5 dấu hiệu nhận biết người EQ cao "giả tạo"

Trí tuệ cảm xúc (EQ) từ lâu đã được xem là yếu tố quan trọng không kém IQ trong việc quyết định chất lượng các mối quan hệ và thành công cá nhân. Nhà tâm lý học Daniel Goleman - người phổ biến khái niệm EQ từng chỉ ra rằng EQ bao gồm 5 thành phần cốt lõi: tự nhận thức, tự kiểm soát, động lực nội tại, sự đồng cảm và kỹ năng xã hội.

Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, không ít người thể hiện ra ngoài những hành vi "có vẻ EQ cao", nhưng thực chất lại thiếu đi nền tảng cốt lõi bên trong. Một số nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học xã hội cũng cho thấy con người có xu hướng "trình diễn cảm xúc" (emotional performance) để tạo ấn tượng, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh hoặc cần gây thiện cảm.

Điều này dẫn đến một dạng "EQ bề mặt", hay gọi vui là "EQ cao giả tạo", có nghĩa là sự tinh tế chỉ dừng ở cách thể hiện, chứ không xuất phát từ sự thấu hiểu thật sự. Dưới đây là những dấu hiệu thường gặp.

1. Phản hồi rất nhanh theo kiểu "đồng cảm", nhưng thiếu chiều sâu lắng nghe

Những người này thường đưa ra phản hồi gần như ngay lập tức: "Mình hiểu cảm giác đó", "Ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy"... Tuy nhiên, theo các nghiên cứu về lắng nghe chủ động (active listening), sự đồng cảm thực sự đòi hỏi việc tiếp nhận thông tin đầy đủ, đặt câu hỏi làm rõ và phản hồi dựa trên bối cảnh cụ thể.

Khi phản hồi đến quá nhanh, rất có thể đó chỉ là phản xạ giao tiếp quen thuộc, chứ chưa phải kết quả của việc lắng nghe sâu. Về lâu dài, người đối diện dễ cảm thấy mình đang được "xử lý cảm xúc" hơn là được thấu hiểu.

2. Giao tiếp khéo léo nhưng mang tính định hướng câu chuyện

Kỹ năng xã hội là một phần của EQ, nhưng theo Daniel Goleman, nó phải đi kèm với sự đồng cảm và tôn trọng người khác.

Ở những người "EQ bề mặt", cuộc trò chuyện thường được dẫn dắt rất mượt, nhưng lại có xu hướng xoay về bản thân họ. Đây là hiện tượng khá phổ biến trong nghiên cứu về giao tiếp: người nói sử dụng câu hỏi như một "cầu nối" để quay lại câu chuyện của mình.

Ban đầu, điều này tạo cảm giác họ rất biết cách nói chuyện. Nhưng nếu lặp lại nhiều lần, nó làm giảm tính hai chiều của giao tiếp - yếu tố quan trọng trong việc xây dựng kết nối thực sự.

3. Thể hiện sự tích cực quá mức, dẫn đến "phủ nhận cảm xúc"

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là "toxic positivity" (tích cực độc hại), ý chỉ khi một người liên tục thúc đẩy sự lạc quan mà bỏ qua hoặc làm nhẹ đi những cảm xúc tiêu cực hợp lý.

Người có EQ cao thật sự không né tránh cảm xúc tiêu cực, mà biết cách công nhận và xử lý chúng. Ngược lại, việc luôn phản hồi bằng những câu như "Nghĩ tích cực lên", "Rồi sẽ ổn thôi" có thể vô tình khiến người đối diện cảm thấy cảm xúc của mình không được công nhận.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc bị "phủ nhận cảm xúc" lặp lại nhiều lần có thể làm giảm mức độ tin tưởng trong mối quan hệ.

4. Nhạy bén theo hoàn cảnh, nhưng thiếu sự nhất quán

EQ cao thường gắn với khả năng điều chỉnh hành vi phù hợp với từng tình huống. Tuy nhiên, điều này khác với việc thay đổi thái độ dựa trên lợi ích.

Trong tâm lý học xã hội, hành vi thiếu nhất quán theo đối tượng thường liên quan đến xu hướng quản lý ấn tượng (impression management), tức là điều chỉnh cách thể hiện để đạt được lợi ích xã hội.

Nếu một người chỉ thể hiện sự tinh tế với những đối tượng "quan trọng" và thay đổi rõ rệt với người khác, thì đó không còn là EQ theo nghĩa tích cực, mà nghiêng về chiến lược xã hội mang tính tính toán.

5. Nói nhiều về EQ nhưng thiếu tự nhận thức

Theo mô hình của Daniel Goleman, tự nhận thức (self-awareness) là nền tảng của toàn bộ EQ. Một người không nhận ra cảm xúc, hành vi và tác động của mình đến người khác thì rất khó có EQ cao thực sự.

Điểm dễ nhận thấy ở những người "EQ bề mặt" là họ có thể nói rất nhiều về việc thấu hiểu người khác, nhưng lại ít khi nhìn lại bản thân khi xảy ra mâu thuẫn. Trong nghiên cứu tâm lý, đây là biểu hiện của "điểm mù nhận thức" (blind spot) khi cá nhân đánh giá thấp ảnh hưởng tiêu cực của chính mình.

Thiếu tự nhận thức khiến mọi kỹ năng giao tiếp khác trở nên thiếu bền vững, vì không có cơ chế điều chỉnh từ bên trong.

Tất nhiên, những dấu hiệu trên không nhằm "gắn nhãn" một ai đó là giả tạo hay thiếu chân thành. Trong nhiều trường hợp, đây đơn giản là những kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện hoặc được hình thành trong môi trường đề cao hình thức.

Điều quan trọng là hiểu rằng EQ không nằm ở việc thể hiện mình tinh tế đến đâu, mà ở khả năng duy trì sự thấu hiểu, ổn định và chân thành trong thời gian dài. Cũng giống như nhiều kỹ năng khác, EQ hoàn toàn có thể được rèn luyện, vì vậy hãy bắt đầu từ việc nhận diện chính mình trước rồi mới đến việc hiểu người khác nhé!