Ngày 20/11, Miss Charm 2026 chính thức khởi động tại TP.HCM với sự tham gia của 44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Buổi họp báo Miss Charm 2026 diễn ra tại TP.HCM đánh dấu mùa giải thứ tư của cuộc thi. Năm nay, Miss Charm lựa chọn chủ đề "The Beauty of Cultural Identity" (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), hướng đến việc tôn vinh nét riêng của mỗi quốc gia và thúc đẩy sự giao lưu giữa các nền văn hóa.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco tại màn giới thiệu vương miện 2026.

Tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu 44 thí sinh đến từ bốn châu lục. Trong đó, châu Á và châu Đại Dương có 15 đại diện gồm: Australia, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mông Cổ, New Zealand, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan và đại diện Việt Nam Nguyễn Ngọc Trà My.

Châu Mỹ có 13 đại diện đến từ Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Mexico, Paraguay, Puerto Rico, Mỹ và Venezuela. Châu Âu có 9 thí sinh đến từ Belarus, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Châu Phi góp mặt 7 đại diện đến từ Angola, Namibia, Nigeria, Nam Phi, Tanzania và Zambia.

Tại buổi họp báo, các thí sinh quốc tế có màn khoe sắc nhận sash và kỷ niệm chương của cuộc thi. Vương miện Miss Charm 2026 cũng được ban tổ chức công khai tại sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga người sáng lập và điều hành Miss Charm.

"Chủ đề của Miss Charm năm nay là vẻ đẹp của bản sắc văn hóa, chúng tôi mong muốn Miss Charm không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà sẽ là nơi khám phá kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa của Việt Nam cũng như của thế giới.

Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng một cô gái đến với một cuộc thi hoa hậu không chỉ đại diện vẻ đẹp của người phụ nữ đất nước cô ấy mà điều quan trọng nhất là đem theo cả những câu chuyện về văn hóa về dân tộc về đất nước", bà Nguyễn Thị Thúy Nga người sáng lập và điều hành Miss Charm chia sẻ tại họp báo.

Với thành phần thí sinh đa dạng, cuộc thi tạo cơ hội để các người đẹp giới thiệu văn hóa, phong tục, trang phục và những giá trị truyền thống của quê hương. Đây cũng là một trong những định hướng được Miss Charm theo đuổi trong mùa giải năm nay.

Các thí sinh nhận sash và kỷ niệm chương.

Sau buổi họp báo và tiệc chào mừng, 44 thí sinh sẽ bước vào chuỗi hoạt động ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và trải nghiệm văn hóa tại Việt Nam. Một trong những điểm đến đáng chú ý là Đà Lạt. Tại đây, các người đẹp sẽ khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa và trải nghiệm những nét đặc trưng của du lịch địa phương.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thí sinh còn tham gia những lớp huấn luyện chuyên sâu để hoàn thiện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân trước các vòng thi quan trọng.

Đêm Bán kết Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2/12. Đêm Chung kết được tổ chức vào tối 5/12, tìm ra chủ nhân tiếp theo của chiếc vương miện. Ngày 6/12, các thí sinh sẽ rời Việt Nam, khép lại hành trình kéo dài khoảng ba tuần.