Sống trong một ngôi nhà có phong thủy xấu không chỉ khiến bầu không khí luôn nặng nề mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần và tài vận của gia đình. Nếu gần đây bạn liên tục cảm thấy mệt mỏi, bất an khi ở trong nhà mà không rõ lý do, rất có thể ngôi nhà đang bị tà khí bao phủ. Dưới đây là 5 dấu hiệu rõ rệt nhất cùng cách hóa giải chi tiết để gia chủ tự cân bằng năng lượng trong tổ ấm của mình.

1. Không khí trong nhà luôn nặng nề, bước vào là mệt mỏi khó chịu

Dấu hiệu đầu tiên và dễ cảm nhận nhất là cảm giác bí bách, u ám dù nhà sạch sẽ và được dọn dẹp thường xuyên. Khi năng lượng âm tích tụ lâu ngày, không gian dù rộng đến đâu cũng trở nên tù túng, thậm chí người nhạy cảm còn thấy đau đầu, tức ngực khi bước vào.

Những ngôi nhà ít cửa sổ, thiếu ánh sáng tự nhiên, phía trước bị nhà cao che chắn, hoặc có nhiều góc chết thường dễ bị “ứ khí”. Về lâu dài, trạng thái này khiến tinh thần kiệt quệ, giảm năng lượng làm việc và học tập.

2. Cây xanh trong nhà liên tục héo úa, nuôi cây gì cũng chết

Cây cối là “máy đo” phong thủy chính xác nhất. Nếu cùng một loại cây mang sang nhà khác thì sống khỏe, nhưng khi đặt trong nhà bạn lại vàng lá, chậm lớn hoặc chết bất thường, đây là tín hiệu mạnh cho thấy năng lượng trong nhà đang bị nhiễu.

Nhà có tà khí thường khiến hơi ẩm tăng cao hoặc khí lưu thông kém, dẫn đến cây xanh không thể hấp thụ sinh khí. Đặc biệt, những cây ưa sáng như trầu bà, lan ý, lưỡi hổ mà cũng dễ héo thì cần kiểm tra lại phong thủy ngay.

3. Thành viên trong gia đình hay gặp chuyện không may, ngủ chập chờn

Tà khí ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh và giấc ngủ. Biểu hiện thường thấy như: ngủ hay giật mình, mơ nhiều, cảm giác bất an. Trẻ nhỏ quấy khóc khi ngủ trong phòng nhưng mang ra phòng khách lại yên. Vợ chồng hay cáu gắt, nhỏ nhặt cũng thành cãi vã. Gia đình liên tiếp gặp chuyện xui như hỏng xe, mất đồ, trục trặc công việc... Khi năng lượng âm bao phủ, cơ thể mất trạng thái cân bằng, dễ hút vận xấu và ảnh hưởng tới cảm xúc chung của cả gia đình.

4. Đồ điện, vật dụng trong nhà hay hỏng vặt bất thường

Đồ điện tử rất nhạy với năng lượng từ môi trường. Nếu bạn thường xuyên gặp các tình trạng như: đèn nhấp nháy dù đã thay bóng mới, máy lạnh tự tắt, nồi cơm nhanh hỏng, dây điện hay chập nhẹ… thì ngoài lý do kỹ thuật, cần xét đến yếu tố phong thủy.

Không gian nặng âm khí khiến điện trường mất ổn định, từ đó gây ảnh hưởng đến thiết bị trong nhà. Đây là một trong những dấu hiệu nhiều gia đình bỏ qua nhưng lại có giá trị cảnh báo cao.

5. Thú cưng có phản ứng lạ: mèo né góc nhà, chó sủa vào khoảng không