HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5 dấu hiệu cảnh báo rắn xuất hiện trong nhà, chớ vội mà bỏ qua

Phác Thái Anh |

Đây là 5 dấu hiệu cảnh báo rắn có thể đã xuất hiện quanh không gian sống. Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường này sẽ giúp bạn chủ động phòng tránh, bảo vệ an toàn cho cả gia đình.

Sự xuất hiện của rắn trong khu vực sống luôn khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt với những gia đình ở gần vườn cây, ao hồ hoặc nơi có nhiều cây cối rậm rạp. Trên thực tế, rắn thường không chủ động tấn công con người mà chỉ tìm đến những nơi phù hợp để ẩn nấp hoặc săn mồi. Tuy nhiên, nếu nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường, bạn hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời.

Dưới đây là 5 dấu hiệu phổ biến cho thấy rắn có thể đã xuất hiện trong nhà hoặc khu vực xung quanh mà bạn không nên bỏ qua.

1. Xuất hiện vỏ lột của rắn

Trong quá trình phát triển, rắn sẽ định kỳ thay da và để lại những lớp vỏ mỏng, khô, có hình dạng giống hệt thân của chúng. Những lớp da này thường xuất hiện ở các khu vực kín đáo như góc tường, gầm tủ, kho chứa đồ hoặc ngoài vườn, nơi có độ ẩm cao. Nếu phát hiện vỏ lột, rất có thể rắn đã từng trú ẩn tại đó trong một khoảng thời gian.

2. Có mùi lạ khó chịu trong nhà

Một số loài rắn có thể tiết ra mùi đặc trưng khi chúng ẩn nấp lâu ngày trong không gian kín. Mùi này thường không quá nồng nhưng đủ gây cảm giác khó chịu, ẩm mốc hoặc khác lạ so với bình thường. Nếu nhận thấy mùi lạ xuất hiện dai dẳng ở những góc khuất mà không rõ nguyên nhân, bạn nên kiểm tra kỹ toàn bộ khu vực sống để đảm bảo an toàn.

3. Vật nuôi có biểu hiện bất thường

Chó, mèo có bản năng rất nhạy với các mối nguy xung quanh. Nếu chúng bỗng trở nên cảnh giác, liên tục sủa, nhìn chằm chằm vào một khu vực nhất định hoặc tỏ ra sợ hãi, né tránh, đó có thể là dấu hiệu có sự xuất hiện của rắn. Đừng bỏ qua những phản ứng “khác thường” này.

4. Xuất hiện dấu vết bò trườn

Rắn khi di chuyển thường để lại các vệt ngoằn ngoèo, uốn lượn đặc trưng trên nền đất, cát hoặc những khu vực có lớp bụi mỏng. Những dấu vết này dễ thấy ở sân vườn, lối đi ít người qua lại hoặc gần bụi cây. Đây là một trong những dấu hiệu khá rõ ràng nếu bạn quan sát kỹ.

5. Khu vực quanh nhà có nhiều con mồi của rắn

Chuột, ếch, nhái hay côn trùng là nguồn thức ăn quen thuộc của rắn. Nếu xung quanh nhà xuất hiện nhiều những loài này, khả năng rắn tìm đến cũng cao hơn. Đây là dấu hiệu gián tiếp nhưng rất đáng lưu ý, đặc biệt ở những khu vực ẩm thấp hoặc nhiều cây cối.

Ngoài các dấu hiệu trên, môi trường sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc “thu hút” rắn. Những nơi ẩm thấp, nhiều góc tối, đồ đạc chất đống hoặc sân vườn um tùm là điều kiện lý tưởng để rắn ẩn nấp. Vì vậy, việc giữ không gian sống sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên dọn dẹp và cắt tỉa cây cối là cách đơn giản nhưng hiệu quả để hạn chế nguy cơ.

Trong trường hợp nghi ngờ có rắn, tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách an toàn và không tự ý xử lý nếu không có kinh nghiệm. Hãy liên hệ với người có chuyên môn để được hỗ trợ, tránh những tình huống nguy hiểm không đáng có.

Tags

rắn

nhà cửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại