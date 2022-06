5 điều bố mẹ những đứa trẻ kiên cường, thông minh thường làm khi con họ trải qua khó khăn

Tiến sĩ Roni Cohen-Sandler là một nhà tâm lý học lâm sàng người Mỹ. Bà cũng là một diễn giả chuyên nói về các mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Ngoài ra, bà còn là tác giả của cuốn sách "Anything But My Phone, Mom!" (Tạm dịch: Gì cũng được, trừ điện thoại của con ra mẹ ơi).

Bà Roni cũng từng cộng tác với các tờ báo lớn như The New York Times, Newsweek, Marie Claire, và Teen Vogue. Cùng với chồng, bà thường đi đi lại lại giữa Connecticut và Los Angeles.



Bài viết trên là một đoạn trích có chỉnh sửa từ cuốn sách: "Anything But My Phone, Mom! Raising Emotionally Resilient Daughters in the Digital Age." (Tạm dịch: Gì cũng được, trừ điện thoại của con ra mẹ ơi. Nuôi dạy những cô con gái kiên cường trong thời đại kỹ thuật số).