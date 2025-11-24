5 cao thủ có võ công, ngộ tính cao nhưng lại bị hạ thấp trong kiếm hiệp Kim Dung

Đáp án đúng là: B. Cầu Thiên Nhẫn
Cầu Thiên Nhẫn – bang chủ Thiết Chưởng bang – sở hữu Thiết Chưởng Công được đánh giá ngang ngửa Nhất Dương Chỉ của Nam Đế. Tuy nhiên, trong Thần Điêu Hiệp Lữ, lão dốc toàn lực hơn trăm chiêu vẫn bị Dương Quá (khi đó dùng Huyền Thiết Trọng Kiếm, chưa đạt đỉnh cao) ép đến thở không nổi, phải cúi đầu chịu thua, khiến nhiều độc giả cho rằng nhân vật bị hạ thấp nghiêm trọng so với lời ca ngợi ban đầu.
Đáp án đúng là: B. Mộ Dung Phục
Mộ Dung Phục sở hữu Đấu Chuyển Tinh Di và hàng loạt tuyệt kỹ các phái, được đặt ngang Kiều Phong về danh tiếng. Thế nhưng tại Thiếu Lâm, khi Đoàn Dự bịt mắt chỉ dùng Lục Mạch Thần Kiếm còn non nớt, Mộ Dung Phục hơn trăm chiêu vẫn không chạm nổi đối phương, cuối cùng phải bỏ chạy. Thêm thất bại liên tiếp trước Đoàn Diên Khánh tàn phế khiến ông trở thành trường hợp bị hạ thấp nặng nề nhất trong hệ thống nhân vật Kim Dung.
Đáp án đúng là: C. Hà Túc Đạo
Hà Túc Đạo – Côn Luân Tam Thánh – được Kim Dung ca ngợi có kiếm pháp “khó có loại nào bì kịp”, khinh công và nội lực thượng thừa. Tuy nhiên, trong trận chiến tại Thiếu Lâm, dù đã dốc toàn lực, ông vẫn không thể hạ nổi Giác Viễn – một hòa thượng vô danh, buộc phải rời đi trong tiếc nuối. Sự chênh lệch giữa lời miêu tả ban đầu và kết quả thực chiến khiến nhân vật này thường được xếp vào danh sách bị hạ thấp nghiêm trọng.
Đáp án đúng là: D. 14 chiêu
Gia Luật Tề từ nhỏ đã được Chu Bá Thông truyền thụ, nội công và ngộ tính đều vượt Quách Tĩnh thời trẻ. Thế nhưng khi Quách Tĩnh truyền Hàng Long Thập Bát Chưởng, Gia Luật Tề chỉ học được 14 chiêu, trong khi Quách Tĩnh chỉ mất một tháng đã lĩnh ngộ 15 chiêu. Sự bất hợp lý này khiến nhiều độc giả cho rằng Kim Dung đã cố tình hạ thấp nhân vật để tránh làm lu mờ tuyến chính diện.
Đáp án đúng là: A. Tức ngực nôn nao, khó chịu
Tại Anh Hùng đại yến, Tiêu Tương Tử phóng độc sa thiềm. Kim Luân Pháp Vương dù được đánh giá công lực vượt Quách Tĩnh nhưng chỉ hít một chút đã “tức ngực nôn nao”, trong khi Quách Tĩnh chỉ cảm thấy như “chuyện bình thường”. Chi tiết này làm giảm đáng kể hình tượng kháng độc và nội lực thực sự của Kim Luân Pháp Vương so với những lời ca ngợi trước đó.