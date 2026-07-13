Không phải iPhone 17, 5 mẫu iPhone cũ này mới là "món hời" đáng tiền nhất thời điểm này.

Sức hút từ sự bền bỉ của phần cứng Apple vẫn luôn khiến các dòng iPhone qua sử dụng được giới công nghệ săn đón nồng nhiệt. Đặc biệt khi bước vào giai đoạn giữa năm 2026, lúc thị trường tại TP.HCM và các tỉnh thành đang chứng kiến những đợt điều chỉnh giá sâu, việc săn lùng các mẫu máy cũ mang lại lợi ích kinh tế hơn hẳn.

1. iPhone 15 Pro

Mức giá tham khảo: 15.390.000 - 18.490.000 VNĐ

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm đỉnh cao tiệm cận với máy mới nhưng lại muốn tối ưu ngân sách, iPhone 15 Pro chính là câu trả lời hoàn hảo nhất lúc này. Model này sở hữu những nâng cấp mang tính bước ngoặt của Apple, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài như cổng sạc USB-C phổ biến, khung viền Titan siêu nhẹ, phím Action Button tiện lợi và màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt. Sức mạnh từ con chip A17 Pro hiện tại vẫn vô cùng dư dả để chạy mượt mà hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Đây là khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng cho những ai muốn tận hưởng các công nghệ "Pro" hiện đại mà không phải gánh mức chi phí khổng lồ.

2. iPhone 16 tiêu chuẩn

Mức giá tham khảo: 15.290.000 - 17.490.000 VNĐ

Dù chưa tròn một năm tuổi, các phiên bản iPhone 16 đã qua sử dụng (hàng lướt 99%) đang mang lại sự an tâm tuyệt đối về chất lượng phần cứng lẫn hỗ trợ phần mềm. Người dùng sẽ sở hữu một cỗ máy có hiệu năng mạnh mẽ từ chip A18, các tính năng thời thượng như Dynamic Island, nút điều khiển Camera Control mới mẻ và đặc biệt là vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS dài hạn nhất trong danh sách. Dù mức giá vẫn nằm ở phân khúc cận cao cấp, đây lại là phương án "ăn chắc mặc bền" tuyệt vời cho những ai có ngân sách thoải mái, cần một thiết bị ổn định để đồng hành trong nhiều năm tới mà không lo lỗi thời.

3. iPhone 13 Pro Max

Mức giá tham khảo: 11.490.000 - 14.790.000 VNĐ

Thời gian có thể trôi qua, nhưng iPhone 13 Pro Max vẫn luôn là một "tượng đài" cực kỳ vững chắc trên thị trường máy cũ nhờ vào thời lượng pin vô đối. Khó có chiếc smartphone nào trong tầm giá này đủ sức đáp ứng nhu cầu cày ải cường độ cao suốt cả ngày dài trọn vẹn như nó. Hơn thế nữa, máy vẫn duy trì được trải nghiệm thị giác tuyệt vời với màn hình ProMotion 120Hz sắc nét cùng hệ thống camera chất lượng cao. Việc phải chấp nhận thiết kế "tai thỏ" và cổng sạc Lightning là một sự đánh đổi hoàn toàn có lãi nếu bạn đặt tiêu chí thời lượng pin và màn hình lớn lên hàng đầu.

4. iPhone 14 tiêu chuẩn

Mức giá tham khảo: 8.490.000 - 10.330.000 VNĐ

iPhone 14 hiện tại đang là một lựa chọn cực kỳ cân bằng giữa hiệu năng ổn định, camera sắc nét và vòng đời hỗ trợ phần mềm dư dả. Việc thiếu vắng thiết kế Dynamic Island hay màn hình 120Hz từng khiến model này bị đánh giá là "lỡ cỡ", nhưng với mức giá cũ đã chạm đáy và giảm rất sâu ở thời điểm giữa năm 2026, thiết bị này bỗng chốc trở thành một món hời lớn. Đây là chiếc điện thoại thực dụng, vô cùng phù hợp cho đối tượng văn phòng hoặc sinh viên cần một thiết bị đáng tin cậy để liên lạc và làm việc hàng ngày mà không cần chạy theo các tính năng phô trương.

5. iPhone 12 Pro Max

Mức giá tham khảo: 8.990.000 - 11.790.000 VNĐ

Đối với những người dùng có ngân sách dưới 12 triệu đồng nhưng vẫn khao khát trải nghiệm dòng máy cao cấp nhất của Apple, iPhone 12 Pro Max là sự lựa chọn hợp lý nhất. Chiếc máy này giải quyết trọn vẹn bài toán về một không gian hiển thị rộng rãi, cụm 3 camera đa dụng và thiết kế khung thép vĩnh cửu. Hiệu năng của con chip A14 Bionic vẫn thừa sức đảm đương mượt mà các tác vụ làm việc, giải trí cơ bản. Tuy nhiên, khi mua dòng máy đã ra mắt nhiều năm, người dùng cần đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ chất lượng pin thực tế và mức độ hao mòn linh kiện để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn nhất.