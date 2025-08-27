5 chiến sĩ hot nhất sơ duyệt đại lễ 2/9: Toàn visual cực phẩm, đi tới đâu người dân phát sốt tới đó

Chiều tối ngày 27/8, buổi sơ duyệt để chuẩn bị cho đại lễ Quốc Khánh đã diễn ra tại Hà Nội. Buổi sơ duyệt đại lễ 2/9 có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khắp 2 miền trong Khối Văn hóa - Thể thao. Đặc biệt, buổi sơ duyệt lần này còn có sự xuất hiện của khá nhiều những gương mặt đang sốt ngoài phòng vé Việt hiện nay. Những cái tên được nhắc đến ở đây chính là dàn diễn viên nổi tiếng của bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ.

Cụ thể, tại buổi sơ duyệt, những gương mặt đại diện cho ekip Mưa Đỏ đã xuất hiện bao gồm: nam chính Đỗ Nhật Hoàng, diễn viên Hứa Vỹ Văn, Đình Khang, Phương Nam và Hoàng Long. Trong phim, ngoài Hứa Vỹ Văn vào vai bác sĩ quân y ra thì cả 4 diễn viên trẻ còn lại đều nhập vai những người lính quả cảm, người là nông dân, người là học sinh, có người thuộc tầng lớp trí thức, con ông cháu cha,... nhưng tất cả đều sẵn sàng gác lại cuộc sống riêng để tới Quảng Trị, thực hiện nghĩa vụ với dân tộc.

Dàn diễn viên Mưa Đỏ được đông đảo người dân đón chờ, xin chụp hình

Vô số khán giả đón chào dàn cast

Mưa Đỏ là bộ phim do Điện ảnh Quân đội Nhân dân thực hiện, có lẽ vì vậy nên phim cũng có cách quảng bá rất riêng. Thay vì vội vàng tổ chức những buổi cinetour gặp gỡ khán giả, dàn diễn viên trong phim lại lần lượt ra Hà Nội, xuất hiện trong sự kiện lớn của dân tộc. Trước khi góp mặt ở buổi Sơ duyệt ngày hôm nay, dàn diễn viên cũng đã cùng một số nghệ sĩ viếng thăm lăng Bác Hồ vào ngày 26/8 vừa qua. Liên tục được thấy những hình ảnh đẹp, lan tỏa tình yêu nước từ dàn diễn viên Mưa Đỏ, khán giả càng thêm trân quý giá trị mà tác phẩm này mang lại hơn.

Mưa Đỏ là bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nơi những người lính trẻ phải đối mặt với cái chết cận kề để giữ từng tấc đất cho Tổ quốc. Phim tái hiện bi tráng những tháng ngày mưa bom bão đạn, khi quân số hy sinh gần như toàn bộ.

Những người lính trẻ trong Mưa Đỏ

Điểm đặc biệt của Mưa Đỏ là không né tránh sự thật tàn khốc với hàng loạt những cảnh tượng bi tráng như dòng sông đầy xác người hay sự ám ảnh của những gương mặt trẻ chưa kịp trưởng thành đã ngã xuống. Chính sự chân thực ấy khiến phim nhận cơn mưa lời khen, thậm chí một số khán giả còn tung hô là tác phẩm điện ảnh chiến tranh Việt Nam xuất sắc nhất nhiều năm trở lại đây. Không chỉ gây bão phòng vé, tác phẩm còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến dàn diễn viên đa phần đều là những gương mặt trẻ được quan tâm hơn bao giờ hết. Bằng chính chính là đón nhận nồng nhiệt của người dân khi dàn cast Mưa Đỏ xuất hiện ở buổi Sơ duyệt A80.