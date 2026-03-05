Bảo tàng Thánh Chiến ở Tehran, Iran.

Cuộc đối đầu hiện nay giữa Iran, Israel và Mỹ cho thấy việc đảm bảo khả năng sống sót của hệ thống tên lửa quan trọng không kém gì việc vận hành chúng trong chiến sự.

Iran đã phát triển nhiều biện pháp dựa trên địa hình, kỹ thuật và tính cơ động để che giấu, bảo vệ hạ tầng tên lửa, khiến đối phương khó phát hiện và phá hủy.

Thành phố tên lửa

Iran xây dựng các cơ sở tên lửa lớn nằm sâu trong lòng núi, dưới hàng trăm mét đá rắn, giúp giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công bởi vũ khí xuyên boongke, kể cả loại hạt nhân.

Những “thành phố tên lửa” này gồm nhiều đường hầm kiên cố, kho chứa liên kết và khu vực riêng biệt cho đầu đạn, nhiên liệu và hệ thống dẫn đường. Nhờ cấu trúc này, hệ thống vẫn có thể hoạt động ngay cả khi một số lối vào bị đánh trúng.

Cửa ngõ kiên cố

Các lối vào căn cứ hầm ngầm thường được giấu sau địa hình tự nhiên, gia cố bằng bê tông bọc thép dày, biến chúng thành cửa boongke kiên cố. Bên trong, thiết kế đường hầm có các nhánh cụt để hấp thụ sóng xung kích khi bị tấn công, hạn chế tác động vào khu vực chính.

Cửa chống nổ và các khoang ngăn cách giúp giảm áp lực, hạn chế thiệt hại.

Ngụy trang, mồi nhử và đánh lừa

Iran sử dụng ngụy trang quang học, hồng ngoại, cùng các bệ phóng giả để đánh lừa hệ thống trinh sát vệ tinh và máy bay do thám. Hình ảnh vệ tinh từng ghi nhận các bệ phóng giả bằng gỗ, mô hình bơm hơi đặt ở khu vực trống nhằm thu hút sự chú ý.

Một số nhà kho tên lửa được sơn giống công trình dân sự, hoặc phủ lưới che nhiệt, lớp đất để giảm tín hiệu radar và nhiệt.

Chiến thuật phân tán

Iran dựa nhiều vào xe phóng tên lửa cơ động (Transporter-Erector-Launchers - TELs) thay vì bệ phóng cố định. Các TEL có thể di chuyển liên tục, khiến việc tiêu diệt toàn bộ hệ thống trở nên khó khăn.

Chúng thường được cất giữ trong hầm kiên cố hoặc gara ngầm, có thể nhanh chóng triển khai trên đường cao tốc, sa mạc hoặc thung lũng hẻo lánh. Tính cơ động này, kết hợp với công trình giả và nhiều tuyến đường, giúp đối phương khó theo dõi.

Gia cố công trình

Iran xây dựng lớp phủ bê tông và đất kiểu “quan tài” trên các cấu trúc trọng yếu, sau đó chôn dưới lớp đất để chúng giống địa hình tự nhiên trong ảnh vệ tinh.

Một số công trình gần Tehran và các khu vực khác được chôn hoàn toàn dưới mái bê tông và đất, tăng khả năng chống lại bom dẫn đường chính xác.

Sau các cuộc tấn công trước đây, Iran nhanh chóng sửa chữa bằng cách lấp lại cửa hầm, dựng tường bảo vệ và mái tạm để khôi phục hoạt động, giảm dấu vết thiệt hại.