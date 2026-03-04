5 dấu hiệu có rắn trong nhà, số 1 gây "lạnh sống lưng"

Rắn thường không tự nhiên xuất hiện trong nhà nếu môi trường xung quanh không thuận lợi. Phần lớn chúng tìm đến nơi có thức ăn, chỗ trú ẩn an toàn và độ ẩm phù hợp. Dưới đây là 5 dấu hiệu phổ biến cho thấy rắn có thể đang ẩn nấp đâu đó quanh khu vực sinh sống của bạn.

1. Phát hiện da rắn lột trong vườn hoặc góc nhà

Rắn lột da định kỳ khi lớn lên. Nếu bạn bắt gặp một lớp da mỏng, dài, có vảy rõ hình dạng con rắn ở bụi cây, nhà kho, góc tường hoặc gần cống thoát nước, rất có thể khu vực đó từng là nơi trú ẩn của chúng. Đây là dấu hiệu khá rõ ràng cho thấy rắn đã xuất hiện quanh nhà, dù có thể hiện tại chúng đã di chuyển sang vị trí khác gần đó.

2. Thường xuyên thấy chuột, ếch, thằn lằn biến mất bất thường

Rắn bị thu hút bởi nguồn thức ăn. Nếu khu vực nhà bạn có nhiều chuột, ếch, cóc hoặc thằn lằn, khả năng rắn tìm đến săn mồi sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu trước đây thường xuyên thấy chuột nhưng gần đây chúng đột ngột “biến mất”, đó cũng có thể là dấu hiệu có động vật săn mồi như rắn xuất hiện.

3. Xuất hiện lỗ hổng, hang nhỏ dưới nền hoặc chân tường

Rắn thường chui qua các khe hở nhỏ, lỗ thoát nước, ống cống hoặc những hang đất sát chân tường, bụi rậm. Nếu bạn phát hiện các lỗ nhỏ mới xuất hiện, đất bị xới nhẹ quanh vườn, đặc biệt ở khu vực ẩm thấp hoặc ít ánh sáng, nên kiểm tra kỹ vì đó có thể là nơi rắn ẩn náu tạm thời.

4. Nghe tiếng động lạ trong bụi cây, mái tôn hoặc trần nhà

Một số loài rắn có thể leo tường, chui vào mái hiên hoặc trần nhà để tìm nơi khô ráo. Nếu bạn nghe thấy tiếng sột soạt bất thường trong bụi rậm, đống gỗ, kho chứa đồ hay trên trần vào ban đêm, đừng chủ quan. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt với tiếng chuột hoặc mèo để tránh hoang mang không cần thiết.

5. Nhà có nhiều khu vực ẩm thấp, rậm rạp lâu ngày không dọn

Rắn ưa môi trường mát, tối và kín đáo. Những khu vực như đống củi, vật liệu xây dựng, bụi cây um tùm, cống rãnh không đậy kín, nhà kho ít sử dụng… đều có thể trở thành nơi trú ẩn lý tưởng. Nếu nhà bạn có những vị trí như vậy và ít được dọn dẹp, nguy cơ rắn xuất hiện sẽ cao hơn.

Nên làm gì khi nghi ngờ có rắn quanh nhà?

Trước hết, giữ bình tĩnh và hạn chế tiếp cận những khu vực nghi ngờ. Dọn dẹp bụi rậm, bịt kín khe hở quanh tường, cống thoát nước và giữ nhà khô thoáng là biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Nếu phát hiện rắn xuất hiện trực tiếp trong khuôn viên nhà, nên liên hệ lực lượng chức năng hoặc đội bắt rắn chuyên nghiệp để xử lý an toàn, tránh tự ý bắt giữ khi không có kinh nghiệm.

Chủ động quan sát và giữ môi trường sống gọn gàng, sạch sẽ chính là cách đơn giản nhất để giảm nguy cơ rắn tìm đến quanh nhà.