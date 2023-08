5 dấu hiệu cho thấy vận may của bạn đang vào "mùa bội thu", ai có 1 điều thôi cũng rất may mắn rồi!

Theo quy luật của vũ trụ, không có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các chuyên gia nghiên cứu về năng lượng và biểu tượng tin rằng một số dấu hiệu nhất định có thể tiết lộ cho chúng ta biết bản thân đang đi đúng hay sai, liệu đã sẵn sàng thay đổi gì chưa, điều gì đang chờ đợi, cũng như trạng thái bên trong tâm hồn.

May mắn theo định nghĩa dựa trên cơ hội. Nhưng theo Richard Wiseman, giáo sư tâm lý học và là tác giả cuốn "The Luck Factor", hành động và suy nghĩ của bạn có thể tăng cơ hội may mắn cho bạn.

Trong nghiên cứu kéo dài 10 năm của mình được công bố vào năm 2003, Wiseman đã nói chuyện với 400 người tự nhận mình là "may mắn" hoặc "không may mắn" và phát hiện ra rằng những người liên tục gặp may mắn, cả về mặt nghề nghiệp và cá nhân, đều phản ứng với các tình huống theo những cách tương tự.

Dưới đây là bốn đặc điểm chung mà ông nhận thấy những người may mắn có chung:

1. Luôn biết nắm bắt cơ hội

Những người may mắn không có ý định để đạt được mục tiêu của họ.

Theo nghiên cứu của Wiseman, kiểu linh hoạt này đặt họ vào những tình huống mà họ có nhiều khả năng gặp gỡ và kết nối với những người mới hơn.

"Mọi người rất dễ để cạn kiệt các cơ hội trong cuộc sống của họ. Tiếp tục nói chuyện với cùng một người theo cùng một cách. Tiếp tục đi cùng một tuyến đường đến và đi làm. Wiseman viết trong nghiên cứu : "Hãy tiếp tục đến những nơi cũ trong kỳ nghỉ. Nhưng những trải nghiệm mới hoặc thậm chí ngẫu nhiên sẽ mở ra tiềm năng cho những cơ hội mới."

2. Biết lắng nghe trực giác của mình

Wiseman nhận thấy các bài kiểm tra tính cách tiết lộ rằng những người kém may mắn thường căng thẳng và lo lắng hơn. Sự lo lắng đó có thể dẫn đến sự thiếu quyết đoán,

Mặt khác, những người may mắn thường đưa ra quyết định nhanh chóng bằng cách lắng nghe trực giác của họ.

Bằng cách tin tưởng vào trực giác của mình, họ có nhiều khả năng hành động hơn và tiếp xúc với những cơ hội mới.

3. Có tính cách lạc quan

Trong nghiên cứu của Wiseman, những người may mắn vẫn thường tìm thấy điều gì đó tích cực về một tình huống "không may mắn".

Trong một thí nghiệm, ông yêu cầu mọi người tưởng tượng một tình huống mà họ đang đợi trong ngân hàng thì "một tên cướp có vũ trang bước vào ngân hàng, bắn một phát súng và viên đạn găm vào tay họ."

Thay vì lo lắng hay hoảng sợ thì những người có tính cách lạc quan, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống đã xử trí thí nghiệm một cách khôn ngoan, bình tĩnh và buộc tên cướp phải đầu hàng.

4. Thường xuyên chú ý đến ngoại hình

Theo Wiseman, dù bất kỳ là nam hay nữ khi đột nhiên chú ý đến ngoại hình của mình thì là điều đáng mừng bởi vận may là bạn đang được thu hút, tinh thần của bạn sẽ trở nên lạc quan và gặp nhiều điều may mắn hơn.

5. Được nhiều người chú ý

Khi bỗng nhiên bạn đi trên đường phố hay bất kỳ nơi công cộng nào mà bạn được người lạ chủ động bắt chuyện, điều đó cho thấy bạn có năng lượng tỏa ra rất tích cực, thu hút người khác.