HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5 chiếc iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất hiện nay

Khả Văn |

Thời điểm tháng 4/2026, có nhiều mẫu iPhone cũ với mức giá hấp dẫn dành cho những ai muốn sử dụng iPhone nhưng túi tiền không quá rủng rỉnh.

Thị trường điện thoại thông minh đang chứng kiến một đợt giảm giá mạnh mẽ đối với các dòng iPhone đã qua sử dụng. Nếu như vào thời điểm tháng 9/2025, khi thế hệ iPhone 17 vừa trình làng, giá các dòng máy cũ có nhịp điều chỉnh nhưng vẫn neo ở mức khá cao do tâm lý chờ đợi của thị trường, thì đến nay, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Sau hơn nửa năm, khi nguồn cung iPhone 17 đã ổn định và phủ rộng, giá các dòng iPhone đời cũ hiện tại đã giảm thêm từ 1 đến 3 triệu đồng, tạo ra một "vùng giá vàng" cực kỳ hấp dẫn. Đây chính là thời điểm chín muồi nhất để người dùng sở hữu những thiết bị cao cấp của Apple với mức chi phí tối ưu nhất.

iPhone 13

Vào thời điểm iPhone 17 mới ra mắt, một chiếc iPhone 13 cũ vẫn giữ giá khá cứng ở mốc khoảng 9 triệu đồng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, thiết bị này đã lùi sâu xuống phân khúc giá rẻ, chỉ còn dao động quanh mức 7 triệu đồng. Dù đã ra mắt được vài năm, iPhone 13 vẫn chễm chệ ở vị trí "ngôi vương" trong lòng người dùng phổ thông nhờ con chip A15 Bionic xử lý mượt mà mọi tác vụ hàng ngày. Thiết kế cụm camera chéo đặc trưng chưa hề lỗi thời, kết hợp với thời lượng pin cực kỳ ổn định và màn hình hiển thị sắc nét biến đây thành một thiết bị an toàn, tiết kiệm và vô cùng thực dụng.

5 Chiếc iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4 / 2026 - Ảnh 1.

iPhone 13 Pro Max

Từng là siêu phẩm bị săn lùng gắt gao với mức giá khoảng 13 đến 14 triệu đồng hồi tháng 9 năm ngoái, iPhone 13 Pro Max nay đã hạ nhiệt mạnh mẽ, chỉ còn khoảng 10 đến 11 triệu đồng. Sự sụt giá này biến nó thành món hời công nghệ thực sự. Màn hình ProMotion 120Hz mang lại cảm giác vuốt chạm trơn tru, đi kèm với thời lượng pin huyền thoại vẫn hiếm có đối thủ nào trong tầm giá vượt qua được. Khung viền thép không gỉ chắc chắn và hệ thống ba camera chất lượng cao giúp cỗ máy này vẫn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu chơi game đồ họa nặng hay quay chụp chuyên nghiệp mà không cần tốn quá nhiều chi phí.

5 Chiếc iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4 / 2026 - Ảnh 2.

iPhone 14 Pro

Sự xuất hiện của iPhone 17 với những nâng cấp AI mới đã vô tình đẩy giá iPhone 14 Pro cũ xuống mức vô cùng dễ chịu, từ 16 triệu đồng lúc trước nay chỉ còn khoảng 13 đến 14 triệu đồng. Đây là thiết bị đánh dấu bước ngoặt thiết kế của Apple với Dynamic Island, mang lại trải nghiệm tương tác hiện đại không kém gì các dòng máy mới nhất hiện nay. Việc sở hữu cụm camera chính 48MP cho khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng, kết hợp cùng sức mạnh từ con chip A16 Bionic trong một thiết kế nhỏ gọn giúp iPhone 14 Pro trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích sự mới mẻ, tiện dụng nhưng không muốn vung tay quá trán.

5 Chiếc iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4 / 2026 - Ảnh 3.

iPhone 14 Pro Max

Tương tự như người anh em của mình, iPhone 14 Pro Max cũng ghi nhận mức giảm sâu từ 18 triệu đồng xuống chỉ còn khoảng 15 đến 16 triệu đồng so với thời điểm iPhone 17 lên kệ. Sự toàn diện của thiết bị này là không thể bàn cãi, từ màn hình kích thước lớn hiển thị rực rỡ dưới trời nắng gắt, cho đến cụm camera xuất sắc và thiết kế đục lỗ sang trọng. Máy mang lại độ ổn định nhiệt độ cực tốt khi hoạt động ở công suất cao, xứng đáng là ưu tiên hàng đầu cho những người dùng cần một thiết bị đa năng, phục vụ xuất sắc cho cả công việc sáng tạo nội dung lẫn giải trí với cường độ cao.

5 Chiếc iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4 / 2026 - Ảnh 4.

iPhone 15

Từng neo ở mức 16 đến 17 triệu đồng khi iPhone 17 bắt đầu mở bán, iPhone 15 cũ hiện nay đã rớt giá xuống chỉ còn khoảng 12 đến 13 triệu đồng. Điểm ăn tiền nhất của dòng máy này chính là sự thay đổi sang cổng sạc USB-C vô cùng tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng đồng bộ cáp sạc với các thiết bị công nghệ khác. Việc Apple hào phóng đưa thiết kế Dynamic Island và camera 48MP xuống dòng tiêu chuẩn, kết hợp cùng mặt lưng kính nhám chống bám mồ hôi xước dăm, khiến iPhone 15 cũ trở thành một bản nâng cấp cực kỳ đáng giá, mang lại trải nghiệm cầm nắm nhẹ nhàng, mới mẻ và vô cùng kinh tế.

5 Chiếc iPhone cũ giá rẻ đáng mua nhất tháng 4 / 2026 - Ảnh 5.
Tags

điện thoại

Iphone cũ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại