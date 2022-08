Nếu là người yêu văn hoá Nhật Bản nói chung hay văn hoá truyện tranh nói riêng, có lẽ bạn cũng biết đến bộ truyện tranh đình đám One Piece (Đảo Hải tặc) của tác giả Oda Eiichiro.

Với việc nắm giữ vị trí là một trong những bộ truyện và phim hoạt hình anime ăn khách nhất thế giới, One Piece với nội dung hấp dẫn và vô cùng kì thú còn được tác giả Oda cài cắm rất nhiều "quả trứng phục sinh" (easter eggs) xuyên suốt quá trình sáng tác truyện. Những chi tiết này được ông ẩn giấu khéo léo đến nỗi chưa chắc người hâm mộ của bộ truyện này đã nhận ra.

Hãy điểm danh xem những tín đồ của One Piece nhận ra được bao nhiêu chi tiết ẩn giấu này nhé!

1. Sự xuất hiện của Pandaman

Một trong những chi tiết ẩn giấu xuyên suốt bộ truyện và anime One Piece đã được người hâm mộ bộ truyện phát hiện chính là sự xuất hiện của Pandaman.

Pandaman là nhân vật với đầu hình chú gấu trúc ban đầu được sáng tác cho cuộc thi sáng tạo nhân vật Kinnikuman. Sau đó, nhân vật này thường xuyên được Oda cho xuất hiện trong hầu hết các tác phẩm chính của ông như một ''khách mời danh dự". Trong cuộc thăm dò gần đây tại Nhật, Pandaman xếp hạng 31 trong các nhân vật được yêu thích trong One Piece.

2. Những câu truyện của Usopp thực sự đã trở thành sự thật

Nhân vật Usopp trong One Piece được biết đến là người nói khoác, hay thêu dệt sự thật. Nhân vật này đã kể rất nhiều câu truyện tưởng như không tưởng và chẳng ai đoái hoài đến. Tuy nhiên, sau đó, người hâm mộ của bộ truyện đều nhận ra rằng, tiên sinh Oda đã "hiện thực hoá" từng lời nói dối của Usopp thành những sự kiện có thực xảy ra trong truyện một cách thông minh.

Theo đó, những lời nói dối từng trở thành sự thật của Usopp bao gồm "Hải tặc tấn công làng'', câu nói dối điển hình của nhân vật này, đã thành thật khi hải tặc Mèo đen đã thực sự tấn công vào làng hay "Cá vàng khổng lồ có phân to bằng cả hòn đảo" khi con cá vàng khổng lồ bị hai ông khổng lồ Dorry and Brogy tiêu diệt có cục phân to đến nỗi khiến hai người này tưởng nhầm là một hòn đảo và đi lên đó và vô số sự kiện khác...

3. Oda từng xuất hiện thoáng qua trong anime

Các tác giả Nhật Bản thường có xu hướng cho hình ảnh hoặc tên của mình tình cờ xuất hiện trong truyện hoặc phim do mình chắp bút. Tuy nhiên, Eiichiro Oda thì tinh tế hơn thế một chút khi ông ít khi làm điều đó. Tuy nhiên, ở một khung hình trong phim do ông làm tác giả đã bất ngờ xuất hiện một loạt sách với một số quyểncó tựa đề One Piece và cuốn còn lại có tên của ông.

Đây là một trong số lần ít ỏi mà Oda đã cho mình xuất hiện trong tác phẩm của mình. Sau khi tìm ra chi tiết này, một số người hâm mộ đã cố gắng lùng sục trong manga và anime để tìm những chi tiết tương tự nhưng cho đến nay, cuốn sách này là lần duy nhất tên Oda xuất hiện.

4. Thân thế của Sanji đã được tiết lộ từ trước

Trong arc Alabasta, Sanji tự lấy bí danh "Mr. Prince" (Prince có nghĩa là "hoàng tử"). Chẳng ai nghi ngờ điều này tuy nhiên đây lại là một pha cài cắm nữa của Oda khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng sửng sốt. Hai năm sau sự kiện tại Alabasta, thân thế thực sự của Sanji là hoàng tử thứ ba của gia tộc Vinsmoke mới chính thức được tiết lộ. Do vậy, bí danh Mr.Prince hoá ra không phải là một cái tên ngẫu nhiên.

5. Sự xuất hiện của Franky được Luffy nhá hàng bằng bức vẽ nguệch ngoạc

Sau khi Băng Mũ Rơm khi biết rằng họ cần bổ sung một thợ đóng tàu cho thủy thủ đoàn. Trong khi mọi người thảo luận về việc họ sẽ tìm ai cho vị trí này, Luffy quyết định phác thảo bức tranh về người thợ đóng tàu lý tưởng của mình. Thật kỳ lạ, bức vẽ của Luffy lại khá giống người mà họ lựa chọn làm thợ đóng tàu sau này - Franky.

Dù đây chỉ là một bức vẽ nghuệch ngoạc nhưng nó lại hội tụ những thứ như cẳng tay lớn, mái tóc xanh dương, chiếc mũi rô bốt,...hoàn toàn khớp với đặc điểm của "Người sắt" Franky.