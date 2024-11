5 đồ dùng trong nhà ngấm ngầm hủy hoại sức khỏe, kiểm tra ngay kẻo hại cả gia đình

1. Đệm xơ dừa

Nhiều người thích sử dụng đệm xơ dừa vì chúng được làm từ chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường và mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Tuy nhiên, không phải thiết kế nào cũng đạt được sự thoải mái như mong đợi. Một số đệm xơ dừa kém chất lượng thường sử dụng keo dính để tăng độ ổn định cho cấu trúc đệm. Lớp keo này có thể là nguyên nhân gây mùi khó chịu và làm ảnh hưởng đến khả năng thoáng khí của đệm. Đặc biệt là chúng không hề thân thiện với môi trường.

Vậy nên, khi mua đệm xơ dừa, bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo mua đúng sản phẩm đạt chuẩn chất lượng. Bạn có thể dễ dàng phân biệt chất lượng của đệm bằng cách ngửi mùi và kiểm tra độ cứng. Theo đó, đệm xơ dừa nguyên chất sẽ có mùi thơm nhẹ của thực vật, trong khi "đệm dừa keo" sẽ có mùi chua hoặc mùi hóa học nồng nặc. Ngoài ra, "đệm dừa keo" thường cứng như đá, trong khi đệm xơ dừa nguyên chất thường có độ linh hoạt, mềm mại hơn.

2. Giấy ăn

Giấy ăn là những vật dụng không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Nhưng không phải tất cả các loại giấy ăn trên thị trường đều đảm bảo vệ sinh, thậm chí nhiều loại còn có thể gây hại sức khỏe.

Những sản phẩm kém chất lượng thường được sản xuất từ những tấm giấy đã qua tái chế, tệ hơn là giấy bị ẩm mốc, hư hỏng. Những sản phẩm này thường được sản xuất tại các cơ sở nhỏ lẻ, và trong quá trình sản xuất, chúng có thể chứa các hóa chất như thuốc tẩy, chất bảo quản để giấy có màu trắng sáng. Không ngoa khi nói rằng, những loại giấy này còn bẩn hơn rác thải.

Lời khuyên: Khi chọn mua giấy ăn, bạn hãy kiểm tra kỹ bao bì sản phẩm. Thông thường, giấy ăn chất lượng cao sẽ được ghi rõ "100% bột gỗ tự nhiên" hoặc "100% bột tre tự nhiên". Trong khi sản phẩm kém chất lượng thường chỉ ghi ngắn gọn "bột gỗ" hoặc "bột tre".

Tiếp đó, giấy ăn đạt chuẩn chất lượng thường có màu sáng tự nhiên, không quá tối hoặc quá sáng, và thường có bề mặt mịn màng. Ngược lại, hàng "dỏm" sẽ có màu trắng tinh, bề mặt thô ráp và dễ rụng vụn.

3. Tấm lót sợi thủy tinh



Tấm lót sợi thủy tinh thường được dùng để nhào bột làm bánh vì chúng có khả năng chống dính tốt.

Tuy nhiên cần chú ý về chất lượng sản phẩm, vì một số tấm lót có thể bị lẫn sợi thủy tinh, gây nguy hiểm cho quá trình sử dụng. Sợi thủy tinh bị trộn lẫn có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng vài milimet, thậm chí còn nhỏ và mảnh hơn sợi tóc. Nhưng chúng rất sắn bén, nếu đâm vào tay sẽ rất khó để lấy ra, còn vô tình nuốt phải sẽ gây hại cho sức khỏe.

Lời khuyên: Khi mua tấm lót để nhào bột làm bánh, nên ưu tiên những thiết kế làm từ silicone nguyên chất. Hoặc, kể cả không dùng tấm lót, bạn vẫn có thể nhào bánh hiệu quả bằng cách trải màng bọc thực phẩm lên bàn và nhào nặn bột bánh ở đó.

4. Bát nhựa giả sứ

Sẽ rất nguy hiểm nếu dùng bát nhựa giả sứ để đựng thức ăn nóng. Khi gặp nhiệt độ cao, bát có thể giải phóng các chất độc hại như formaldehyde, melamine và kim loại nặng.

Khả năng chịu nhiệt của món đồ này chỉ tối đa khoảng 100 độ C, nên không thể cho vào lò vi sóng, lò nướng cũng như đựng các loại thực phẩm có tính axit và kiềm. Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên đựng đồ khô trong bát nhựa giả sứ. Và tốt hơn hết là nên chuyển sang sử dụng các loại bát sứ, bát thủy tinh hoặc bát inox để đảm bảo sức khỏe.

5. Bình nước bụng to

Chiếc bình này gây ấn tượng khi có dung tích lớn cùng thiết kế bụng phình trông hết sức đáng yêu. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sản phẩm này chỉ đẹp mã chứ vô cùng độc hại, thậm chí còn có thể gây ung thư.

Hầu hết các loại bình bụng to trên thị trường đều được làm từ chất liệu PC, điều này bạn có thể kiểm tra ở đáy bình. Chất liệu này có thể chứa BPA - một hoá chất tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khoẻ. Đặc biệt khi đựng nước nóng trong bình, lượng BPA độc hại càng dễ dàng thôi nhiễm vào đồ uống. Để đảm bảo an toàn, bạn không nên mua các loại bình bụng to dù chúng có vẻ rất tiện lợi. Hãy thay thế bằng những loại bình có dung tích vừa đủ, được làm từ nhựa hoặc thuỷ tinh đạt chuẩn chuẩn lượng, có như thế mới đảm bảo an toàn theo thời gian sử dụng.