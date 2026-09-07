45 người Việt bị bắt tại “ổ nhóm” lừa đảo ở Lào: Sao kê 6 tài khoản hé lộ dòng tiền 44,5 tỷ đồng

Công an thành phố Hải Phòng triệt phá chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, bắt 45 người Việt, đồng thời sao kê 6 tài khoản ngân hàng xác định số tiền các bị hại đã chuyển lên tới 44,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổng rà soát, quản lý, đấu tranh các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vừa qua Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập Chuyên án đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Kiên quyết truy bắt tội phạm công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có yếu tố nước ngoài

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Vương Quốc Camphuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Ổ nhóm này do các đối tượng là người Trung Quốc cầm đầu. Sau khi bị Cơ quan chức năng của Vương Quốc Campuchia truy quét, các đối tượng đã di chuyển qua nhiều quốc gia để hoạt động, khi đến Nước CHDCND Lào, các đối tượng thuê khu vực vườn của nhà dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Ngày 28/5/2026, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng trên. Căn cứ tài liệu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an và lực lượng chức năng Nước CHDCND Lào tiến hành xác minh, xây dựng phương án tiếp cận và bắt giữ các đối tượng.

Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Ngày 7/6/2026, lực lượng Công an triển khai phương án, phát hiện, bắt quả tang tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Nước CHDCND Lào có 57 đối tượng, gồm 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, 7 đối tượng quốc tịch Myanmar và 45 đối tượng là công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Lực lượng chức năng Nước CHDCND Lào tiếp tục tạm giữ, xử lý đối với các đối tượng người nước ngoài theo quy định pháp luật của Nước CHDCND Lào. Ngày 09/6/2026, tại cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm đối tượng trên, di lý về Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2026 đến ngày 07/6/2026, nhiều đối tượng người Việt Nam được các đối tượng người Trung Quốc tuyển mộ thông qua mạng xã hội Facebook, TikTok, Telegram dưới hình thức giới thiệu việc làm tại Casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Sau đó, các đối tượng được bố trí kinh phí vé phương tiện và hướng dẫn cho xuất cảnh đến để làm việc tại khu Don Moon, huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.

Mô hình ổ nhóm tội phạm hoạt động chặt chẽ

Ổ nhóm trên do các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của công ty (phụ trách bộ phận "hậu đài", quản lý kỹ thuật, hệ thống website, tài khoản ngân hàng nhận tiền, cung cấp công cụ, thiết bị và điều phối hoạt động lừa đảo,…).

Đặc biệt, 02 đối tượng người Việt Nam là Lý Thị Thúy, sinh 2002, trú tại thôn bản Luồng, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Trần Thị Huyền, sinh năm 1989, trú tại thôn Bình Long, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng bài tuyển dụng nhân viên trên các nhóm Telegram và tư vấn tuyển người cho các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc.

Đối tượng Hà Thị Thuỳ, sinh năm 2001, trú tại xóm Tân Lập Minh Đài, xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ sau khi được các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc cung cấp điện thoại IPhone thì tiến hành khởi tạo điện thoại về trạng thái mặc định, sau đó cài đặt, đăng nhập tài khoản mạng xã hội của các ứng dụng Viber, Whatsapp, Telegram do các đối tượng cầm đầu đã thiết lập và đăng ký. Sau đó, Thuỳ cấp, phát điện thoại và data số điện thoại cho nhân viên sử dụng để kết bạn, trò chuyện, dụ dỗ khách hàng Việt Nam nạp tiền vào tài khoản website đánh bạc trực tuyến tại địa chỉ "https://www.singaporesands.vip" nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát Hình sự làm việc với các đối tượng Nguyễn Thanh Sơn và Trần Thanh Sang. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc, công ty được chia thành 2 phòng chính là phòng 93 và phòng 100. Mỗi phòng đều có 1 quản lý chung, 1 bộ phận "hậu đài" phụ trách kỹ thuật và nhiều tổ do các Tổ trưởng người Việt Nam trực tiếp quản lý, điều hành nhân viên thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, công ty còn bố trí 01 đối tượng phụ trách nấu ăn, phục vụ sinh hoạt cho các đối tượng trong công ty. Quá trình làm việc, các đối tượng người Trung Quốc cùng các đối tượng người Việt Nam quản lý chặt chẽ hoạt động sinh hoạt của nhân viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương thức hoạt động phạm tội tinh vi

Các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng website đánh bạc trực tuyến https://www.singaporesands.vip/ và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng khi tham gia làm việc đều được công ty cấp kịch bản, máy tính để bàn, nhiều điện thoại di động IPhone, các tài khoản Viber, Whatsapp, Telegram cùng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả tiếp cận khách hàng.

Được cung cấp danh sách số điện thoại công dân Việt Nam ("data khách hàng") để các đối tượng tìm kiếm, tiếp cận kết bạn và làm quen với phụ nữ Việt Nam có điều kiện kinh tế. Khi bị hại đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục giới thiệu website đánh bạc trực tuyến https://www.singaporesands.vip/ và đưa ra các thông tin gian dối như hệ thống có "lỗi IP", "lỗi thuật toán", "lỗ hổng cá cược" để nhờ bị hại "chơi hộ" để hưởng tiền chênh lệch.

Ban đầu, hệ thống được cài đặt để bị hại thắng và rút được một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Sau đó các đối tượng dụ dỗ bị hại nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, cung cấp để quy đổi thành điểm trên hệ thống đánh bạc trực tuyến. Khi bị hại muốn rút tiền, các đối tượng sẽ đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua "gói khuyến mại" để yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền. Toàn bộ số tiền bị hại chuyển đều vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, cung cấp.

Thực chất, các đối tượng không tổ chức đánh bạc thắng thua mà sử dụng website đánh bạc trực tuyến làm công cụ tạo lòng tin, dẫn dụ bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do tổ chức quản lý; sau đó đưa ra nhiều lý do để không cho rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hậu quả thiệt hại lớn về kinh tế

Về hậu quả, thiệt hại, từ ngày 01/4/2026 đến ngày 07/6/2026, một số đối tượng đã trực tiếp dụ dỗ, lừa người bị hại nạp tiền với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Tiến hành sao kê 06 tài khoản ngân hàng liên quan, xác định số tiền các bị hại đã chuyển trên 44,5 tỷ đồng.

Đối tượng Từ Đạt Huy. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với 44 đối tượng tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang. Điển hình là đối tượng Lê Phước Đệ, sinh ngày 02/01/2008, trú tại Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh; Trần Nguyễn Diễm Kiều, sinh năm 2004, trú tại: 24/2A Ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Thái Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đối tượng Từ Đạt Huy, sinh năm 1993, nơi cư trú 47/44 Lạc Long Quân, phường Minh Phụng, thành phố Hồ Chí Minh về tội Rửa tiền. Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình đấu tranh chuyên án, các lực lượng Công an thành phố Hải Phòng đã thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam trong hợp tác quốc tế thực hiện Công ước Hà Nội (Công ước Liên Hợp Quốc về Chống tội phạm mạng) nhằm ứng phó với tội phạm trong kỷ nguyên số.