5 địa điểm bí ẩn bậc nhất trên thế giới, muốn chiêm ngưỡng chỉ có thể nhờ bản đồ Google

Trên Trái đất có rất nhiều vùng đất bí ẩn mà con người thậm chí còn chưa bao giờ được đặt chân tới. Tuy nhiên, nhờ có công cụ Google Maps (bản đồ Google), bất cứ ai cũng có thể tự tìm kiếm và khám phá những địa điểm bí ẩn trên hành tinh này.



1. Kho lưu trữ bí mật tại Vatican

Nếu có một chuyến du lịch đến châu Âu, Vatican có lẽ là một điểm đến không thể bỏ qua của mọi du khách. Nổi tiếng với kiến trúc và lịch sử đáng kinh ngạc, Vatican trở thành điểm du lịch thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong toà thánh này, vẫn có một địa điểm mà du khách không được phép đặt chân đến, đó chính là kho lưu trữ tài liệu bí mật. Được biết, đây là kho thuộc thư viện Vatican, một trong những thư viện lâu đời nhất thế giới và là nơi lưu trữ những cuốn sách và văn bản cổ cho các giáo hoàng.

Bên cạnh đó, nhiều thuyết âm mưu cho rằng rằng thư viện này thậm chí còn chứa những cuốn sách ẩn dấu bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

Kho lưu trữ bí mật của Vatican

2. Khu rừng Bohemian Grove, Hoa Kỳ

Bohemian Grove là khu cắm trại toạ tại Monte Rio, California, Hoa Kỳ. Được biết, khu này thuộc sở hữu của một câu lạc bộ quý ông có tuổi đời 135 năm đặt trụ sở tại San Francisco.

Những người tập trung tại Bohemian Grove thường bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng, cựu tổng thống Hoa Kỳ, nhạc sĩ và ông trùm dầu mỏ với tôn chỉ "Weaving Spiders Come Not Here", nghĩa là các giao dịch kinh doanh phải được bỏ lại bên ngoài. Người phát ngôn của Bohemian Grove nói rằng những người tụ tập ở đó "có chung niềm đam mê với hoạt động ngoài trời, âm nhạc và sân khấu".

Do đặc điểm đặc biệt của các khách mời và các hoạt động diễn ra trong buổi cắm trại này, tất cả mọi thông tin về nó đều được bảo mật vô cùng gay gắt. Dù đã có nhiều nhà báo cố gắng đột nhập vào khu này và phơi bày sự thật qua lời kể của họ nhưng hoạt động của Bohemia Grove vẫn là một bí ẩn.

Biển cảnh báo "Cấm đi qua" của trên con đường dẫn đến Câu lạc bộ Bohemian

3. Kho hạt giống toàn cầu Svalbard, Na Uy

Nằm ở Biển Bắc trên Đảo Spitsbergen của Na Uy là khu vực chưa hơn 250 triệu hạt giống được bảo vệ tuyệt đối trong một hầm chứa. Được biết, nơi đây là một hầm đặc biệt được thiết kế để bảo vệ nhiều giống cây trồng trên thế giới nhằm chuẩn bị trước nhằm đề phòng thiên tai.

Căn hầm này được xây dựng trong lòng một ngọn núi gần thành phố Longyearbyen trên đảo Spitsbergen thuộc quần đảo Svalbard của Na Uy, cách Cực Bắc khoảng 1.000km.

Nhiều tổ chức và quốc gia như Brazil, Mỹ, Đức, Morocco, Mali, Israel và Mông Cổ đã gửi các mẫu hạt giống tới kho bảo tồn này. Được biết, các tổ chức và các quốc gia gửi hạt ở đây sẽ có quyền sở hữu với những hạt giống đó và có thể nhận lại khi lâm vào tình cảnh khó khăn.

4. Thị trấn Mezhgorye, Nga

Thoạt đầu, Mezhgorye có thể trông giống như một thị trấn bình thường điển hình tại Nga. Tuy nhiên, thị trấn này đã đóng cửa từ lâu và chỉ cho phép một số ít người được đến thăm nếu nhận được sự đồng ý.

Được thành lập từ năm 1979, Mezhgorye bị vệ tinh do thám của Mỹ chụp được ảnh những năm 1990, khi đó có 2 đơn vị quân đội đang đồn trú. Vùng này được cho là có khu khai thác mỏ, có kho dự trữ quốc gia và hầm cho các nhà lãnh đạo khi xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Nhiều tin đồn cho hay, cư dân của thị trấn này đang làm việc trong một dự án tuyệt mật về hạt nhân xung quanh núi Yamantau. Tuy nhiên, những sự thật về thị trấn này tại Nga vẫn khiến cho nhiều người vô cùng hoài nghi.

5. Khu vực 51

Khu vực 51 là một trong những khu vực tối mật khét tiếng nhất trên thế giới. Nằm ngoài sa mạc tại Nevada miền Tây Hoa Kỳ, cách Las Vegas chừng 130 km, khu căn cứ này được cho là nơi hỗ trợ phát triển và thử nghiệm máy bay cùng hệ thống vũ khí tối tân của quân đội Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, nhiều đồn đoán bắt đầu phổ biến xung quanh khu vực này khi người ta thường xuyên cho rằng nhìn thấy các vật thể lạ (UFO) và đồn rằng nếu ai xâm nhập, có thể mất mạng lúc nào không biết. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tin rằng đó là nơi chính phủ đang chôn cất xác người ngoài hành tinh, UFO và tàn tích ngoài Trái đất,...

