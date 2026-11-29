The Charm Fashion Show quy tụ 46 đại diện nhan sắc quốc tế tham gia cuộc thi Miss Charm 2026 mang đến những màn trình diễn thời trang ấn tượng.

Tối 28/11, The Charm Fashion Show – hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Charm 2026 – đã diễn ra tại LaChateau (TP.HCM) với sự tham gia của 46 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mang chủ đề "The Beauty of Cultural Identity" (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), chương trình giới thiệu ba bộ sưu tập, khai thác những nguồn cảm hứng khác nhau từ lễ hội, sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ đến nét văn hóa đặc trưng của Nam Bộ. Dưới sự dẫn dắt của MC Tanzania và MC Hồng Ánh, các người đẹp lần lượt trình diễn ba bộ sưu tập.

Các người đẹp trong bộ sưu tập "Sắc Màu Giáng Sinh".

Mở màn là "Sắc Màu Giáng Sinh" của nhà thiết kế Lê Hữu Nhân, lấy cảm hứng từ không khí lễ hội cuối năm. Bộ sưu tập sử dụng những gam màu đỏ, xanh, trắng, vàng và bạc, gợi lên tinh thần ấm áp, hy vọng và sự gắn kết. Trên sân khấu, 46 thí sinh thể hiện các thiết kế mang phong cách hiện đại, tạo nên không khí rực rỡ cho phần mở đầu chương trình.

Tiếp đó, bộ sưu tập "Tinh Hoa Việt Nam" giới thiệu các đồ án thiết kế của 12 sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đây là những sáng tạo của Võ Minh An, Trần Gia Tuyết Anh, Tô Thị Hồng Ánh, Nguyễn Thị Ngọc Dương, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Kế Minh, Nguyễn Thị Huỳnh Giao, Nguyễn Thanh Thảo Nguyên, Trần Nguyễn Thanh Vy, Nguyễn Thị Ánh Mỹ, Phan Thanh Ngân và Chan Dara.

Các thiết kế trong bộ sưu tập "Tinh Hoa Việt Nam".

Dưới sự hướng dẫn của hai nhà thiết kế, giảng viên Nguyễn Lê Huyền Trân và Nguyễn Hồng Khiêm, các sinh viên khai thác những giá trị văn hóa Việt Nam qua góc nhìn thời trang đương đại. Đáng chú ý, những thiết kế vốn là đồ án học tập được đưa lên sàn diễn của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, với 46 thí sinh đảm nhận vai trò trình diễn.

Sự kết hợp này tạo cơ hội để các nhà thiết kế trẻ giới thiệu sản phẩm sáng tạo trước công chúng, đồng thời cho thấy sự kết nối giữa hoạt động đào tạo nghệ thuật và môi trường thời trang chuyên nghiệp.

Khép lại chương trình là bộ sưu tập "Hoạ Lại Nếp Rằn" của bộ đôi nhà thiết kế Trần Minh – Diệp Nguyên. Lấy cảm hứng từ chiếc khăn rằn quen thuộc trong đời sống người dân Nam Bộ, bộ sưu tập đưa hình ảnh một vật dụng bình dị lên sân khấu thời trang quốc tế.

Các người đẹp trong bộ sưu tập "Hoạ Lại Nếp Rằn".

Không chỉ gắn với sinh hoạt và lao động thường ngày, khăn rằn còn mang dấu ấn văn hóa của người dân phương Nam, gợi nhắc nét chân chất và nghĩa tình. Từ những chuyến đi thực tế, quan sát cách người dân gấp, quấn và buộc khăn, nhà thiết kế Trần Minh phát triển ý tưởng chuyển hóa hình ảnh này thành những thiết kế thời trang.

Họa tiết ô rằn đen trắng đặc trưng được biến đổi về cách sắp đặt, tạo nên những hiệu ứng bề mặt và phom dáng mới. Dù được thể hiện bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại, các thiết kế vẫn giữ được dấu ấn quen thuộc của chiếc khăn rằn Nam Bộ. Tên gọi "Hoạ Lại Nếp Rằn" cũng gợi nhắc những nếp gấp của chiếc khăn và nét sinh hoạt mộc mạc của người dân miền Tây.

Sau The Charm Fashion Show, 46 thí sinh Miss Charm 2026 tiếp tục bước vào những hoạt động quan trọng trước thềm bán kết và chung kết. Khán giả có thể tham gia bình chọn cho thí sinh yêu thích tại hạng mục Miss People's Choice trên nền tảng Eventista. Thí sinh có lượt bình chọn cao nhất trước thời điểm đóng cổng ngày 5/12 sẽ giành suất đặc cách vào Top 6 chung cuộc.

Theo lịch trình, bán kết Miss Charm 2026 diễn ra ngày 2/12, trong khi đêm chung kết được tổ chức ngày 5/12 tại TP.HCM.