5 cao thủ có võ công, ngộ tính cao nhưng lại bị hạ thấp trong kiếm hiệp Kim Dung

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Cao thủ nào bị Kim Dung mô tả “chỉ dưới Ngũ Tuyệt” nhưng lại bị Dương Quá dùng trọng kiếm ép đến mức không thở nổi chỉ sau hơn trăm chiêu? A Kim Luân Pháp Vương B Cầu Thiên Nhẫn C Âu Dương Phong D Hà Túc Đạo Đáp án đúng là: B. Cầu Thiên Nhẫn Cầu Thiên Nhẫn – bang chủ Thiết Chưởng bang – sở hữu Thiết Chưởng Công được đánh giá ngang ngửa Nhất Dương Chỉ của Nam Đế. Tuy nhiên, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, lão dốc toàn lực hơn trăm chiêu vẫn bị Dương Quá (khi đó dùng Huyền Thiết Trọng Kiếm, chưa đạt đỉnh cao) ép đến thở không nổi, phải cúi đầu chịu thua, khiến nhiều độc giả cho rằng nhân vật bị hạ thấp nghiêm trọng so với lời ca ngợi ban đầu.

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Nhân vật nào được giang hồ tôn xưng “Nam Mộ Dung” ngang “Bắc Kiều Phong” nhưng lại không chạm nổi Đoàn Dự bịt mắt chỉ dùng Lục Mạch Thần Kiếm sơ học? A Gia Luật Tề B Mộ Dung Phục C Du Thản Chi D A Tử Đáp án đúng là: B. Mộ Dung Phục Mộ Dung Phục sở hữu Đấu Chuyển Tinh Di và hàng loạt tuyệt kỹ các phái, được đặt ngang Kiều Phong về danh tiếng. Thế nhưng tại Thiếu Lâm, khi Đoàn Dự bịt mắt chỉ dùng Lục Mạch Thần Kiếm còn non nớt, Mộ Dung Phục hơn trăm chiêu vẫn không chạm nổi đối phương, cuối cùng phải bỏ chạy. Thêm thất bại liên tiếp trước Đoàn Diên Khánh tàn phế khiến ông trở thành trường hợp bị hạ thấp nặng nề nhất trong hệ thống nhân vật Kim Dung.

Đoàn Dự. (Ảnh: Sohu)

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Cao thủ nào lẻn vào La Hán Đường Thiếu Lâm để lại thiệp, dùng đá khắc bàn cờ sâu cả tấc khiến Thiên Minh, Vô Sắc kinh hãi, nhưng cuối cùng không thắng nổi Giác Viễn hòa thượng? A Kim Luân Pháp Vương B Cưu Ma Trí C Hà Túc Đạo D Mộ Dung Bác Đáp án đúng là: C. Hà Túc Đạo Hà Túc Đạo – Côn Luân Tam Thánh – được Kim Dung ca ngợi có kiếm pháp “khó có loại nào bì kịp”, khinh công và nội lực thượng thừa. Tuy nhiên, trong trận chiến tại Thiếu Lâm, dù đã dốc toàn lực, ông vẫn không thể hạ nổi Giác Viễn – một hòa thượng vô danh, buộc phải rời đi trong tiếc nuối. Sự chênh lệch giữa lời miêu tả ban đầu và kết quả thực chiến khiến nhân vật này thường được xếp vào danh sách bị hạ thấp nghiêm trọng.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Con rể của Quách Tĩnh dù được Chu Bá Thông dạy từ nhỏ và ngộ tính cao hơn bố vợ, nhưng khi học Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ lĩnh hội được bao nhiêu chiêu? A 18 chiêu B 15 chiêu C 16 chiêu D 14 chiêu Đáp án đúng là: D. 14 chiêu Gia Luật Tề từ nhỏ đã được Chu Bá Thông truyền thụ, nội công và ngộ tính đều vượt Quách Tĩnh thời trẻ. Thế nhưng khi Quách Tĩnh truyền Hàng Long Thập Bát Chưởng, Gia Luật Tề chỉ học được 14 chiêu, trong khi Quách Tĩnh chỉ mất một tháng đã lĩnh ngộ 15 chiêu. Sự bất hợp lý này khiến nhiều độc giả cho rằng Kim Dung đã cố tình hạ thấp nhân vật để tránh làm lu mờ tuyến chính diện.