43 người bị khởi tố, bắt giam vì liên quan tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm

Chiều 28/12, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình, kết quả công tác năm 2022.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tiến độ điều tra sai phạm xảy ra tại loạt trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TPHCM và một số địa phương khác, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết, đến nay, cơ quan CSĐT Công an TPHCM và Cơ quan CSĐT các quận, TP Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 43 bị can về các tội “Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác”.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin tại buổi họp báo.

Thượng tá Trần Thị Kim Lý xác nhận, sáng nay (28/12), Cơ quan CSĐT Công an TP đã khám xét khẩn cấp đối với Phòng Kiểm định xe cơ giới trực thuộc Cục đăng kiểm tại địa chỉ số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tuy nhiên, vụ án đang trong quá trình mở rộng điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Quá trình điều tra tiếp theo, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ những nội dung liên quan đến những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm mà cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét.

Công an TPHCM khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-17D (huyện Nhà Bè, TPHCM)

Tổng cộng đến nay, Công an TPHCM đã tiến hành khám xét 12 trung tâm đăng kiểm. Trong đó có 5 trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh và 7 trung tâm trên địa bàn TPHCM.

"Ngoài điều tra, làm rõ về các hành vi sai phạm diễn ra ở các trung tâm đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra. Nếu có sai phạm thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định”- Thượng tá Trần Thị Kim Lý thông tin.