ sinh thái hơn 500 nhóm sản phẩm, phục vụ hàng triệu gia đình Việt và đưa sản phẩm tới hơn 20 quốc gia.

Phía sau thương hiệu là hệ thống 13 nhà máy, tổng diện tích gần 150.000 m², năng lực sản xuất khoảng 80 triệu sản phẩm mỗi năm, cùng hệ thống dây chuyền tự động hóa và công nghệ hiện đại. Quy trình sản xuất được tổ chức theo hướng khép kín từ nghiên cứu, thiết kế, tạo phôi, gia công, hoàn thiện đến đóng gói, giúp SUNHOUSE chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng và phát triển sản phẩm.

Năm 2025, năng lực này tiếp tục được ghi nhận khi SUNHOUSE xác lập Kỷ lục Hệ thống nhà máy sản xuất gia dụng nhiều nhất Việt Nam.

Không dừng ở gia dụng truyền thống, SUNHOUSE đang mở rộng sang công nghệ cao. SUNHOUSE Technologies phát triển năng lực sản xuất bo mạch, linh kiện điện tử với dây chuyền SMT; năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chuyên sản xuất thiết bị gia dụng thông minh.

Đặc biệt, SUNHOUSE đã 10 năm liên tiếp được công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và năm 2025 được vinh danh tại APEA 2025.

Từ Hòa Phát, THACO, Vinamilk, PNJ đến SUNHOUSE, mỗi thương hiệu có một hành trình riêng. Nhưng điểm gặp nhau nằm ở việc biến năng lực sản xuất, công nghệ và đổi mới thành giá trị thương hiệu để những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam không chỉ hiện diện trong đời sống mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Hạnh Phúc