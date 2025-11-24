HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5 cao thủ có võ công, ngộ tính cao nhưng lại bị hạ thấp trong kiếm hiệp Kim Dung

Nguyệt Phạm |

Đó là những cao thủ nào?

Quizz 5 cao thủ có võ công, ngộ tính cao nhưng lại bị hạ thấp trong kiếm hiệp Kim Dung – 5 câu hỏi
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Cao thủ nào bị Kim Dung mô tả “chỉ dưới Ngũ Tuyệt” nhưng lại bị Dương Quá dùng trọng kiếm ép đến mức không thở nổi chỉ sau hơn trăm chiêu?

Đáp án đúng là: B. Cầu Thiên Nhẫn

Cầu Thiên Nhẫn – bang chủ Thiết Chưởng bang – sở hữu Thiết Chưởng Công được đánh giá ngang ngửa Nhất Dương Chỉ của Nam Đế. Tuy nhiên, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, lão dốc toàn lực hơn trăm chiêu vẫn bị Dương Quá (khi đó dùng Huyền Thiết Trọng Kiếm, chưa đạt đỉnh cao) ép đến thở không nổi, phải cúi đầu chịu thua, khiến nhiều độc giả cho rằng nhân vật bị hạ thấp nghiêm trọng so với lời ca ngợi ban đầu.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Nhân vật nào được giang hồ tôn xưng “Nam Mộ Dung” ngang “Bắc Kiều Phong” nhưng lại không chạm nổi Đoàn Dự bịt mắt chỉ dùng Lục Mạch Thần Kiếm sơ học?

Đáp án đúng là: B. Mộ Dung Phục

Mộ Dung Phục sở hữu Đấu Chuyển Tinh Di và hàng loạt tuyệt kỹ các phái, được đặt ngang Kiều Phong về danh tiếng. Thế nhưng tại Thiếu Lâm, khi Đoàn Dự bịt mắt chỉ dùng Lục Mạch Thần Kiếm còn non nớt, Mộ Dung Phục hơn trăm chiêu vẫn không chạm nổi đối phương, cuối cùng phải bỏ chạy. Thêm thất bại liên tiếp trước Đoàn Diên Khánh tàn phế khiến ông trở thành trường hợp bị hạ thấp nặng nề nhất trong hệ thống nhân vật Kim Dung.

5 cao thủ có võ công, ngộ tính cao nhưng lại bị hạ thấp trong kiếm hiệp Kim Dung- Ảnh 1.

Đoàn Dự. (Ảnh: Sohu)

 

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Cao thủ nào lẻn vào La Hán Đường Thiếu Lâm để lại thiệp, dùng đá khắc bàn cờ sâu cả tấc khiến Thiên Minh, Vô Sắc kinh hãi, nhưng cuối cùng không thắng nổi Giác Viễn hòa thượng?

Đáp án đúng là: C. Hà Túc Đạo

Hà Túc Đạo – Côn Luân Tam Thánh – được Kim Dung ca ngợi có kiếm pháp “khó có loại nào bì kịp”, khinh công và nội lực thượng thừa. Tuy nhiên, trong trận chiến tại Thiếu Lâm, dù đã dốc toàn lực, ông vẫn không thể hạ nổi Giác Viễn – một hòa thượng vô danh, buộc phải rời đi trong tiếc nuối. Sự chênh lệch giữa lời miêu tả ban đầu và kết quả thực chiến khiến nhân vật này thường được xếp vào danh sách bị hạ thấp nghiêm trọng.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Con rể của Quách Tĩnh dù được Chu Bá Thông dạy từ nhỏ và ngộ tính cao hơn bố vợ, nhưng khi học Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ lĩnh hội được bao nhiêu chiêu?

Đáp án đúng là: D. 14 chiêu

Gia Luật Tề từ nhỏ đã được Chu Bá Thông truyền thụ, nội công và ngộ tính đều vượt Quách Tĩnh thời trẻ. Thế nhưng khi Quách Tĩnh truyền Hàng Long Thập Bát Chưởng, Gia Luật Tề chỉ học được 14 chiêu, trong khi Quách Tĩnh chỉ mất một tháng đã lĩnh ngộ 15 chiêu. Sự bất hợp lý này khiến nhiều độc giả cho rằng Kim Dung đã cố tình hạ thấp nhân vật để tránh làm lu mờ tuyến chính diện.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Kim Luân Pháp Vương dù nội công thâm hậu hơn Quách Tĩnh nhưng chỉ hít chút độc sa thiềm của Tiêu Tương Tử đã ở trạng thái nào, trong khi Quách Tĩnh chỉ thấy “bình thường”?

Đáp án đúng là: A. Tức ngực nôn nao, khó chịu

Tại Anh Hùng đại yến, Tiêu Tương Tử phóng độc sa thiềm. Kim Luân Pháp Vương dù được đánh giá công lực vượt Quách Tĩnh nhưng chỉ hít một chút đã “tức ngực nôn nao”, trong khi Quách Tĩnh chỉ cảm thấy như “chuyện bình thường”. Chi tiết này làm giảm đáng kể hình tượng kháng độc và nội lực thực sự của Kim Luân Pháp Vương so với những lời ca ngợi trước đó.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Tin ngắn

báo mới

Kim Dung

cao thủ

Đoàn Dự

Quách Tĩnh

Dương Quá

Kiếm hiệp

Kiều Phong

Hàng Long Thập Bát Chưởng

Cầu Thiên Nhẫn

mộ dung phục

Gia Luật Tề

Kim Luân Pháp Vương

Quizz Soha

ngũ tuyệt

hà túc đạo

giác viễn hòa thượng

Tiêu Tương Tử

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại