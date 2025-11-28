45m2 giá 20 tỷ - bên trong căn hộ chung cư nổi tiếng trước khi bị cháy trông như thế nào?

Vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) được truyền thông nước này nhận định là vụ thảm họa kinh hoàng, là vụ cháy chết người lớn nhất tại khu vực này kể từ Thế chiến II, vượt qua vụ cháy tòa nhà Garley năm 1996 khiến 41 người tử vong.

Hình ảnh bên ngoài khu chung cư vào trưa hôm nay (27/1)

Đến hôm nay (27/11), đám cháy tại một số tòa nhà đã được khống chế. Song, "bão lửa" kéo dài suốt hàng chục giờ đồng hồ đã biến những căn nhà chục tỷ ở đây giờ chỉ còn lại trơ khung, vết cháy đen loang lổ trên tường,... Bên trong một số căn nhà lửa vẫn đang bùng cháy dữ dội. Nhiều người bắt đầu lo ngại về vấn đề nhà ở, đau lòng vì thứ từng gắn bó hàng chục năm giờ đã không còn nguyên vẹn.

Ông Trần trả lời phỏng vấn trên HK01 cho biết đã sống ở đây gàn 40 năm, hàng xóm toàn là những người thân quen. Không chỉ ông Trần, Wang Fuk Court từng là nơi ở, thậm chí là "quê hương" với nhiều thế hệ gia đình ở Hong Kong (Trung Quốc). Nơi đây được ví như một khu tập thể cũ cổ, với tuổi đời lên đến 42 năm. Nhiều nơi xuống cấp trầm trọng dẫn đến phải tu sửa.

Hình ảnh bên ngoài của Wang Fuk Court.

Wang Fuk Court bắt đầu đón người dân về ở từ năm 1983, theo chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương, giúp người thu nhập trung bình sở hữu nhà với giá ưu đãi. Ban đầu, khu này được thiết kế như một "cộng đồng tự cung tự cấp" với 8 tòa tháp cao tầng, kết nối bằng lối đi bộ và tiện ích chung. Đến những năm 2000, nó trở thành biểu tượng của sự ổn định cho gia đình lao động - nhiều cư dân mua nhà từ chương trình trợ cấp và ở lại cả đời. Trước cháy, khu này là "ngôi nhà" của hơn 4.600 cư dân.

Khu này đa phần là các cặp vợ chồng về hưu, gia đình đa thế hệ, hoặc công nhân,...

So với mặt bằng chung của thị trường bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc), giá nhà ở Wang Fuk Court được cho là thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, giá trung bình giao động từ 3-6 triệu Đô la Hong Kong (10-20 tỷ đồng) cho 1 căn hộ 2 phòng ngủ. Điểm đăng biệt nữa là các căn hộ ở đây chỉ có diện tích giao động từ 40-45m2. Mỗi tòa có khoảng 250 căn hộ, tổng cộng gần 2000 nghìn căn hộ. Nơi đây cũng gần các tiện ích như trường học, bệnh viện,...

Thiết kế bên trong các căn hộ này nhìn chung không khác nhiều so với các khu chung cư cũ của Hồng Kông. Là dự án nhà ở công cộng HOS (Home Ownership Scheme - Chương trình trợ giá mua nhà do Housing Authority (Cơ quan Nhà ở Hồng Kông) xây từ những năm 1980, nội thất được định hình bởi triết lý “thực dụng trước - thẩm mỹ sau”: ưu tiên bền bỉ, dễ bảo trì và tiết kiệm chi phí.

Bố cục căn hộ đơn giản, hạn chế hành lang thừa: phòng khách liền bếp nhỏ theo dạng mở, đi kèm hai phòng ngủ tách biệt - một phòng chính khoảng 10m2, 2 phòng ngủ mỗi phòng khoảng 8m2,... Ngoài ra còn phòng bếp, phòng vệ sinh.

Trung bình thiết kế nhà thường thấy ở Wang Fuk Court.

Toàn bộ thiết kế bên trong một căn 2 phòng ngủ, có giá khoảng 10 tỷ ở Wang Fuk Court.

Nhà vệ sinh thường chỉ gồm bồn tắm đứng. Nhiều căn có ban công hẹp 2 - 3m2 phục vụ phơi đồ, chi tiết rất phổ biến trong các dự án nhà trợ cấp của đặc khu.

Vật liệu nội thất cũng bám sát tiêu chí “bền và rẻ”: sàn lát gạch ceramic, tường sơn trắng cơ bản vốn không có khả năng cách âm tốt, cửa sổ nhôm kính khổ lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên nhưng lại thiếu cách nhiệt. Khu bếp thường gồm tủ gỗ công nghiệp và mặt đá granite đơn giản; các thiết bị như tủ lạnh hay máy giặt cư dân phải tự bổ sung.

Một căn 2 phòng ngủ khác trong khu này từng được rao bán trên MXH.

Nhìn tổng thể, căn hộ phù hợp với hộ gia đình nhỏ nhờ bố cục vuông vức, dễ tùy biến. Tuy vậy, không ít cư dân lâu năm phàn nàn về hạn chế cố hữu: thiếu tủ quần áo âm tường, ánh sáng nhân tạo yếu và nhiều căn cần sửa chữa lại trước năm 2025 để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cũng như nhu cầu sống hiện đại.

Nguồn: HK01, Hong Kong Economic Times.