Một căn phòng có giá thuê thấp chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm, nhất là khi những bất tiện đi kèm có thể khiến người thuê phải trả thêm nhiều khoản khác.

Với nhiều sinh viên lần đầu thuê trọ, mức giá thường là một trong những tiêu chí được quan tâm đầu tiên. Một căn phòng rẻ hơn vài trăm nghìn mỗi tháng nghe có vẻ hấp dẫn, đặc biệt với những người phải tự cân đối tiền nhà, ăn uống, đi lại và các khoản chi phí học tập. Tuy nhiên, chỉ nhìn vào tiền thuê mà bỏ qua những yếu tố khác có thể khiến khoản tiết kiệm ban đầu nhanh chóng biến thành những chi phí phát sinh.

Một căn phòng có giá thấp không nhất thiết là phòng kém chất lượng. Nhưng nếu khi đi xem trọ xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, sinh viên nên kiểm tra kỹ trước khi đặt cọc hoặc ký hợp đồng.

1. Giá thuê rẻ bất thường nhưng có quá nhiều khoản phụ

Một căn phòng được quảng cáo với mức giá rất thấp nhưng khi hỏi kỹ mới phát sinh tiền điện, nước, phí dịch vụ, Internet, gửi xe, vệ sinh hoặc nhiều khoản khác là trường hợp cần đặc biệt chú ý. Mỗi khoản riêng lẻ có thể không lớn, nhưng cộng lại có thể khiến số tiền phải trả hàng tháng khác xa mức giá được giới thiệu ban đầu.

Sinh viên nên hỏi rõ tổng chi phí dự kiến mỗi tháng, thay vì chỉ hỏi tiền phòng. Đặc biệt, cần biết đơn giá điện, nước được tính theo mức nào, những khoản nào bắt buộc phải đóng và khoản nào tính theo nhu cầu sử dụng.

Nếu có thể, hãy yêu cầu chủ trọ ghi rõ các khoản phí trong hợp đồng. Một căn phòng rẻ hơn 500.000 đồng nhưng mỗi tháng phát sinh thêm nhiều khoản khác chưa chắc đã rẻ hơn một căn phòng có giá thuê cao hơn nhưng chi phí minh bạch.

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2. Phòng có dấu hiệu ẩm mốc, thấm nước

Mùi ẩm, những mảng tường đổi màu, sơn phồng rộp, trần có vết loang hoặc các góc phòng xuất hiện nấm mốc là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Với những căn phòng ít ánh sáng hoặc thông gió kém, tình trạng này có thể trở nên rõ hơn vào mùa mưa hoặc khi độ ẩm tăng cao.

Sinh viên thường dành nhiều thời gian trong phòng để nghỉ ngơi và học tập, vì vậy một không gian bí, ẩm và có vấn đề về thấm nước có thể nhanh chóng trở thành bất tiện lớn. Quần áo lâu khô, đồ đạc dễ có mùi và việc vệ sinh phòng cũng trở nên khó khăn hơn.

Khi xem phòng, đừng chỉ đi vào lúc trời nắng và nhìn nhanh một vòng. Hãy để ý những góc khuất như sau tủ, chân tường, khu vực gần cửa sổ, trần nhà và nhà vệ sinh. Nếu chủ trọ nói vết ẩm chỉ là do “mưa hôm trước”, bạn vẫn nên hỏi tình trạng này đã từng xảy ra bao lâu và đã được xử lý hay chưa.

3. Ổ điện, dây điện hoặc thiết bị điện có dấu hiệu bất thường

Đây là vấn đề đặc biệt đáng lưu ý với sinh viên vì phòng trọ thường sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc như laptop, điện thoại, nồi cơm điện, bếp điện, máy sấy tóc, điều hòa hoặc bình nóng lạnh.

Nếu ổ cắm bị lỏng, cháy xém, có dấu hiệu nóng bất thường hoặc dây điện được nối chắp vá, người thuê không nên xem đó là chuyện nhỏ. Những dấu hiệu này cần được kiểm tra và xử lý trước khi sử dụng, thay vì tự ý cắm thử để xem “có sao không”.

Khi đi xem phòng, có thể hỏi chủ trọ về hệ thống điện, aptomat và tình trạng các thiết bị có sẵn. Với những phòng có nhiều thiết bị điện nhưng hệ thống dây dẫn cũ hoặc bố trí thiếu an toàn, khoản tiền thuê thấp không nên là lý do để bỏ qua vấn đề này.

4. Phòng rẻ nhưng vị trí khiến chi phí đi lại tăng cao

Một căn phòng cách trường 10-15 km có thể rẻ hơn đáng kể so với phòng ở gần trường. Nhưng nếu mỗi ngày phải di chuyển quãng đường dài, tiền xăng, gửi xe hoặc phương tiện công cộng có thể nhanh chóng bù vào khoản tiền phòng đã tiết kiệm.

Chưa kể, sinh viên còn phải tính đến thời gian đi lại. Một căn phòng rẻ nhưng mỗi ngày mất thêm một đến hai giờ trên đường có thể ảnh hưởng đến thời gian học, nghỉ ngơi và các hoạt động khác.

Vì vậy, khi so sánh phòng trọ, đừng chỉ lấy giá thuê làm con số duy nhất. Hãy thử tính tiền phòng + điện nước + phí dịch vụ + đi lại trong một tháng. Đây mới là mức chi phí thực tế cần cân nhắc.

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5. Chủ trọ né tránh những câu hỏi quan trọng

Một căn phòng có thể chưa hoàn hảo nhưng vẫn đáng thuê nếu mọi thông tin được trao đổi rõ ràng. Ngược lại, nếu chủ trọ liên tục né tránh khi được hỏi về tiền điện, tiền nước, tiền cọc, thời hạn hợp đồng, điều kiện trả phòng hoặc những khoản phí khác, sinh viên nên thận trọng.

Đặc biệt, đừng vội chuyển tiền đặt cọc chỉ vì sợ “người khác thuê mất”. Hãy đọc kỹ hợp đồng, kiểm tra thông tin người cho thuê và thống nhất rõ các điều khoản trước khi thanh toán. Nếu có những nội dung chưa hiểu, nên hỏi lại thay vì ký trước rồi tìm hiểu sau.

Với sinh viên, thuê một căn phòng phù hợp không chỉ là tìm nơi có giá thấp nhất. Một lựa chọn thực sự tiết kiệm cần tính cả chi phí phát sinh, khoảng cách đến trường, điều kiện sinh hoạt và mức độ an toàn. Bỏ thêm thời gian kiểm tra trước khi thuê có thể giúp tránh một khoản tiền lớn và những rắc rối kéo dài trong nhiều tháng sau đó.

