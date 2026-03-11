434 chủ xe ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 18/2 đến 28/2, thông qua hệ thống camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và tiến hành xử lý phạt nguội.

Hình ảnh phương tiện vi phạm do camera AI ghi lại

Các lỗi vi phạm chủ yếu được ghi nhận là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không tuân thủ chỉ dẫn của vạch kẻ đường và không thắt dây đai an toàn khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Theo thống kê, danh sách vi phạm gồm 434 phương tiện ô tô bị phát hiện qua hệ thống camera xem tại đây!

Người dân lưu ý, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Nhằm triển khai có hiệu quả luật mới ban hành, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, với phương châm vừa chú trọng tuyên truyền, vừa xử lý nghiêm minh.

Mục tiêu chính của việc tăng mạnh mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, từ đó góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc…

Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an nơi phát hiện phạt nguội hoặc đến Công an nơi cư trú để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định.

Công an đề nghị người dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông, vì sự an toàn cho mình và cho người khác.