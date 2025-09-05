Vụ việc nữ sinh 18 tuổi tại Hải Phòng tự gọi điện về cho gia đình báo mình bị bắt cóc là một ví dụ tiêu biểu. Cảnh sát cho biết, tội phạm không trực tiếp khống chế mà khai thác tâm lý hoảng loạn, đánh vào ước mơ du học để khiến nạn nhân làm theo yêu cầu.

Các chiêu trò phổ biến hiện nay bao gồm:

Giả danh cơ quan pháp luật: Kẻ gian gọi điện dọa nạn nhân liên quan đến vụ án, yêu cầu chuyển tiền để “giải quyết”.

Lừa du học, học bổng giả: Làm giả giấy tờ như giấy báo nhập học hay học bổng để yêu cầu “chứng minh tài chính”.

Gài “thử thách” mạng (challenge): Dụ học sinh vào các “trò chơi” rồi uy hiếp tinh thần, tống tiền.

Mạo danh người thân/bạn bè: Gửi tin nhắn khẩn cấp nhờ chuyển tiền.

Gửi link ngân hàng giả mạo: Lừa nạn nhân nhập thông tin để chiếm đoạt tài khoản và mã OTP.

Nhiều chuyên gia và cơ quan công an đã lên tiếng cảnh báo. Tại TP HCM, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh – Phòng Cảnh sát Hình sự – cho biết trong 28 vụ “bắt cóc online” đã giải quyết, các đối tượng lợi dụng tâm lý sợ liên quan pháp luật hoặc ham du học của sinh viên để điều khiển họ đến khách sạn và cách ly khỏi gia đình.

Trong khi đó, Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an TP HCM – cũng nhấn mạnh không có cơ quan nhà nước nào yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại. Mọi việc triệu tập đều phải có giấy tờ chính thức, không thể yêu cầu chuyển khoản tức thì.

Khuyến nghị cụ thể cho toàn thể phụ huynh và học sinh:

Tạo “mật mã gia đình”: Đặt một mật mã bí mật (ví dụ: một vết sẹo, một câu chuyện cũ) để khi nhận cuộc gọi video có thể xác minh đúng người thân.

Không cài đặt ứng dụng lạ, không chuyển tiền cho tài khoản không quen biết.

Báo ngay công an nếu cảm thấy hoảng loạn hoặc bị ép buộc chuyển khoản.