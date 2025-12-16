45 xe gầm cao ra mắt Việt Nam 2025: Gần nửa vẫn chạy xăng, dầu nhưng xe điện, hybrid có nhiều cái tên hot

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 210 phát sóng ngày 16/12 trên HTV9.





Chương trình Trên Ghế 210 thống kê danh sách 45 mẫu CUV-SUV ra mắt thị trường Việt Nam năm 2025. Con số này chiếm hơn 60% tổng số xe mới năm vừa qua.

Động cơ điện

VinFast giới thiệu 3 mẫu CUV mới trong năm 2025. Trong đó, Herio Green được phát triển từ VF5, thuộc phân khúc CUV cỡ A, giá bán 499 triệu đồng. Nerio Green được tinh chỉnh từ mẫu VF e34. Xe có giá 668 triệu đồng.

Cuối cùng là Lạc Hồng 900 LX. Đây là mẫu xe được hãng xe Việt định vị ở phân khúc siêu sang khi thuộc thương hiệu Lạc Hồng, tách biệt với những cái tên mang thương hiệu VinFast.

BYD Sealion 8 thuộc phân khúc CUV cỡ D đi kèm giá bán 1,569 tỷ đồng, công suất 509 mã lực và mô-men xoắn 700Nm, pin dung lượng 108,8kWh, tầm hoạt động 530km.

Atto 2 phân khúc CUV cỡ B, giá bán 669 triệu đồng, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290Nm. Pin 45,1kWh cho phạm vi di chuyển 1 lần sạc là 385km.

Mercedes-Benz G 580 là biến thể xe điện của dòng G-Class nổi tiếng. Xe dùng 4 mô-tơ điện độc lập cho 4 bánh, cho công suất 587 mã lực, mô-men xoắn 1.164Nm. Pin 116kWh cho tầm vận hành 434-473km sau một lần sạc đầy.

Mercedes-Benz EQB bản nâng cấp, có giá bán 2,309 tỷ đồng. Động cơ điện công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 385Nm. Xe có tầm vận hành tối đa lên tới 537km/sạc, tăng 64km so với bản trước đó.

Audi Q6 e-tron có giá 3,199 tỷ đồng. Động cơ Q6 e-tron có công suất lớn nhất (khi Launch Control) khoảng 322 mã lực, 500Nm. Xe tăng tốc 0-100km/h trong 6,6 giây. Pin xe có dung lượng 94,9kWh, cho tầm vận hành 583 km/sạc với bộ mâm 20 inch như tại thị trường Việt Nam.

Maserati Grecale Folgore sử dụng động cơ điện mạnh 542 mã lực, mô-men xoắn 820Nm, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng tốc 0-100km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 220km/h.

Ford Mustang Mach-E có giá bán 2,599 tỷ đồng. Xe thuộc phiên bản Premium AWD trang bị 2 mô-tơ điện, công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676Nm. Pin 88kWh cho tầm hoạt động 550km mỗi lần sạc.

Geely EX5 giá 839-899 triệu đồng. Xe lắp mô tơ điện công suất 214 mã lực, mô-men xoắn 320Nm. Pin LFP 60,22kWh cho phạm vi hoạt động 430km mỗi lần sạc đầy.

Động cơ hybrid

Dongfeng Huge có giá bán 1,029 tỷ đồng, kích thước nằm giữa hạng C và hạng D với 5 chỗ ngồi. Động cơ hybrid gồm máy xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện cho công suất 241 mã lực và mô-men xoắn 540Nm.

Range Rover Evoque sử dụng 2 cấu hình động cơ, giá bán từ hơn 2,9 tỷ đồng đến gần 3,6 tỷ đồng.. Loại P160 MHEV gồm máy xăng 3 xi-lanh dung tích 1.5L mạnh 160ps, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước. Loại P200 MHEV gồm máy xăng 4 xi-lanh dung tích 2.0L mạnh 200ps, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Haval Jolion Hybrid sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 375Nm. Xe gồm 2 phiên bản, giá bán 669-719 triệu đồng.

BYD Sealion 6 phân khúc CUV cỡ C. Động cơ hybrid cắm sạc (PHEV). Trong đó, máy xăng 1.5L mạnh 97 mã lực và 122Nm. Động cơ điện đặt ở cầu trước mạnh 194 mã lực 300Nm. Tổng công suất kết hợp 214 mã lực, mô-men xoắn 300Nm. Theo BYD, xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 18,3kWh, giúp đi được chỉ bằng điện một quãng đường lên tới 100km.

BMW X3 thuộc phân khúc CUV hạng sang cỡ nhỏ. Xe sử dụng máy xăng 2.0L mild hybrid cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 310Nm.

Lynk & Co 08 gồm 2 phiên bản đi kèm giá bán 1,299-1,389 tỷ đồng. Xe sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, đi kèm hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 345 mã lực và mô-men xoắn 580Nm, hộp số DHT 3 cấp, động cầu trước. Viên pin dung lượng 39,6kWh, cho tầm vận hành thuần điện tối đa khoảng 200km.

Mercedes-Benz GLE 400e có giá 4,669 tỷ đồng. Động cơ plug-in hybrid gồm máy xăng 2.0L tăng áp cho công suất 252 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 136 mã lực. Nhờ đó, xe có tổng công suất 381 mã lực, 650Nm. Theo hãng, mẫu xe này có thể đi được thuần điện 95-114km nhờ viên pin dung lượng gần 26kWh. Thời gian sạc là khoảng 2,75 tiếng với nguồn điện AC 11kW.

Volvo XC60 2025 ra mắt tại Việt Nam có 2 phiên bản. Trong đó, bản mild hybrid sử dụng động cơ có mã hiệu B5, gồm máy xăng dung tích 2.0L kết hợp hệ thống pin 48V cho công suất 250 mã lực và mô-men xoắn 350Nm. Bản động cơ T8 PHEV sử dụng máy xăng 2.0L kết hợp động cơ điện, tổng công suất 462 mã lực và mô-men xoắn 709Nm. Theo Volvo, xe có thể chạy được 89km ở điều kiện thuần điện.

Hyundai Santa Fe Hybrid là bản mới bổ sung của dòng xe này. Động cơ gồm máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367Nm. Xe có giá bán 1,369 tỷ đồng.

Động cơ đốt trong

Skoda Kodiaq có 2 phiên bản gồm Premium giá 1,45 tỷ đồng và Sportline giá 1,48 tỷ đồng. Điểm chung của cả hai phiên bản là việc sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp, công suất 187 mã lực và 320 Nm mô-men xoắn, đi cùng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4x4.

Skoda Karoq 2025 có 2 phiên bản, gồm bản Sportline giá 1,129 tỷ đồng, bản Premium giá 1,009 tỷ đồng. Động cơ là máy xăng 1.4L công suất 150ps và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Skoda Kushaq gồm 2 phiên bản Ambition giá 599 triệu đồng và Style giá 649 triệu đồng. Về vận hành, xe sử dụng động cơ 1.0L, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178Nm, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước.

Peugeot 2008 bản facelift có 2 phiên bản là Premium giá 849 triệu đồng và GT giá 899 triệu đồng. Xe sử dụng máy xăng 1.2L tăng áp cho công suất 133 mã lực và mô-men xoắn 230Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này không thay đổi so với bản cũ.

Peugeot 408 phiên bản kỷ niệm 215 năm ra đời của hãng xe Pháp, mang tên Legend Edition với 3 phiên bản, giá 1,039-1,289 tỷ đồng. Mẫu xe này dùng động cơ 1.6L tăng áp cho công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Peugeot 408 chỉ dùng dẫn động cầu trước và hộp số tự động loại 8 cấp ở cả 3 phiên bản.

Mercedes-Benz GLS bản nâng cấp ra mắt hồi tháng 7 bằng phiên bản GLS 450 giá 5,689 tỷ đồng và Maybach GLS 600 giá 12,379 tỷ đồng. Ngoài ra, hãng còn bổ sung thêm phiên bản GLS 450 kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, giá tăng thêm hơn 300 triệu đồng ở mức 5,999 tỷ đồng. 2 bản GLS 450 dùng máy xăng i6 3.0L cho công suất 381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500Nm. Bản GLS 600 dùng máy xăng V8 4.0L, mạnh 577 mã lực 770Nm.

Volkswagen bổ sung 2 phiên bản mới dành cho mẫu Touareg, bao gồm Highline giá 3,099 tỷ đồng và R-Line giá 3,399 tỷ đồng. Động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 370Nm. Xe trang bị hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion, hệ thống treo khí nén.

Geely Coolray có 3 phiên bản gồm Standard giá 538 triệu đồng, bản Premium giá 578 triệu đồng và Flagship giá 628 triệu đồng. Động cơ xăng dung tích 1.5L tăng áp, công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 255Nm.

Hyundai Creta 2025 tại Việt Nam có 4 phiên bản, giá bán 599-715 triệu đồng. Máy xăng 1.5L công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm.

Hyundai Tucson bổ sung bản N Line giá 989 triệu đồng với ngoại hình xe thể thao hơn. Xe vẫn sử dụng máy xăng 1.6L tăng áp giống bản 1.6 Turbo đang bán trên thị trường, công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm.

Lynk & Co 06 bổ sung bản tiêu chuẩn mang tên Core Plus, giá niêm yết 679 triệu đồng. So với bản cao hơn, xe lược bỏ gồm gạt mưa tự động, tự động mở khóa xe khi tới gần, camera 360 độ, tính năng sưởi gương chiếu hậu và tùy chọn hai tông màu ngoại thất.

Lynk & Co 01 cũng bổ sung bản tiêu chuẩn có tên Hyper, giá 919 triệu đồng. Bản này có thể chỉ còn ghế lái chỉnh điện 8 hướng ghế phụ chỉnh cơ, không có sưởi/làm mát và nhớ ghế, không còn đèn trang trí nội thất, lược bỏ kính cách âm ở hàng trước. Hệ thống âm thanh là 8 loa thường.

Ford Territory 2025 có 3 phiên bản, gồm bản Trend giá 762 triệu đồng, Titanium 840 triệu đồng và Titanium X là 896 triệu đồng. Xe tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost 4 xy-lanh, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.

Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp trong nước có 4 phiên bản: AT giá 549 triệu, Deluxe giá 579 triệu, Luxury giá 619 triệu và Premium giá 659 triệu đồng. Động cơ SkyActiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Destinator ra mắt Việt Nam có hai phiên bản Premium giá 780 triệu và Ultimate giá 855 triệu đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất 163ps, mô-men xoắn 250 Nm, hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước.

Subaru Forester 2025 có 2 phiên bản gồm 2.5i-L EyeSight giá 1,299 tỷ đồng và 2.5i-S EyeSight giá 1,399 tỷ đồng. Xe sử dụng máy xăng 2.5L, mạnh 182 mã lực 247Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD, hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.

Kia Sorento là mẫu xe duy nhất có cả 2 động cơ xăng và dầu. Xe có 4 phiên bản, giá bán 1,249-1,469 tỷ đồng. Bản Xăng dùng động cơ SmartStream 2.5G cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản Dầu dùng động cơ SmartStream 2.2D cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, hộp số tự động DCT 8 cấp.

Ford Everest bổ sung bản Sport Special Edition, ngoại thất trắng kết hợp các chi tiết sơn đen tương phản, động cơ turbo đơn mạnh 170 mã lực, giá 1,199 tỷ đồng.

Isuzu mu-X mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 5 phiên bản, đi cùng mức giá từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ máy dầu 1.9L tăng áp, công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp.

Động cơ xăng và hybrid

Dongfeng Mage được phân phối với 3 phiên bản đi kèm mức giá 749-969 triệu đồng. Xe có 2 tùy chọn xăng và hybrid. Động cơ xăng 1.5L turbo cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 305Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép. Loại hybrid 1.5L có công suất 288 mã lực, mô-men xoắn 565Nm. Hệ dẫn động cầu trước.

Jaecoo J7 tại Việt Nam có 3 phiên bản, trong đó có 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng và 1 phiên bản sử dụng động cơ hybrid. Phiên bản thuần xăng sử dụng máy 1.6L tăng áp, sản sinh 183 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Bản PHEV sử dụng máy xăng tăng áp 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho ra 342 mã lực và 542 Nm. Xe có thể chạy 90km nhờ viên pin dung lượng 18,3kWh.

Geely Monjaro được mở bán với 3 phiên bản gồm HEV giá 1,099 tỷ, bản Premium giá 1,149 tỷ và bản Flagship giá 1,199 tỷ. Bản thuần xăng sử dụng máy 2.0L tăng áp, công suất 238 mã lực, 350Nm, kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4WD. Bản HEV dùng hệ dẫn động hybrid, động cơ 1.5L tăng áp mạnh 163 mã lực 255Nm, động cơ điện mạnh 136 mã lực 320Nm.

Suzuki Fronx là mẫu CUV cỡ A, gồm 3 phiên bản đi kèm giá niêm yết 520-649 triệu đồng. Về vận hành, phiên bản GL thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.5L nhưng cho sức mạnh lớn hơn với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực và 135Nm. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải.

Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.